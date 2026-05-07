Kirobbant a Matolcsy-botrány az egyetemen, máris távozik az elnök-vezérigazgató
Gazdaság

Távozik posztjáról Dr. Czene Gréta elnök-vezérigazgató, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) vezetője – közölte csütörtökön az intézmény, azon a napon, amikor az Állami Számvevőszék feljelentést tett az egyetem gazdálkodása miatt - írta meg a Telex.

A feljelentés azt követően született, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzése során a Magyar Nemzeti Bank elnökének, Matolcsy Györgynek a fiához köthető üzleti kör részére teljesített kifizetésekre derült fény.

Az egyetem közleménye szerint

Czene Gréta döntését személyes okokkal indokolta.

Az intézmény hangsúlyozta, hogy továbbra is a korábban kijelölt stratégiai célok mentén folytatja működését.

Czene távozásának bejelentésével egy időben vált ismertté, hogy lezárult az Állami Számvevőszék vizsgálata a METU gazdálkodásáról. A testület egyebek mellett azt ellenőrizte, hogy a Magyar Nemzeti Bank által az egyetemnek nyújtott támogatásokat szabályszerűen használták-e fel.

A vizsgálat szerint a METU kiadásainak szerkezete 2021 és 2024 között jelentősen átalakult. Az összes ráfordítás növekedési ütemét meghaladóan emelkedtek mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű kifizetések.

Az ellenőrzés feltárta, hogy az egyetem 2022 és 2024 között összesen 2,14 milliárd forintot fizetett ki a SkyGreen Buildings Kft.-nek az Infoparkban található irodák bérleti díjára, üzemeltetésére és belső átalakítására.

A cég tulajdonosai a QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zrt. kezelésében álló magántőkealapok voltak, amelyek befektetési jegyeit a vizsgált időszakban végig a Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt. birtokolta.

Ennek a társaságnak a Magyar Stratégiai Zrt.-n keresztül Matolcsy Ádám, a jegybankelnök fia a százszázalékos tulajdonosa. A Matolcsy-körhöz köthető pénzmozgásokról korábban kiszivárgott belső dokumentumok alapján a Telex már beszámolt, most azonban először fordult elő, hogy egy állami szerv hivatalosan is rögzítette ezeket a tényeket.

