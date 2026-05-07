Közel 80 éves történetének legmagasabb bevételét és adózott eredményét érte el 2025-ben a Waberer's csoport. A logisztikai szektor ugyanakkor nehéz környezetben kezdte az idei évet. Az üzemanyagárak meredeken emelkedtek, a makrogazdasági környezet nyomott maradt - bár a befektetői hangulat javul - a forint erősödése pedig az exportvállalatokat sújtotta. Tóth Szabolcs, a Waberer's International gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese a Portfolio podcastjában értékelte a helyzetet.

A Waberer's csoport a korábbi évekhez hasonlóan 2025-ben is rekorderedményt ért el, és gyakorlatilag minden fontosabb pénzügyi mutatójában javulást mutatott fel. A vállalatcsoport bevétele 800 millió euró fölé emelkedett, az adózott eredmény pedig megduplázódott, elérve a 44 millió eurót.

A vezérigazgató-helyettes kiemelte: a hat évvel ezelőtt kitűzött céloknak megfelelően nemcsak a rövid távú, adott évi profit maximalizálására koncentráltak. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottak a diverzifikációs stratégiai projektek megvalósítására.

Ennek részeként átadták a debreceni BMW-gyár melletti raktárukat, és külső partnerek számára is fejlesztettek logisztikai csarnokokat.

Teljes körű konszolidációba vonták szerb leányvállalatukat, emellett erőteljes üzletfejlesztést indítottak Szerbiában. Szintén fontos lépés volt a közúti személyszállítással foglalkozó Pannon Busz felvásárlása. Az új leányvállalat eredményét már az első évben megduplázták. Ezen túlmenően elindították az első, készautókat szállító vasúti szerelvényeket a debreceni BMW-gyárból Belgiumba.

A 2026-os évkezdést több negatív tényező is nehezítette

Az ipari termelés és a lakossági fogyasztás európai szinten, valamint Magyarországon is stagnált vagy csökkent. A kedvezőtlen konjunkturális folyamatokat tovább rontotta az exportvállalatokat sújtó forinterősödés, valamint az üzemanyagárak meredek emelkedése. A közúti fuvarozásban az összköltség mintegy negyedét az üzemanyag teszi ki. Az iráni háború kitörését követően ráadásul az olajár a duplájára ugrott. Tóth Szabolcs ugyanakkor hangsúlyozta: a Waberer's nagy múltú, diverzifikált tevékenységet végző vállalatként képes volt gyorsan reagálni ezekre a kihívásokra.

Amikor volt egy pillanatnyi forintgyengülés, határidős devizaügyletekkel sikeresen lefedtük a következő tizenkét hónapot. Így hiába mozog 360-370 forint körül az árfolyam, mi 400 forint feletti euróárfolyamon tudtuk fedezni szinte a teljes kitettségünket

– ismertette a vezérigazgató-helyettes.

A legtöbb vevői szerződés tartalmaz üzemanyagár-indexálási záradékot, amelyet maradéktalanul érvényesítettek. Az ügyfelekkel ápolt jó kapcsolatnak köszönhetően ráadásul az indexálási periódusokat is sűríteni tudták.

Az esetleges ellátási problémákkal kapcsolatban Tóth Szabolcs megnyugtatóan nyilatkozott. A több ezer kamionból álló flotta egész Európát lefedi, a járművek pedig akár 4000 kilométert is megtehetnek tankolás nélkül. Ennek köszönhetően, ha lokálisan ki is alakulna üzemanyaghiány, a tankolási struktúra átütemezésével kezelni tudják a helyzetet.

Az euró esetleges magyarországi bevezetésével kapcsolatban a vezérigazgató-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy

a Waberer's árbevételének döntő hányada euróalapú.

A közös valuta bevezetése a cég operatív működésében nem hozna érdemi változást, a pénzügyi kockázatokat viszont jelentősen csökkentené.

Az elmúlt évek határozott és komoly feladata volt, hogy az európai kontinensen meglévő domináns szerepünk mellett ki tudjunk lépni a globális piacra

– hangsúlyozta.

Az ellátási láncok már évtizedek óta nem csupán egy-egy kontinensre, hanem az egész világra kiterjednek. Együttműködéseket indítottak közel-keleti és távol-keleti vállalatokkal, vegyesvállalati formában és stratégiai megállapodások keretében egyaránt. A tengeri, a légi és a vasúti áruszállítás területén is igyekeznek előretörni.

Forrásigényes stratégia

A Waberer's százmillió eurós kötvénykibocsátásának hátterében két nagy, forrásigényes stratégiai cél áll. Az egyik az országos és regionális logisztikai hálózat kiépítése. Míg korábban a cégcsoport egy Budapest-központú, több százezer négyzetméteres raktárbázist működtetett, az elmúlt tíz évben vidéken is hangsúlyos ipari központok alakultak ki. Debrecenben, Győrben, Kecskeméten és Szegeden olyan jelentős ipari beruházások valósultak meg, amelyeket a logisztikai vállalatoknak is le kellett követniük.

Emellett a cégcsoport regionális terjeszkedése Szlovákia, Szerbia és Lengyelország irányába szintén indokolttá teszi a helyi infrastrukturális fejlesztéseket. A cél a korábban Budapestre koncentrálódó raktárkapacitás regionalizálása és vidékre történő átsúlyozása. További fontos szempont, hogy a korábbi bérelt ingatlanok helyett saját építésű, optimalizált raktárcsarnokokat fejlesszenek.

A másik jelentős forrásfelhasználási terület a regionális akvizíciós stratégia megvalósítása. A Waberer's a megfelelő céltársaságok azonosítását követően olyan vállalatok felvásárlását tervezi, amelyek hatékonyan támogatják a cégcsoport regionális jelenlétének bővítését.

