Megjelent az egyetlen ismert, emberről emberre terjedő hantavírus: a pusztítása az ebolával vetekszik, és senki sem tudja, hogyan indult el

A történet egy holland házaspárral kezdődött, akik néhány napot Argentínában töltöttek, majd az Ushuaia kikötőjéből induló MV Hondius fedélzetére szálltak.
Valószínűleg egyikük még argentínai tartózkodása során fertőződött meg az Andes-vírussal, amely az egyetlen ismert, emberről emberre is terjedni képes hantavírus.
Az Andes-vírus korábban is okozott kisebb járványokat, köztük egy jól dokumentált, 2018–2019-es argentínai kitörést, amelyről a New England Journal of Medicine számolt be. Az akkori gócpontban a 34 fertőzött közül senki sem maradt tünetmentes: mindenkinek legalább láza volt, és több mint felüknél súlyos tüdőgyulladás alakult ki, intenzív osztályos ellátást, legtöbbször pedig gépi lélegeztetést igényelve.
A betegség lappangási ideje 8–40 nap, de egyes esetekben ennél hosszabb is lehet.
A tünetek súlyos légúti fertőzésre jellemzőek, gyakran akut légzési elégtelenséggel, míg az eset-halálozási arány elérheti a 32 százalékot. Összehasonlításképpen: az influenza halálozási aránya ezrelékben mérhető, a Covid–19-é a vakcinák és kezelések megjelenése előtt megközelítette az egy százalékot, a 2003-as SARS-járványé 10–15 százalék volt, míg az eboláé 25–70 százalék között mozog.
A hajón a patkányok hiánya gyorsan megerősítette az emberről emberre terjedés gyanúját, amit a vírusszekvenálás eredményei is alátámasztottak. Egyelőre nem tisztázott, hogy az index esetnek tekintett holland házaspár pontosan hogyan fertőződött meg:
rágcsálókon keresztül, vagy már argentínai tartózkodásuk idején, más fertőzött emberektől kapták el a vírust.
A szakértő szerint ennek felderítése azért kulcsfontosságú, mert nem zárható ki, hogy Latin-Amerikában egy eddig észrevétlen járványgóc áll fenn. Szintén nyitott kérdés, hogy a fertőzöttek már a lappangási időszakban, a tünetek megjelenése előtt is fertőzőképesek-e. A SARS-CoV-2 esetében ez így volt, a SARS-CoV-1-nél viszont nem. Emellett folyamatban van a hajón azonosított vírus teljes genomszekvenálása is, hogy kiderüljön, hordoz-e jelentős mutációkat a korábban ismert törzsekhez képest.
Flahault szerint a lehetséges forgatókönyvek széles skálán mozognak: a
- legoptimistább változat szerint a fertőzést sikerül gyorsan megfékezni a hajón, a karanténintézkedések hatékonyan működnek, és nem következik be további terjedés.
- A legpesszimistább esetben a vírus ellenőrizetlenül terjed tovább az utasok körében, illetve más, latin-amerikai gócpontokból kiindulva is.
- Egy köztes forgatókönyv a 2003-as SARS-járványhoz hasonló lefolyás lenne: a súlyos, könnyen felismerhető tünetek megkönnyítik a betegek azonosítását és elkülönítését, ami megakadályozhatja a széles körű terjedést.
A Covid–19-cel – beleértve a Diamond Princess hajó esetét is – csak korlátozottan vethető össze a mostani helyzet: az Andes-vírus 1995 óta ismert, soha nem terjedt az amerikai kontinensen túlra, eddigi járványait gyorsan sikerült megfékezni, és már létezik egy vakcinajelölt is, amely túljutott a klinikai fejlesztés első szakaszain.
Az eset jól szemlélteti, mennyire összekapcsolt a mai világ: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) gyorsan átvette a nemzetközi járványügyi koordinációt, az érintett országok egészségügyi hatóságai pedig elővigyázatossági intézkedéseket léptettek életbe.
Jelenleg sem célzott, specifikus kezelés, sem engedélyezett vakcina nem áll rendelkezésre a vírus ellen. A hajón tartózkodó utasok és a személyzet karanténban várják a fejleményeket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mesterkélt időhúzás vagy feloldhatatlan aggályok vannak a másfél éve húzódó EU-USA paktum késleltetése mögött
Elviekben nagyon szorít az idő, a késlekedés azonban az unió malmára hajthatja a vizet.
Töméntelen mennyiségű eső jöhet jövő héten Magyarországon
Komoly fordulat jön.
Történelmi mérföldkő: a világ legnépesebb országában is bedurrant a napenergia
Dinamikus a növekedés.
Palkovics ellentmond Szijjártónak: kiderült, miről beszéltek a kormányüléseken az akkumulátorgyárakról
A külügyminisztérium szerint nincs semmi különbség.
Esik tovább az olajár, megint a 100 dollárt közelíti a Brent
Felcsillant a békemegállapodás reménye.
Extraprofitadók: van egy nagyon-nagyon probléma a szakértők szerint
Egy nemzeti szintű adó nem működőképes, mert a multinacionális vállalatok nyeresége könnyen átvándorol alacsonyabb adókulcsú országokba.
Meglepő ágazatot hozott lendületben az arany árrobbanása
Új brandet vezet be a BÁV Zrt. zálog üzletága.
Politikai bomba az EU energiacsomagjában: hatalmas vita robbant ki a bevételek elosztásáról
Svédország azzal fenyegetőzött, hogy leállítja az új közös projekteket.
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Új funkciók a DÁP-ban: Mi mindent intézhetsz online lakásvásárlás, Otthon Start igénylés során?
A banki hitelek papírmunkája sok lakásvásárló számára tűnik ijesztőnek, de a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) új, 2026-os funkcióival a folyamat nagy része már kényelmesen, online
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?