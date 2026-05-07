Óriási meglepetés jött a boltokból

A márciusi kiskereskedelmi forgalom volumene - a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint - 1,9 százalékkal nőtt havi bázison az előző havi 0,4 százalék után. Ez kiugrást jelent még az elmúlt hónapok emelkedő trendjéből is.
Hatni kezdtek a választás elé időzített transzferek, és a bérek emelkedése. Emellett a húsvéti készülődés forgalomnövelő hatása is benne lehetett ebben a szokatlanul erős dinamikában.
A fix bázisú adaton is látszik, mekkorát ugrott a forgalom márciusban.
Hatalmas ugrás éves bázison is
2026. márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól (és húsvéthatástól ) megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,6 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,2 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,7 százalékkal csökkent.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 8,4 százalékkal bővült.
Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,8 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 10 százalékkal emelkedett.
Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 20,6 százalékkal nőtt, együtt mozogva a kiskereskedelmi üzemanyagtöltő állomások jövedéki bevallásában szereplő, naturáliában mért üzemanyag eladási adatok alakulásával. Az óriási dinamika felveti annak a gyanúját, hogy az üzemanyag védett árához kötődő korlátozások nem zárnak tökéletesen. Feltehetően sokan tárolnak be jelentős mennyiséget az alacsonyabb árú üzemanyagból, különösen abban az időszakban lehetett ez erős, amikor ellátási kockázatoktól tartottak a vevők.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiszivárogtak a tervek: rátenné a kezét a csúcsharckocsikat gyártó óriásra Németország, de ketyeg az óra
A KNDS jövő hónapban mehet tőzsdére.
Kiszámolta az amerikai nagybank, ki fogja nyerni a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot
Azt is elmondták, kit verhetnek meg a döntőben.
Váratlan fordulat a gázpiacon, ez "nem mindenkinek fog tetszeni": kemény lépésre szánta el magát a nagyhatalom
Az iuntézkedés lefelé nyomhatja az árakat.
Zaklatási ügy a JPMorgannél: a bank mindent tagad, de nagy kártérítést lett volna hajlandó kifizetni
Példátlan, hogy egy alperes munkáltató ekkora összegű ajánlatot tegyen, miközben tagad.
Csapadéktömbök érkeznek Magyarországra: záporok, zivatarok várhatók
Csütörtökön esőben reménykedhetünk.
"Most már tényleg elegem van! Mégis hol élünk?" - Csúnyán kifakadt a Commerzbank vezetője
A bank nem egy cirkuszi póni a porondon - üzente az UniCredit vezérének.
Elszakadt a cérna az amerikaiaknál: vadászgépről nyitottak tüzet a tilosban járó óriáshajóra
Szóltak előre, hogy ez lesz.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Úgy veszik fel a magyarok a személyi hitelt, mintha nem lenne holnap
Az MNB statisztikái alapján 2026 márciusában 121,26 milliárd forint összegben kötöttek személyi kölcsön szerződést a magyarok. Ez egyetlen hónap alatt 26,54 százalékos emelkedést jelent. D
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.