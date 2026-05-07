Politikai bomba az EU energiacsomagjában: hatalmas vita robbant ki a bevételek elosztásáról

Az Európai Parlament 25-ről 35 százalékra emelné azt a minimumarányt, amelyet az átviteli rendszerirányítóknak (TSO-knak) a szűk keresztmetszetekből származó többletbevételeikből határkeresztező átviteli kapacitás bővítésére kell fordítaniuk - írta meg a Montel. A szűk keresztmetszetekből származó bevételek felhasználása viszont politikailag az egyik legérzékenyebb kérdés a javaslatcsomagban, ami körül nagy vita alakult ki a tagállamok között.

Cvetelina Penkova bolgár szociáldemokrata képviselő, az ügy parlamenti jelentéstevője szerdán ismertette álláspontját az Európai Parlament energiaügyi bizottságában az Európai Bizottság tavaly decemberben bemutatott hálózatfejlesztési csomagjáról.

Úgy fogalmazott, el kell ismerni, hogy ha a belső szűk keresztmetszetek akadályozzák a határkeresztező kapacitások hatékony kihasználását, annak összeurópai következményei vannak és lesznek.

Penkova ugyanakkor azt javasolta, hogy az egy tagállamon belüli ajánlati zónák közötti szűk keresztmetszetekből származó bevételeket mentsék fel a határkeresztező hálózati projektekre vonatkozó kötelező elkülönítés alól. Ezeket az összegeket az adott tagállamban

a hálózati csatlakozási kapacitások javítására, a villamosenergia-hálózat bővítésére és megerősítésére lehessen fordítani.

A kérdés különösen érzékeny Svédország számára, amely négy belső ajánlati zónával rendelkezik, és már azzal fenyegetőzött, hogy leállítja az új, a szomszédos országokkal tervezett összekapcsolási projekteket, ha a bizottsági javaslat változatlan formában marad. Az Európai Néppárt, a Patriots for Europe, valamint az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselői egyaránt amellett érveltek, hogy a szűk keresztmetszetekből származó bevételeket abban az országban kell felhasználni, ahol keletkeznek.

Joachim Balke, az Európai Bizottság energiaügyi főigazgatóságának vezető tisztviselője a bizottsági ülésen egyértelművé tette, hogy a javaslat nem tartalmaz olyan mechanizmust, amely a bevételek más országokba történő átcsoportosítását tenné lehetővé.

A cél az, hogy az átviteli rendszerirányítókat a közös érdekű projektek (PCI-k) megvalósítására ösztönözzék a szűk keresztmetszetek csökkentése érdekében

- mondta Balke, ugyanakkor hozzátette, hogy nem támogatja a kötelezően elkülönítendő arány 25 százalékról 35 százalékra való emelését.

A bizottsági javaslatokról az Európai Parlamentnek és a tagállami miniszterekből álló Európai Unió Tanácsának egyaránt meg kell állapodnia, mielőtt azok kötelező erejűvé válhatnak. Az EP energiaügyi bizottsága szeptember 10-re tervezi a szavazást a parlament tárgyalási mandátumáról, de ezt akár júniusra is előrehozhatják.

