Óriási meglepetés jött a boltokból

Óriási kiugrást mutat a kiskereskedelmi forgalom márciusban. A forgalom nagy emelkedése több tényezőre vezethető vissza: a húsvétra való felkészülés, a választás előtti transzerek, valamint az üzemanyag-betárolás.

A márciusi kiskereskedelmi forgalom volumene - a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint - 1,9 százalékkal nőtt havi bázison az előző havi 0,4 százalék után. Ez kiugrást jelent még az elmúlt hónapok emelkedő trendjéből is.

Hatni kezdtek a választás elé időzített transzferek, és a bérek emelkedése. Emellett a húsvéti készülődés forgalomnövelő hatása is benne lehetett ebben a szokatlanul erős dinamikában.

A fix bázisú adaton is látszik, mekkorát ugrott a forgalom márciusban.

Hatalmas ugrás éves bázison is

2026. márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól (és húsvéthatástól ) megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,6 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,2 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,7 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 8,4 százalékkal bővült.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,8 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 10 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 20,6 százalékkal nőtt, együtt mozogva a kiskereskedelmi üzemanyagtöltő állomások jövedéki bevallásában szereplő, naturáliában mért üzemanyag eladási adatok alakulásával. Az óriási dinamika felveti annak a gyanúját, hogy az üzemanyag védett árához kötődő korlátozások nem zárnak tökéletesen. Feltehetően sokan tárolnak be jelentős mennyiséget az alacsonyabb árú üzemanyagból, különösen abban az időszakban lehetett ez erős, amikor ellátási kockázatoktól tartottak a vevők.

