A Waberer's csoport a korábbi évekhez hasonlóan 2025-ben is rekorderedményt ért el, és gyakorlatilag minden fontosabb pénzügyi mutatójában javulást mutatott fel. A vállalatcsoport bevétele 800 millió euró fölé emelkedett, az adózott eredmény pedig megduplázódott, elérve a 44 millió eurót.
A vezérigazgató-helyettes kiemelte: a hat évvel ezelőtt kitűzött céloknak megfelelően nemcsak a rövid távú, adott évi profit maximalizálására koncentráltak. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottak a diverzifikációs stratégiai projektek megvalósítására.
Ennek részeként átadták a debreceni BMW-gyár melletti raktárukat, és külső partnerek számára is fejlesztettek logisztikai csarnokokat.
Teljes körű konszolidációba vonták szerb leányvállalatukat, emellett erőteljes üzletfejlesztést indítottak Szerbiában. Szintén fontos lépés volt a közúti személyszállítással foglalkozó Pannon Busz felvásárlása. Az új leányvállalat eredményét már az első évben megduplázták. Ezen túlmenően elindították az első, készautókat szállító vasúti szerelvényeket a debreceni BMW-gyárból Belgiumba.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is a harmadik jelölőre kattintva.
A 2026-os évkezdést több negatív tényező is nehezítette
Az ipari termelés és a lakossági fogyasztás európai szinten, valamint Magyarországon is stagnált vagy csökkent. A kedvezőtlen konjunkturális folyamatokat tovább rontotta az exportvállalatokat sújtó forinterősödés, valamint az üzemanyagárak meredek emelkedése. A közúti fuvarozásban az összköltség mintegy negyedét az üzemanyag teszi ki. Az iráni háború kitörését követően ráadásul az olajár a duplájára ugrott. Tóth Szabolcs ugyanakkor hangsúlyozta: a Waberer's nagy múltú, diverzifikált tevékenységet végző vállalatként képes volt gyorsan reagálni ezekre a kihívásokra.
Amikor volt egy pillanatnyi forintgyengülés, határidős devizaügyletekkel sikeresen lefedtük a következő tizenkét hónapot. Így hiába mozog 360-370 forint körül az árfolyam, mi 400 forint feletti euróárfolyamon tudtuk fedezni szinte a teljes kitettségünket
– ismertette a vezérigazgató-helyettes.
A legtöbb vevői szerződés tartalmaz üzemanyagár-indexálási záradékot, amelyet maradéktalanul érvényesítettek. Az ügyfelekkel ápolt jó kapcsolatnak köszönhetően ráadásul az indexálási periódusokat is sűríteni tudták.
Az esetleges ellátási problémákkal kapcsolatban Tóth Szabolcs megnyugtatóan nyilatkozott. A több ezer kamionból álló flotta egész Európát lefedi, a járművek pedig akár 4000 kilométert is megtehetnek tankolás nélkül. Ennek köszönhetően, ha lokálisan ki is alakulna üzemanyaghiány, a tankolási struktúra átütemezésével kezelni tudják a helyzetet.
Az euró esetleges magyarországi bevezetésével kapcsolatban a vezérigazgató-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy
a Waberer's árbevételének döntő hányada euróalapú.
A közös valuta bevezetése a cég operatív működésében nem hozna érdemi változást, a pénzügyi kockázatokat viszont jelentősen csökkentené.
Az elmúlt évek határozott és komoly feladata volt, hogy az európai kontinensen meglévő domináns szerepünk mellett ki tudjunk lépni a globális piacra
– hangsúlyozta.
Az ellátási láncok már évtizedek óta nem csupán egy-egy kontinensre, hanem az egész világra kiterjednek. Együttműködéseket indítottak közel-keleti és távol-keleti vállalatokkal, vegyesvállalati formában és stratégiai megállapodások keretében egyaránt. A tengeri, a légi és a vasúti áruszállítás területén is igyekeznek előretörni.
Forrásigényes stratégia
A Waberer's százmillió eurós kötvénykibocsátásának hátterében két nagy, forrásigényes stratégiai cél áll. Az egyik az országos és regionális logisztikai hálózat kiépítése. Míg korábban a cégcsoport egy Budapest-központú, több százezer négyzetméteres raktárbázist működtetett, az elmúlt tíz évben vidéken is hangsúlyos ipari központok alakultak ki. Debrecenben, Győrben, Kecskeméten és Szegeden olyan jelentős ipari beruházások valósultak meg, amelyeket a logisztikai vállalatoknak is le kellett követniük.
Emellett a cégcsoport regionális terjeszkedése Szlovákia, Szerbia és Lengyelország irányába szintén indokolttá teszi a helyi infrastrukturális fejlesztéseket. A cél a korábban Budapestre koncentrálódó raktárkapacitás regionalizálása és vidékre történő átsúlyozása. További fontos szempont, hogy a korábbi bérelt ingatlanok helyett saját építésű, optimalizált raktárcsarnokokat fejlesszenek.
A másik jelentős forrásfelhasználási terület a regionális akvizíciós stratégia megvalósítása. A Waberer's a megfelelő céltársaságok azonosítását követően olyan vállalatok felvásárlását tervezi, amelyek hatékonyan támogatják a cégcsoport regionális jelenlétének bővítését.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/KrizsÃ¡n Csaba
Súlyos a helyzet Balatonnál: azonnali intézkedést sürget a BLKI
Még el sem indult a szezon, már óriási a baj hazánk legnagyobb tavánál.
Mitől lesznek versenyképesek a kkv-k? Új kormány, új esélyek?
Lenne min javítani.
Kiborult Magyar Péter leendő minisztere: döbbenetes okból üríthettek ki egy teljes kórházi osztályt
Hegedűs Zsolt szerint pártpolitikai célokból léphetett az előző kormány.
Új számlacsomagokat vezet be a Gránit Bank, a fintechekkel veszik fel a kesztyűt
Négy új csomag jön.
Egy rejtélyes cég is bejelentkezett a Mol szerbiai célpontjára, állítólag rádupláztak a magyar olajcég ajánlatára
Az orosz tulajdonos viszont tagadja az erről szóló tárgyalást.
Tömeges ellenőrzés a BKK-nál
Jönnek a pótdíjak.
Egyre nagyobb az azbesztbotrány, Zalaegerszeget is elérte a krízis
Már több városban vizsgálják az azbeszttel szennyezett osztrák zúzalékot.
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Úgy veszik fel a magyarok a személyi hitelt, mintha nem lenne holnap
Az MNB statisztikái alapján 2026 márciusában 121,26 milliárd forint összegben kötöttek személyi kölcsön szerződést a magyarok. Ez egyetlen hónap alatt 26,54 százalékos emelkedést jelent. D
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.