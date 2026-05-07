Retteg a világ az áremelkedéstől, ami még ide sem ért – Lehet ilyenkor kamatot vágni?

Kis emelkedés mellett továbbra is jól nézhet ki az infláció
Márciusban ugyan már emelkedett az éves inflációs ráta, de az 1,8%-os érték alacsonyabb volt a várakozásoknál, illetve még mindig kívül volt a jegybank célsávján (3 plusz-mínusz 1 százalék). Ennek ellenére az MNB továbbra is óvatos, a februári 25 bázispontos kamatcsökkentés után nem ment tovább az úton. A jegybank elsősorban a nemzetközi geopolitikai kockázatokra hivatkozott a döntést követően, Varga Mihály elnök azt vetítette előre, hogy az év második felében az infláció átlépheti az 5%-ot.
A közel-keleti háború több mint két hónapja tart, szinte naponta jönnek egymásnak ellentmondó hírek. Most éppen megint úgy tűnik, hogy közelednek a megállapodáshoz az amerikaiak és az irániak, ennek ellenére a Brent olaj ára továbbra is 100 dollár felett van hordónként a korábbi 60-70 dollárral szemben.
Ez az energiaár-emelkedés pedig még csak most kezd begyűrűzni a fogyasztói árakba. Leghamarabb az üzemanyagok esetében jelenne meg ez a hatás, azonban március közepe óta a védett ár visszafogja a drágulást. Kérdés, hogy ez meddig tartható fenn, illetve más tényezők tudják-e ellensúlyozni. A globális élelmiszerárakban az elmúlt hónapokban már látszott fordulat, és a forint négyéves csúcsra erősödött, ami akár kiegyensúlyozhatná az energiaárak emelkedésének hatását.
A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint áprilisban sem lódultak meg az árak, mindössze 2%-os éves alapú drágulással számolnak a szakértők. Ez az elmúlt fél év visszafogott átárazási magatartása mellett az elfojtott inflációnak, vagyis a mesterséges árkorlátozásoknak (árrésstopok, védett árak, szolgáltatói áremelések) köszönhető, de ez csak ideig-óráig működhet, hiszen az év második felében a szolgáltatók esetében lejár az önkéntesen vállalt áremelési moratórium.
|Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %)
|név
|intézmény
|2026. ápr.
|2026. dec.
|2027. dec.
|2026. átlag
|2027. átlag
|Balog-Béki M. - Sümegi Á.
|MBH Bank
|2,2
|5,0
|2,5
|3,4
|4,0
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|2,0
|4,3
|3,6
|3,0
|4,2
|Béri Zsófia
|VIG Alapkezelő
|2,0
|3,4
|-
|2,6
|-
|Palócz Éva
|Kopint-Tárki
|2,0
|4,8
|3,0
|3,3
|3,7
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|2,1
|4,9
|4,0
|3,5
|4,4
|Trippon Mariann
|CIB Bank
|2,0
|4,1
|3,4
|2,9
|3,9
|Virovácz Péter
|ING Bank
|2,2
|4,2
|3,1
|3,6
|4,0
|konszenzus (medián)
|2,0
|4,3
|3,3
|3,3
|4,0
|Forrás: Portfolio
|* fogyasztóiár-index
Várakozásunk szerint áprilisban 0,5%-kal emelkedtek átlagosan az árak márciushoz képest – véli Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzője. Szerinte kiugró emelkedést láthatunk majd valószínűleg a ruházkodási cikkeknél, ami nem meglepő, hiszen ebben a hónapban történik szokásosan a szezonváltás, ami nagyobb mértékű áremelkedéssel járhat.
Bár ismét jelentősebb emelkedésre számítunk, a mutató még mindig érdemben a jegybank jelenlegi inflációs célja alatt maradhatott. Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lenne árnyomás a magyar gazdaságban
- hangsúlyozta Virovácz Péter.
Az ING Bank elemzője szerint a forint ereje csak részben képes ellensúlyozni a külső áremelkedést. Ezért mind a szolgáltatások (főként az utazás és a szállítás esetében), mind pedig a tartós fogyasztási cikkek körében érdemi havi áremelkedéssel kalkulál.
Mi jöhet a második félévben?
A fentiek alapján az év második felében emelkedő inflációra számíthatunk, a kérdés csak az, mekkora lesz az ugrás. Az elemzői várakozások mediánja az év végére 4,3%. Onnan aztán 2027-ben megint lassú dezinfláció jöhet, a jövő év végére akár 3% közelébe is süllyedhet az áremelkedési ütem.
A globális energiaárak begyűrűzése még várat magára, várakozásom szerint az őszi hónapoktól árazhatnak át erősebben a vállalatok – emelte ki Becsey Zsolt. Ugyanakkor az Unicredit Bank szakembere szerint a külső inflációs sokkot jelentősen tompítja a forint felértékelődése is, illetve sok esetben korlátos az áremelések érvényesíthetősége is. Az elemző szerint fontos lenne látni, hogyan érhetnek véget a mesterséges árkorlátozások, ez ugyanis meghatározó a kilátásokat illetően.
Az MBH Bank elemzői szerint fokozatosan gyorsulhat az áremelkedési ütem az év második felében. Ők az árrésstopok és az üzemanyagok védett ára esetében az év végéig legalább részleges kivezetéssel számolnak.
Virovácz Péter kiemelte, hogy a világ egyes részein, elsősorban az ázsiai és csendes-óceáni térségben már megjelentek az energiaár-emelkedés másodkörös hatásai, ez pedig
előrevetíti azt is, hogy mi várhat hamarosan Európára.
Szerinte a tetőzés szinte biztosan az év vége felé várható, részint a bázishatások, részben a másodkörös hatások megjelenése miatt. Ugyanakkor nem kizárólag a közel-keleti konfliktus játszik szerepet. Az elmúlt hetek aszályos időjárása rendkívüli mértékben visszavetheti az idei mezőgazdasági terményátlagokat, ami a globális hatások mellett lokális kínálati sokkot is jelenthet. Ennek árakat emelő impulzusa elsősorban szintén az év vége felé jelentkezhet. Mindezek alapján
a hazai infláció idei csúcspontja valahol 4,5 és 6,5 százalék között lehet majd.
Felfelé mutató kockázat lehet a szolgáltatások árában, mivel ezen a téren az április erős szokott lenni, tavaly például havi alapon 0,8 százalékkal nőtt a szolgáltatások ára. Idén talán visszafoghatják a drágulást az önkéntes árkorlátozások, de ebben van egy felfelé mutató kockázat – emelte ki Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza.
A 2026-os inflációs lefutást a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi, az ársapkák, árréssapkák eltörlésének időzítése, az év elejéről elhalasztott jövedéki adó és infláció követő adóemelések megjelenése az árindexben mind nehezíti az éves lefutás prognosztizálását – tette hozzá a fentiekhez Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője. Kiemelte, hogy a külső inflációs nyomás érdemben erősödik, ezt részben ellensúlyozhatja az erősebb forint árfolyam, de az év közepétől a vállalati szektorban erősebb átárazásokra számítanak az energiaár-sokk tovagyűrűző hatásai miatt.
Felbátorodhat az MNB?
Az áprilisi adat jelentősége az lehet, mit reagál arra az MNB következő, május 26-án esedékes kamatdöntő ülésén. Ahhoz, hogy a jegybank óvatossága oldódjon és ismét szóba kerülhessen a kamatcsökkentés, elsősorban az kellene, hogy érdemben enyhüljön a közel-keleti feszültség.
Monetáris politikai szempontból az inflációs adat nem lesz perdöntő, jelenleg a globális tényezők határozzák meg a mozgásteret, míg belföldön az új kormányzat költségvetési pályája jelenthet egy döntési pontot – hangsúlyozta Becsey Zsolt, aki alap esetben nem számít idén kamatcsökkentésre.
Virovácz Péter szerint az előrejelzés bizonytalanságaiból is látszik, miért rendkívül óvatos a Varga Mihály vezette jegybank.
Továbbra sem látjuk pontosan, milyen mértékű sokkal állunk szemben – legfeljebb sejteni lehet
- emelte ki az ING Bank elemzője.
Az éven belül emelkedő inflációs pálya ellenére azt gondoljuk, hogy amennyiben a külső környezet nem romlik és az országkockázati prémiumunk szűkülése is tartósnak bizonyul az év során az MNB egy-két 25 bázispontos kamatcsökkentést végrehajthat – véli Trippon Mariann.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiszivárogtak a tervek: rátenné a kezét a csúcsharckocsikat gyártó óriásra Németország, de ketyeg az óra
A KNDS jövő hónapban mehet tőzsdére.
Kiszámolta az amerikai nagybank, ki fogja nyerni a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot
Azt is elmondták, kit verhetnek meg a döntőben.
Váratlan fordulat a gázpiacon, ez "nem mindenkinek fog tetszeni": kemény lépésre szánta el magát a nagyhatalom
Az iuntézkedés lefelé nyomhatja az árakat.
Zaklatási ügy a JPMorgannél: a bank mindent tagad, de nagy kártérítést lett volna hajlandó kifizetni
Példátlan, hogy egy alperes munkáltató ekkora összegű ajánlatot tegyen, miközben tagad.
Csapadéktömbök érkeznek Magyarországra: záporok, zivatarok várhatók
Csütörtökön esőben reménykedhetünk.
"Most már tényleg elegem van! Mégis hol élünk?" - Csúnyán kifakadt a Commerzbank vezetője
A bank nem egy cirkuszi póni a porondon - üzente az UniCredit vezérének.
Elszakadt a cérna az amerikaiaknál: vadászgépről nyitottak tüzet a tilosban járó óriáshajóra
Szóltak előre, hogy ez lesz.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
A demokrácia győzelme Magyarországon mint befektetési lehetőség
A 2026. április 12-i magyar választás befektetői szempontból is fordulópont. Az elmúlt 16 évben Magyarországot sok nemzetközi befektető nem gazdasági, hanem politikai és intézményi okokból
Az Anthropic konfliktusa a Pentagonnal
Az Anthropic és a Pentagon szembenállása élesen megvilágítja azt a mélyülő szakadékot, amely az etikus AI-fejlesztés elvei és a rideg nemzetbiztonsági érdekek között feszül.
Úgy veszik fel a magyarok a személyi hitelt, mintha nem lenne holnap
Az MNB statisztikái alapján 2026 márciusában 121,26 milliárd forint összegben kötöttek személyi kölcsön szerződést a magyarok. Ez egyetlen hónap alatt 26,54 százalékos emelkedést jelent. D
Rekordszáraz tavasz: hogyan kezelhető a vízhiány Magyarországon?
Az idei tavasz ismét megmutatta, mennyire sérülékeny a vízrendszerünk: rekordközeli csapadékhiány, csökkenő talajnedvesség és tartósan apadó vízkészletek jellemzik a helyzetet.
Cégérték növelése kontrollinggal
Sok vállalkozásnál az üzlet látszólag jól működik: nő az árbevétel, teljesülnek a megrendelések, pörög az operatív működés. A valódi kérdés azonban nem az, hogy "megy-e a cég", ha
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt. A Baltikum-Balkán térség átlaga a kilencvenes évek harminc százalékáról negyvenkilenc
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Joggal adódik a kérdés, hogy mikor lesz egy a korábbiaknál nagyobb korrekció, vagy lesz -e eg
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Ki fog dolgozni a hatalmas új gyárakban, ha mindezt meglépi a Tisza?
Checklist: éles váltás jön az Orbán-korszak munkaerőpiaci politikájához képest.
Történelmi lehetőség előtt Magyarország – megszólalt az OTP vezérigazgató-helyettese
Kormányváltásról, euróról beszélt Becsei András.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?