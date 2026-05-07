Őrizetbe vették az MNV volt főigazgatóját egy 2,5 milliárdos ügy miatt

A HVG beszámolója szerint őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi főigazgatóját, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítanak. Az ügyészség szerint az MNV által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő társaság igazgatósága egy
8,15 millió eurós kölcsön jóváhagyásáról döntött rendkívül gyorsan, gyakorlatilag egyetlen éjszaka alatt.
A pénzt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai cég kapta volna naperőmű-beruházás finanszírozására, a projekt azonban végül nem valósult meg. A román társaság az első két év kamatfizetése után már nem törlesztett, később felszámolták.
Az ügyészség szerint az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot.
A nyomozók szerint a szerződés előtt nem készült megfelelő hitelképességi vizsgálat, kockázatelemzés vagy fedezetértékelés, ráadásul a biztosítékként hivatkozott dokumentumok sem álltak rendelkezésre a döntés pillanatában. Az ügyészség állítása szerint a kölcsönszerződés és az előterjesztés elkészítésére az egykori főigazgató adott utasítást, és annak tartalmát is ő hagyta jóvá.
Az ügyészség bűnügyi felügyeletet és nyomkövető alkalmazását indítványozta, erről pénteken dönt a bíróság. A nyomozásban korábban már öt másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. Emellett 27 ingatlanra rendeltek el zár alá vételt.
Címlapkép forrása: James C Hooper via Getty Images
Mesterkélt időhúzás vagy feloldhatatlan aggályok vannak a másfél éve húzódó EU-USA paktum késleltetése mögött
Elviekben nagyon szorít az idő, a késlekedés azonban az unió malmára hajthatja a vizet.
Töméntelen mennyiségű eső jöhet jövő héten Magyarországon
Komoly fordulat jön.
Történelmi mérföldkő: a világ legnépesebb országában is bedurrant a napenergia
Dinamikus a növekedés.
Palkovics ellentmond Szijjártónak: kiderült, miről beszéltek a kormányüléseken az akkumulátorgyárakról
A külügyminisztérium szerint nincs semmi különbség.
Esik tovább az olajár, megint a 100 dollárt közelíti a Brent
Felcsillant a békemegállapodás reménye.
Extraprofitadók: van egy nagyon-nagyon probléma a szakértők szerint
Egy nemzeti szintű adó nem működőképes, mert a multinacionális vállalatok nyeresége könnyen átvándorol alacsonyabb adókulcsú országokba.
Meglepő ágazatot hozott lendületben az arany árrobbanása
Új brandet vezet be a BÁV Zrt. zálog üzletága.
Politikai bomba az EU energiacsomagjában: hatalmas vita robbant ki a bevételek elosztásáról
Svédország azzal fenyegetőzött, hogy leállítja az új közös projekteket.
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Új funkciók a DÁP-ban: Mi mindent intézhetsz online lakásvásárlás, Otthon Start igénylés során?
A banki hitelek papírmunkája sok lakásvásárló számára tűnik ijesztőnek, de a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) új, 2026-os funkcióival a folyamat nagy része már kényelmesen, online
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.