Retteg a világ az áremelkedéstől, ami még ide sem ért – Lehet ilyenkor kamatot vágni?

Péntek reggel érkezik az áprilisi inflációs adat, ami továbbra is visszafogott áremelkedési ütemet mutathat. Közben viszont szinte mindenki tudja, hogy néhány hónapon belül magasabb áremelkedés közeleg, hiszen az iráni háború hatásai csak most fognak megjelenni. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) számára a kulcskérdés továbbra is az lehet, hogy az inflációs célsávot tesztelő drágulás vagy a felfelé mutató kockázatok esnek-e erősebben a latba, amikor majd legközelebb a kamatról kell dönteni.

Kis emelkedés mellett továbbra is jól nézhet ki az infláció

Márciusban ugyan már emelkedett az éves inflációs ráta, de az 1,8%-os érték alacsonyabb volt a várakozásoknál, illetve még mindig kívül volt a jegybank célsávján (3 plusz-mínusz 1 százalék). Ennek ellenére az MNB továbbra is óvatos, a februári 25 bázispontos kamatcsökkentés után nem ment tovább az úton. A jegybank elsősorban a nemzetközi geopolitikai kockázatokra hivatkozott a döntést követően, Varga Mihály elnök azt vetítette előre, hogy az év második felében az infláció átlépheti az 5%-ot.

A közel-keleti háború több mint két hónapja tart, szinte naponta jönnek egymásnak ellentmondó hírek. Most éppen megint úgy tűnik, hogy közelednek a megállapodáshoz az amerikaiak és az irániak, ennek ellenére a Brent olaj ára továbbra is 100 dollár felett van hordónként a korábbi 60-70 dollárral szemben.

Ez az energiaár-emelkedés pedig még csak most kezd begyűrűzni a fogyasztói árakba. Leghamarabb az üzemanyagok esetében jelenne meg ez a hatás, azonban március közepe óta a védett ár visszafogja a drágulást. Kérdés, hogy ez meddig tartható fenn, illetve más tényezők tudják-e ellensúlyozni. A globális élelmiszerárakban az elmúlt hónapokban már látszott fordulat, és a forint négyéves csúcsra erősödött, ami akár kiegyensúlyozhatná az energiaárak emelkedésének hatását.

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint áprilisban sem lódultak meg az árak, mindössze 2%-os éves alapú drágulással számolnak a szakértők. Ez az elmúlt fél év visszafogott átárazási magatartása mellett az elfojtott inflációnak, vagyis a mesterséges árkorlátozásoknak (árrésstopok, védett árak, szolgáltatói áremelések) köszönhető, de ez csak ideig-óráig működhet, hiszen az év második felében a szolgáltatók esetében lejár az önkéntesen vállalt áremelési moratórium.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2026. ápr. 2026. dec. 2027. dec. 2026. átlag 2027. átlag Balog-Béki M. - Sümegi Á. MBH Bank 2,2 5,0 2,5 3,4 4,0 Becsey Zsolt Unicredit Bank 2,0 4,3 3,6 3,0 4,2 Béri Zsófia VIG Alapkezelő 2,0 3,4 - 2,6 - Palócz Éva Kopint-Tárki 2,0 4,8 3,0 3,3 3,7 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 2,1 4,9 4,0 3,5 4,4 Trippon Mariann CIB Bank 2,0 4,1 3,4 2,9 3,9 Virovácz Péter ING Bank 2,2 4,2 3,1 3,6 4,0 konszenzus (medián) 2,0 4,3 3,3 3,3 4,0 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Várakozásunk szerint áprilisban 0,5%-kal emelkedtek átlagosan az árak márciushoz képest – véli Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzője. Szerinte kiugró emelkedést láthatunk majd valószínűleg a ruházkodási cikkeknél, ami nem meglepő, hiszen ebben a hónapban történik szokásosan a szezonváltás, ami nagyobb mértékű áremelkedéssel járhat.

Bár ismét jelentősebb emelkedésre számítunk, a mutató még mindig érdemben a jegybank jelenlegi inflációs célja alatt maradhatott. Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lenne árnyomás a magyar gazdaságban

- hangsúlyozta Virovácz Péter.

Az ING Bank elemzője szerint a forint ereje csak részben képes ellensúlyozni a külső áremelkedést. Ezért mind a szolgáltatások (főként az utazás és a szállítás esetében), mind pedig a tartós fogyasztási cikkek körében érdemi havi áremelkedéssel kalkulál.

Mi jöhet a második félévben?

A fentiek alapján az év második felében emelkedő inflációra számíthatunk, a kérdés csak az, mekkora lesz az ugrás. Az elemzői várakozások mediánja az év végére 4,3%. Onnan aztán 2027-ben megint lassú dezinfláció jöhet, a jövő év végére akár 3% közelébe is süllyedhet az áremelkedési ütem.

A globális energiaárak begyűrűzése még várat magára, várakozásom szerint az őszi hónapoktól árazhatnak át erősebben a vállalatok – emelte ki Becsey Zsolt. Ugyanakkor az Unicredit Bank szakembere szerint a külső inflációs sokkot jelentősen tompítja a forint felértékelődése is, illetve sok esetben korlátos az áremelések érvényesíthetősége is. Az elemző szerint fontos lenne látni, hogyan érhetnek véget a mesterséges árkorlátozások, ez ugyanis meghatározó a kilátásokat illetően.

Az MBH Bank elemzői szerint fokozatosan gyorsulhat az áremelkedési ütem az év második felében. Ők az árrésstopok és az üzemanyagok védett ára esetében az év végéig legalább részleges kivezetéssel számolnak.

Virovácz Péter kiemelte, hogy a világ egyes részein, elsősorban az ázsiai és csendes-óceáni térségben már megjelentek az energiaár-emelkedés másodkörös hatásai, ez pedig

előrevetíti azt is, hogy mi várhat hamarosan Európára.

Szerinte a tetőzés szinte biztosan az év vége felé várható, részint a bázishatások, részben a másodkörös hatások megjelenése miatt. Ugyanakkor nem kizárólag a közel-keleti konfliktus játszik szerepet. Az elmúlt hetek aszályos időjárása rendkívüli mértékben visszavetheti az idei mezőgazdasági terményátlagokat, ami a globális hatások mellett lokális kínálati sokkot is jelenthet. Ennek árakat emelő impulzusa elsősorban szintén az év vége felé jelentkezhet. Mindezek alapján

a hazai infláció idei csúcspontja valahol 4,5 és 6,5 százalék között lehet majd.

Felfelé mutató kockázat lehet a szolgáltatások árában, mivel ezen a téren az április erős szokott lenni, tavaly például havi alapon 0,8 százalékkal nőtt a szolgáltatások ára. Idén talán visszafoghatják a drágulást az önkéntes árkorlátozások, de ebben van egy felfelé mutató kockázat – emelte ki Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza.

A 2026-os inflációs lefutást a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi, az ársapkák, árréssapkák eltörlésének időzítése, az év elejéről elhalasztott jövedéki adó és infláció követő adóemelések megjelenése az árindexben mind nehezíti az éves lefutás prognosztizálását – tette hozzá a fentiekhez Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője. Kiemelte, hogy a külső inflációs nyomás érdemben erősödik, ezt részben ellensúlyozhatja az erősebb forint árfolyam, de az év közepétől a vállalati szektorban erősebb átárazásokra számítanak az energiaár-sokk tovagyűrűző hatásai miatt.

Felbátorodhat az MNB?

Az áprilisi adat jelentősége az lehet, mit reagál arra az MNB következő, május 26-án esedékes kamatdöntő ülésén. Ahhoz, hogy a jegybank óvatossága oldódjon és ismét szóba kerülhessen a kamatcsökkentés, elsősorban az kellene, hogy érdemben enyhüljön a közel-keleti feszültség.

Monetáris politikai szempontból az inflációs adat nem lesz perdöntő, jelenleg a globális tényezők határozzák meg a mozgásteret, míg belföldön az új kormányzat költségvetési pályája jelenthet egy döntési pontot – hangsúlyozta Becsey Zsolt, aki alap esetben nem számít idén kamatcsökkentésre.

Virovácz Péter szerint az előrejelzés bizonytalanságaiból is látszik, miért rendkívül óvatos a Varga Mihály vezette jegybank.

Továbbra sem látjuk pontosan, milyen mértékű sokkal állunk szemben – legfeljebb sejteni lehet

- emelte ki az ING Bank elemzője.

Az éven belül emelkedő inflációs pálya ellenére azt gondoljuk, hogy amennyiben a külső környezet nem romlik és az országkockázati prémiumunk szűkülése is tartósnak bizonyul az év során az MNB egy-két 25 bázispontos kamatcsökkentést végrehajthat – véli Trippon Mariann.

