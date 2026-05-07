Palkovics ellentmond Szijjártónak: kiderült, miről beszéltek a kormányüléseken az akkumulátorgyárakról
Gazdaság

Palkovics László volt ipari és technológiai miniszter megerősítette, hogy a kormányüléseken többször is napirendre kerültek az akkumulátorgyárak szennyezésével kapcsolatos ügyek, miközben a Külgazdasági és Külügyminisztérium továbbra is azt állítja, hogy ez nem mond ellent Szijjártó Péter korábbi nyilatkozatának – tudósított a Telex.

Palkovics László, aki 2022 novemberéig töltötte be az ipari és technológiai miniszteri posztot, a Della podcastban beszélt arról, hogy a kormányüléseken rendszeresen felmerültek az akkumulátorgyárak környezetszennyezésével kapcsolatos problémák.

Elmondása szerint ezek az ügyek úgy szerepeltek a napirenden, hogy "ne történjen ilyen, és ha történt, találjuk meg a felelősét".

Szijjártó Péter korábban tagadta, hogy az akkumulátorgyárak ügyei téma lettek volna a kormányüléseken, Palkovics egyértelműen kijelentette, hogy igenis foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel a kabinet ülésein.

Palkovics nyilatkozata azért különösen jelentős, mert a Telex februárban arról számolt be: egy 2023 tavaszi kormányülésen vita bontakozott ki a miniszterek között a gödi Samsung-gyár munkavédelmi problémáiról és azok kezeléséről.

Szijjártó a cikk tartalmát akkor "ordas hazugságnak" nevezte, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig azt állította, hogy a kormányülésen soha nem tárgyaltak a Samsung ügyéről.

Palkovics mostani nyilatkozata után a Telex megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. A tárca válaszában azt írta, hogy Szijjártó csupán azt az "álhírt" cáfolta, miszerint a kormányülésen bármilyen beavatkozás lett volna napirenden a környezetvédelmi hatóság munkájába, illetve hogy hatósági jelentéseket játszottak volna ki vagy hagytak volna figyelmen kívül.

A minisztérium szerint ez nincs ellentmondásban Palkovics szavaival.

A KKM válasza ugyanakkor tárgyi tévedést tartalmaz, mert a Telex februári cikke nem a környezetvédelmi, hanem a munkaügyi hatóság eljárásáról szólt. Mindkét hatóság a Tarnai Richárd fideszes képviselőjelölt által vezetett Pest Vármegyei Kormányhivatal alá tartozott.

A nyilvánosság mindmáig nem kapott választ arra, hogy az ismétlődő mérgezéses esetek ellenére a hatóság miért nem függesztette fel a Samsung szabálytalanul működő üzemrészének tevékenységét.

