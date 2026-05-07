Megjelent az egyetlen ismert, emberről emberre terjedő hantavírus: a pusztítása az ebolával vetekszik, és senki sem tudja, hogyan indult el

A történet egy holland házaspárral kezdődött, akik néhány napot Argentínában töltöttek, majd az Ushuaia kikötőjéből induló MV Hondius fedélzetére szálltak.

Valószínűleg egyikük még argentínai tartózkodása során fertőződött meg az Andes-vírussal, amely az egyetlen ismert, emberről emberre is terjedni képes hantavírus.

Az Andes-vírus korábban is okozott kisebb járványokat, köztük egy jól dokumentált, 2018–2019-es argentínai kitörést, amelyről a New England Journal of Medicine számolt be. Az akkori gócpontban a 34 fertőzött közül senki sem maradt tünetmentes: mindenkinek legalább láza volt, és több mint felüknél súlyos tüdőgyulladás alakult ki, intenzív osztályos ellátást, legtöbbször pedig gépi lélegeztetést igényelve.

A betegség lappangási ideje 8–40 nap, de egyes esetekben ennél hosszabb is lehet.

A tünetek súlyos légúti fertőzésre jellemzőek, gyakran akut légzési elégtelenséggel, míg az eset-halálozási arány elérheti a 32 százalékot. Összehasonlításképpen: az influenza halálozási aránya ezrelékben mérhető, a Covid–19-é a vakcinák és kezelések megjelenése előtt megközelítette az egy százalékot, a 2003-as SARS-járványé 10–15 százalék volt, míg az eboláé 25–70 százalék között mozog.

A hajón a patkányok hiánya gyorsan megerősítette az emberről emberre terjedés gyanúját, amit a vírusszekvenálás eredményei is alátámasztottak. Egyelőre nem tisztázott, hogy az index esetnek tekintett holland házaspár pontosan hogyan fertőződött meg:

rágcsálókon keresztül, vagy már argentínai tartózkodásuk idején, más fertőzött emberektől kapták el a vírust.

A szakértő szerint ennek felderítése azért kulcsfontosságú, mert nem zárható ki, hogy Latin-Amerikában egy eddig észrevétlen járványgóc áll fenn. Szintén nyitott kérdés, hogy a fertőzöttek már a lappangási időszakban, a tünetek megjelenése előtt is fertőzőképesek-e. A SARS-CoV-2 esetében ez így volt, a SARS-CoV-1-nél viszont nem. Emellett folyamatban van a hajón azonosított vírus teljes genomszekvenálása is, hogy kiderüljön, hordoz-e jelentős mutációkat a korábban ismert törzsekhez képest.

Flahault szerint a lehetséges forgatókönyvek széles skálán mozognak: a

legoptimistább változat szerint a fertőzést sikerül gyorsan megfékezni a hajón, a karanténintézkedések hatékonyan működnek, és nem következik be további terjedés.

A legpesszimistább esetben a vírus ellenőrizetlenül terjed tovább az utasok körében, illetve más, latin-amerikai gócpontokból kiindulva is.

Egy köztes forgatókönyv a 2003-as SARS-járványhoz hasonló lefolyás lenne: a súlyos, könnyen felismerhető tünetek megkönnyítik a betegek azonosítását és elkülönítését, ami megakadályozhatja a széles körű terjedést.

A Covid–19-cel – beleértve a Diamond Princess hajó esetét is – csak korlátozottan vethető össze a mostani helyzet: az Andes-vírus 1995 óta ismert, soha nem terjedt az amerikai kontinensen túlra, eddigi járványait gyorsan sikerült megfékezni, és már létezik egy vakcinajelölt is, amely túljutott a klinikai fejlesztés első szakaszain.

Az eset jól szemlélteti, mennyire összekapcsolt a mai világ: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) gyorsan átvette a nemzetközi járványügyi koordinációt, az érintett országok egészségügyi hatóságai pedig elővigyázatossági intézkedéseket léptettek életbe.

Jelenleg sem célzott, specifikus kezelés, sem engedélyezett vakcina nem áll rendelkezésre a vírus ellen. A hajón tartózkodó utasok és a személyzet karanténban várják a fejleményeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images