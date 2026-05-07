Tömeges ellenőrzés a BKK-nál
MTI
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), a BKK és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) áprilisban öt alkalommal tartott nagyszabású, több járatra kiterjedő ellenőrzést.

Az ellenőrzések érintették az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os villamost, a 85-ös, a 85E, a 148-as és a 151-es buszt, a 75-ös és a 79-es trolit, valamint a 3-as metrót.

A Hősök tere, a Blaha Lujza tér, az Újpest-központ, a Határ út és a Bikás park metróállomásainak kijáratainál is jelen voltak az együttműködő szervezetek munkatársai.

Az akció során 81 538 utast ellenőriztek - írták.

A BKK közölte: a rendőrök az ellenőrzések során 144 embert igazoltattak, hat embert elfogtak: egyet kábítószer birtoklása, hármat szabálysértési körözés, kettőt pedig garázdaság miatt.

Egy embert csendháborítás szabálysértése miatt előállítottak. Az 1-es villamos megállójában két esetben koldulás, egy esetben közterületi alkoholfogyasztás, míg egy további esetben köztisztasági szabálysértés miatt szabtak ki helyszíni bírságot - tették hozzá. Mint írták, a buszsávok szabályos használatát is ellenőrizték az akció során, és 72 emberrel szemben intézkedtek: 70 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, két esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek a buszsáv jogosulatlan használata miatt.

Továbbá ellenőrizték a taxikat, valamint az engedéllyel rendelkező vagy engedély nélkül személyszállítást végző járműveket is. Az ellenőrzések során nyolc esetben tártak fel és szankcionáltak szabálytalanságokat. Az összehangolt akciók folytatódnak, az együttműködésben részt vevők célja, hogy a lakossági visszajelzéseket is figyelembe véve tovább növeljék a járatellenőrzések hatékonyságát, és erősítsék a közösségi közlekedés biztonságát - olvasható a BKK közleményében.

