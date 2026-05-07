Leállítják az egyik reaktort a Paksi Atomerőműben
Gazdaság

Május 8-tól megkezdődik a Paksi Atomerőmű 1. blokkjának 2026. évi karbantartása – közölte a Paksi Atomerőmű Zrt. A munkálatok a létesítmény középtávú karbantartási tervének megfelelően zajlanak, és magukban foglalják a fűtőelemek üzemszerű cseréjét, valamint az ehhez kapcsolódó tervszerű karbantartási feladatokat.
A Paksi Atomerőmű tájékoztatása szerint a mostani munkálatok a blokk éves, előre tervezett karbantartási programjának részét képezik. A karbantartás ideje alatt a blokkot leállítják, majd a szükséges műveletek elvégzését követően, a hatósági engedély birtokában indítják újra. A teljes folyamatot az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli.

A blokk újraindítására csak az üzemeltetési feltételek és korlátok teljesülése után kerülhet sor

- közölte a vállalat.

Arról, hogy miért olyan fontos a működő atomerőmű a paksi új blokkok (Paks II.) árnyékában, arról ebben a Portfolio Checklist adásban beszélgettünk:

Címlapkép forrása: Paksi Atomerőmű Zrt. Facebook oldaláról

