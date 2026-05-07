Őrizetbe vették az MNV volt főigazgatóját egy 2,5 milliárdos ügy miatt
Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját egy több mint 2,5 milliárd forintos ügy miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég úgy adott 8,15 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű-projektre, hogy sem megfelelő kockázatelemzés, sem hitelképességi vizsgálat nem készült, a beruházás pedig végül meg sem valósult.

A HVG beszámolója szerint őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi főigazgatóját, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítanak. Az ügyészség szerint az MNV által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő társaság igazgatósága egy

8,15 millió eurós kölcsön jóváhagyásáról döntött rendkívül gyorsan, gyakorlatilag egyetlen éjszaka alatt.

A pénzt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai cég kapta volna naperőmű-beruházás finanszírozására, a projekt azonban végül nem valósult meg. A román társaság az első két év kamatfizetése után már nem törlesztett, később felszámolták.

Az ügyészség szerint az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot.

A nyomozók szerint a szerződés előtt nem készült megfelelő hitelképességi vizsgálat, kockázatelemzés vagy fedezetértékelés, ráadásul a biztosítékként hivatkozott dokumentumok sem álltak rendelkezésre a döntés pillanatában. Az ügyészség állítása szerint a kölcsönszerződés és az előterjesztés elkészítésére az egykori főigazgató adott utasítást, és annak tartalmát is ő hagyta jóvá.

Az ügyészség bűnügyi felügyeletet és nyomkövető alkalmazását indítványozta, erről pénteken dönt a bíróság. A nyomozásban korábban már öt másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. Emellett 27 ingatlanra rendeltek el zár alá vételt.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

