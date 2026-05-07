Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyal

Az elmúlt napokban két szál határozza meg a választás utáni átmeneti időszakot: a Tisza-kormány gyors előkészítése és a régi politikai rendszer körüli elszámoltatási, illetve átrendeződési folyamatok elindulása. Magyar Péter leendő miniszterelnök még Olaszországban tartózkodik, ahonnan csütörtök este tér vissza Budapestre, így a kormányalakítás gyakorlati előkészítését addig Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért politikus viszi.
Magyar csütörtök délelőtt Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel egyeztet, ami az új magyar kormány első fontos nemzetközi politikai jelzése lehet.
Meloni az uniós tagállami alkukban természetes szövetségesként jelenhet meg egy Európa-párti, de az EU működését több ponton bíráló magyar kormány számára.
Budapesten közben a listás mandátumok hétfői átvétele után inkább háttérmunka zajlik a szombati alakuló ülés előtt. A Tisza kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását, miközben már kirajzolódott az átadás-átvétel menetrendje is: a következő napokban az államigazgatás központi területein is lezajlanak az átmenet legfontosabb lépései, valamint sorra nevezhetik meg a leendő kormány megbízottjait, államtitkárait.
A leendő kormány tagjai közül a közlekedési és beruházási tárca várományosa, Vitézy Dávid már konkrét szakpolitikai irányokról is beszélt: az építésügyi, településképi és közlekedési tárca várományosaként a köztéri reklámok, óriásplakátok és politikai propaganda szabályozásának teljes felülvizsgálatát ígérte, az önkormányzati jogkörök visszaállításával. Balásy Gyula, a Lounge-csoport vezetőjének, az állami hirdetések eddigi legnagyobb haszonélvezőjének keddi lépése, cégeinek falajánlása indította el ezt a lavinát.
Kommunikációs szempontból még az érdekes fejlemény, hogy a 444-nek megerősítette a TV2-csoport vezetője, Vaszily Miklós, hogy a csatorna híradója, a Tények megszűnik a jelenlegi formájában. Míg az állami hirdetési piac várható átalakulására reagálva azt mondta, ez érzékeny érinti a csatornák bevételét a csoportnál.
A választási visszaélések ügyében indult eljárások szerdán újabb lendületet kaptak, mivel Dunaújvárosban választás rendje elleni bűntett gyanújával őrizetbe vettek egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénzt ajánlott választóknak egy meghatározott jelöltre és pártra leadott szavazatért, a voksolást pedig a szavazófülkében készített fényképpel kellett volna igazolni. Az ügy Nagy Ervin, a Tisza Párt dunaújvárosi képviselőjének korábbi feljelentése nyomán indult, a rendőrség házkutatás során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és dokumentumokat foglalt le.
Győrben szintén büntetőeljárás indult a kampányidőszakban feltűnt fekete ruhás csoport ügyében: Pintér Bence polgármester bejelentése szerint a hatóság aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének gyanújával nyomoz, miután a csoport tagjai egy kampányrendezvényen állítólag lökdösődtek, transzparenseket téptek szét, és akadályozták az emberek szabad mozgását.
A választási rendszerrel kapcsolatban az Nemzeti Választási Iroda elnöke, Nagy Attila a parlamenti beszámolójában a jelenlegi választókerületi térképet jogsértőnek nevezte,
ezért legkésőbb 2028 végéig ismét módosítani kell a határokat.
A probléma oka, hogy Somogyban és Tolnában több körzetben is a törvényes 20 százalékos eltérési határ fölé került a választópolgárok száma az országos átlaghoz képest, ami sérti az egyenlő választójog elvét. Az NVI ugyanakkor azt is rögzítette, hogy a választást a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le, történelmi rekordot jelentő, 78,99 százalékos részvétellel.
A pártpolitikai háttérben a Fidesz jövője körüli találgatások erősödtek fel: a Magyar Hang értesülései szerint a választási vereség után Orbán Viktor és köre már nem feltétlenül a jelenlegi pártszerkezetben gondolkodik, hanem helyi „polgári szalonok”, informális közösségek és akár teljes névváltás is napirendre kerülhet.
A lap szerint a leköszönő kormányfő zárt körben arról is beszélt, hogy a Fidesz márkanév annyira elhasználódott, hogy ezen a néven nehéz lenne újra sikeres politikai projektet építeni,
ráadásul Orbán Viktor a saját háttérbe vonulását sem zárja ki.
Mindez egybeesik a Medián friss mérésével, amely szerint a Tisza népszerűsége a választás után tovább nőtt: a teljes szavazókorú népesség 61 százaléka már a Tiszára szavazna, míg a Fidesz támogatottsága 21 százalékra esett vissza.
