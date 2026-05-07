Lemondott Részész János országos kórházi főigazgató

2026. május 8-ával országos kórházi főigazgatói hivatalomról lemondtam, főigazgatói munkaviszonyom az Országos Kórházi Főigazgatóságon 2026. június végén megszűnik - jelentette be a Facebook-oldalán az Országos Kórházi Főigazgatóság, hogy Révész János lemond.

Bejelentésében úgy fogalmaz, hogy lemondásának oka egyszerű.

"A hatályos jogi környezetben az országos kórház-főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. Május 9-ét követően mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változik. Úgy gondolom etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszem, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt mihamarabb megbízza feladatának ellátásával" - írta.

Felidézte: országos kórház főigazgatói feladatait 2024 január 1-től látja el.

Az elmúlt közel 30 hónapban munkánk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg.

Feladatainkat ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően, a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végeztük" - tette hozzá.

Arrais kitért, hogy a most beköszöntő kormányzati ciklusban az egészségügyi ágazat tizenhat év után ismét miniszteri szinten képviselteti magát. 

Ez nemcsak az állampolgárok, betegek, hanem az egészségügyi ágazat valamennyi (egészségügyi és nem egészségügyi) munkatársa számára régóta várt, történelmi jelentőségű lehetőség

- értékelte. A betegellátás ügye erős politikai támogatottságot kap, a lehetőségkörnyezet bővül. Ez az új keretrendszer - reményem szerint - a valódi strukturális reformok és fejlődés irányába tud hatni - fűzte hozzá.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

