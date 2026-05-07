Súlyos a helyzet Balatonnál: azonnali intézkedést sürget a BLKI

Vasas Gábor főigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a balatoni szabadidős és sporthajózás jövője szorosan összefügg a tó egészségével. A klímaváltozás hatására a víz egyre érzékenyebben reagál a szennyezésekre. Emelkedik a vízhőmérséklet, és megváltozott a tó vízháztartása is.

Mivel a Sió-zsilipet két éve nem nyitották ki, minden vízbe kerülő szennyeződés a Balatonban marad.

A kutatóintézet mérései és a kikötőmesterek tapasztalatai egyaránt igazolják a problémát, a kikötők és a nagyobb hajócsoportosulások környékén már most is mérhetően magasabb a víz szennyezettsége.

A szakemberek két kritikus területen sürgetnek azonnali változtatást:

az első a fedélzeti szennyvíz kezelésének rendezése , mivel a kikötőkben már rendelkezésre áll a megfelelő infrastruktúra, amely lehetővé teszi a biztonságos és ellenőrzött leadást, így indokolatlan a tó vizének terhelése. A Balatonba engedett szennyvíz komoly egészségügyi kockázatot jelent, emellett jelentősen felgyorsítja az eutrofizációt, vagyis az algásodást.

A kutatók azt javasolják, hogy a hajósok hagyjanak fel ezeknek a szereknek a használatával.

Helyettük váltsanak környezetbarát, biológiailag lebomló alternatívákra, valamint fontos lenne a vegyszerhasználat minimalizálása, a keletkező mosóvíz megfelelő kezelése, valamint a mechanikai tisztítási módszerek előnyben részesítése.

A kutatóintézet szakemberei hangsúlyozzák, hogy a tó egyre intenzívebb használata és az éghajlatváltozás együttesen kritikus helyzetet teremtett. Ebben a környezetben az eddig elnézett rossz szokások egyszerűen nem folytathatók tovább.

A fenntartható hajózás nem lemondást jelent, hanem egy olyan minőségi szemléletváltást, amely elengedhetetlen a Balaton jövője szempontjából – teszi hozzá a Vasas Gábor főigazgató és Preiszner Bálint tudományos munkatárs által jegyzett közlemény.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás