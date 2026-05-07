Óriási meglepetés a német ipartól: a vihar közepén is nagy ugrást produkáltak

A német ipar márciusban meglepően erős, 5 százalékos rendelésnövekedést produkált havi alapon, jócskán felülmúlva az elemzői várakozásokat. Elemzők szerint azonban a kedvező számok mögött részben az iráni konfliktus miatti előrehozott rendelések és készletfelhalmozás állhat.

A német ipar márciusban váratlanul erős rendelésnövekedést ért el: az új megrendelések havi alapon 5 százalékkal emelkedtek – számolt be Handelsblatt a német szövetségi statisztikai hivatal friss adataira hivatkozva.

Az adat azért is meglepő, mert a Reuters által megkérdezett közgazdászok csak 1 százalékos bővülést vártak.

A nagymegrendeléseket kiszűrve 5,1 százalékos volt a növekedés, ami több mint három éve a legerősebb adat.

A lap által idézett elemzők ugyanakkor óvatosságra intenek: Michael Herzum, a Union Investment közgazdásza szerint a rendelésállomány növekedése ugyan „reménysugár” a vállalatok számára, de nem indokol túlzott optimizmust, mert az iráni konfliktus hatásai a márciusi adatokban még alig jelenhettek meg.

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara szakértője, Jupp Zenzen szerint a jó adat részben azt takarja, hogy a cégek a közel-keleti háború miatti ellátási zavarokra készülve készleteket halmoznak fel.

A Handelsblatt szerint a német gazdasági minisztérium is hasonlóan visszafogottan értékeli a számokat: a tárca arra hívta fel a figyelmet, hogy az iráni háború okozta energiaár-sokk késleltetve más termékek árában is megjelenhet, ezért márciusban sok vállalat előrehozhatta rendeléseit a várható drágulás vagy ellátási fennakadások miatt.

A külföldi megrendelések 5,6 százalékkal nőttek, ezen belül az euróövezetből érkező rendelések kiugróan, 10,1 százalékkal emelkedtek, míg a belföldi megrendelések 4 százalékkal bővültek.

A kedvező márciusi adat ellenére a Handelsblatt kiemeli, hogy az első negyedév egészében a rendelésállomány 4,1 százalékkal elmaradt az előző negyedévitől, részben a 2025 végi nagymegrendelések magas bázisa miatt. A lap által megszólaltatott Jörg Krämer, a Commerzbank vezető közgazdásza arra számít, hogy a második negyedévben a megrendelések már visszaeshetnek az ellátási gondok és a bizonytalanság miatt, a GDP pedig a 0,3 százalékos első negyedéves növekedés után akár zsugorodhat is. Az IW kölni gazdaságkutató intézet ezért már 0,9-ről 0,4 százalékra vágta vissza idei német növekedési előrejelzését.

