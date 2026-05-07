Politikai bomba az EU energiacsomagjában: hatalmas vita robbant ki a bevételek elosztásáról

Cvetelina Penkova bolgár szociáldemokrata képviselő, az ügy parlamenti jelentéstevője szerdán ismertette álláspontját az Európai Parlament energiaügyi bizottságában az Európai Bizottság tavaly decemberben bemutatott hálózatfejlesztési csomagjáról.
A szűk keresztmetszetekből származó bevételek felhasználása politikailag az egyik legérzékenyebb kérdés a javaslatcsomagban
- mondta Penkova.
Úgy fogalmazott, el kell ismerni, hogy ha a belső szűk keresztmetszetek akadályozzák a határkeresztező kapacitások hatékony kihasználását, annak összeurópai következményei vannak és lesznek.
Penkova ugyanakkor azt javasolta, hogy az egy tagállamon belüli ajánlati zónák közötti szűk keresztmetszetekből származó bevételeket mentsék fel a határkeresztező hálózati projektekre vonatkozó kötelező elkülönítés alól. Ezeket az összegeket az adott tagállamban
a hálózati csatlakozási kapacitások javítására, a villamosenergia-hálózat bővítésére és megerősítésére lehessen fordítani.
A kérdés különösen érzékeny Svédország számára, amely négy belső ajánlati zónával rendelkezik, és már azzal fenyegetőzött, hogy leállítja az új, a szomszédos országokkal tervezett összekapcsolási projekteket, ha a bizottsági javaslat változatlan formában marad. Az Európai Néppárt, a Patriots for Europe, valamint az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselői egyaránt amellett érveltek, hogy a szűk keresztmetszetekből származó bevételeket abban az országban kell felhasználni, ahol keletkeznek.
Joachim Balke, az Európai Bizottság energiaügyi főigazgatóságának vezető tisztviselője a bizottsági ülésen egyértelművé tette, hogy a javaslat nem tartalmaz olyan mechanizmust, amely a bevételek más országokba történő átcsoportosítását tenné lehetővé.
A cél az, hogy az átviteli rendszerirányítókat a közös érdekű projektek (PCI-k) megvalósítására ösztönözzék a szűk keresztmetszetek csökkentése érdekében
- mondta Balke, ugyanakkor hozzátette, hogy nem támogatja a kötelezően elkülönítendő arány 25 százalékról 35 százalékra való emelését.
A bizottsági javaslatokról az Európai Parlamentnek és a tagállami miniszterekből álló Európai Unió Tanácsának egyaránt meg kell állapodnia, mielőtt azok kötelező erejűvé válhatnak. Az EP energiaügyi bizottsága szeptember 10-re tervezi a szavazást a parlament tárgyalási mandátumáról, de ezt akár júniusra is előrehozhatják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A globális autógyártók keservesen szeretnének kínaiabbá válni
A helyi vállalatokkal való együttműködés azonban komoly kockázatokkal jár.
Brüsszel meghozta a döntést: ötmilliárd eurós támogatással mentik meg Európa legnagyobb iparát
Az uniós gazdaság motorja kap most túlélési esélyt.
Eldőlt az első dominó Európában, kamatot emelt a leggazdagabb ország jegybankja
Teljesen sokkolták a piacot.
Vörös kód: jöhet az elmúlt 150 év legerősebb El Niñója, a modellek egyre riasztóbb számokat mutatnak
Nehét időszak elé nézünk.
Nagy bejelentést tett az UniCredit: végre kivonul Oroszországból, de csak részben
Több mint négy év kellett a sikerhez.
Hatósági célkeresztbe kerültek a digitális pénztárcák – a PayPal, a Mastercard és a Visa is érintett
Az FCA versenyellenes megállapodások gyanúját vizsgálja.
Itt vannak az első adatok, óriási fordulatot hozott a vállalati kilátásokban is a Tisza Párt választási győzelme
A magyarországi német vállalatok nyilatkoztak.
Megindult a tőke Magyarországra: 2018 óta nem látott pénz ömlött ingatlanokba
A CBRE negyedéves régiós kereskedelmiingatlan-elemzése a rég
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Új funkciók a DÁP-ban: Mi mindent intézhetsz online lakásvásárlás, Otthon Start igénylés során?
A banki hitelek papírmunkája sok lakásvásárló számára tűnik ijesztőnek, de a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) új, 2026-os funkcióival a folyamat nagy része már kényelmesen, online
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?