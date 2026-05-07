Töméntelen mennyiségű eső jöhet jövő héten Magyarországon

Komoly fordulat jöhet az időjárásban a jövő héten. A 24.hu-nak nyilatkozó Molnár László meteorológus szerint az egyik legcsapadékosabb időjárási helyzet kezd összeállni Magyarország térségében, ami országszerte kiadós esőket hozhat. A szakember úgy fogalmazott, hogy „töméntelen mennyiségű” csapadék érkezhet, ami jelentősen enyhítheti az egyre súlyosabb aszályhelyzetet.

A 24.hu-nak beszélt a jövő heti időjárásról Molnár László meteorológus, aki szerint napokon belül gyökeres fordulat jöhet a mostani száraz idő után. A szakember úgy látja, hogy Délnyugat-Európa felett egy nagy kiterjedésű ciklon alakul ki, amely Magyarország szempontjából az egyik legcsapadékosabb felállást hozhatja.

A meteorológus szerint már hétfő délután megérkezhet az első hullám, kedden pedig országszerte záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A következő napokban emiatt fokozatosan csökkenhet a hőmérséklet.

Molnár László a 24.hu-nak arról beszélt, hogy a jelenlegi előrejelzések alapján „töméntelen mennyiségű” eső érkezhet a jövő héten. Ez különösen fontos lehet annak fényében, hogy az elmúlt hetek hideg és száraz időjárása komoly aszályt okozott, több helyről fagykárokról is érkeztek hírek.

A szakember szerint egyelőre még nem látszik pontosan, meddig tarthat a csapadékos időszak, de az biztosnak tűnik, hogy a jövő héten jelentősen enyhülhet a szárazság az ország nagy részén.

Címlapkép forrása: Catherine Falls Commercial via Getty Images