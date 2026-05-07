Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyalt
Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyalt

Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön Rómában Giorgia Melonival egyeztet, miközben Budapesten a Tisza Párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását a szombati alakuló ülésre. A kormányalakítás gyakorlati előkészítését Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa koordinálja. Az NVI elnöke jogsértőnek nevezte a jelenlegi választókerületi térképet. A Fidesz jövőjét illetően a Magyar Hang szerint Orbán Viktor köre névváltást és teljes átszervezést fontolgat, miközben a Medián friss mérése szerint a Tisza támogatottsága 61 százalékra nőtt, a Fideszé pedig 21 százalékra esett vissza.
Orbán Anita is beszámolt az olasz útról

Sikeres és előremutató tárgyalás Rómában, a Palazzo Chigiben - írta a leendő külügyminiszter, aki elkísérte Rómába Magyar Pétert.

Magyar Péter leendő miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megállapították, hogy Magyarország és Olaszország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről - írta Orbán Anita.

A kétoldalú kapcsolatokban kölcsönösen segíteni fogjuk az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét.

Kirobbant a Matolcsy-botrány az egyetemen, máris távozik az elnök-vezérigazgató

Távozik posztjáról Dr. Czene Gréta elnök-vezérigazgató, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) vezetője – közölte csütörtökön az intézmény, azon a napon, amikor az Állami Számvevőszék feljelentést tett az egyetem gazdálkodása miatt - írta meg a Telex.

Készülnek a tiszás politikusok

Ma egész napos frakcióülésen készültünk az Országgyűlés szombati alakuló ülésére - írta közösségi oldalán Kármán András leendő pénzügyminiszter.

 
Az ÁSZ felfedte, hogyan szőtte be magát Matolcsy köre az egyik hazai egyetembe

Az Állami Számvevőszék lezárta a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) gazdálkodásának ellenőrzését, amelynek során több bűncselekmény gyanúját is megállapította, és feljelentést tesz a nyomozó hatóságnál. A vizsgálat szerint a közpénzek felhasználásának fő kockázata nem az egyetem működésében, hanem a Matolcsy-körhöz köthető, összetett tulajdonosi struktúrában és céghálóban jelent meg - írta meg a Telex.

Őrizetbe vették az MNV volt főigazgatóját egy 2,5 milliárdos ügy miatt

Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját egy több mint 2,5 milliárd forintos ügy miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég úgy adott 8,15 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű-projektre, hogy sem megfelelő kockázatelemzés, sem hitelképességi vizsgálat nem készült, a beruházás pedig végül meg sem valósult.

Palkovics ellentmond Szijjártónak: kiderült, miről beszéltek a kormányüléseken az akkumulátorgyárakról

Palkovics László volt ipari és technológiai miniszter megerősítette, hogy a kormányüléseken többször is napirendre kerültek az akkumulátorgyárak szennyezésével kapcsolatos ügyek, miközben a Külgazdasági és Külügyminisztérium továbbra is azt állítja, hogy ez nem mond ellent Szijjártó Péter korábbi nyilatkozatának – tudósított a Telex.

Túl van a tárgyaláson Giorgia Meloni és Magyar Péter

Sikeres és előremutató megbeszélésen vagyunk túl Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel – írta Magyar Péter a találkozóról.

A témákról szólva jelezte, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről.

Meghívtam a miniszterelnök asszonyt egy magyarországi látogatásra, és megállapodtunk abban, hogy segíteni fogjuk az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét

– írta a leendő miniszterelnök.

Akkumulátorgyárak: rigorózus eljárásokat jelentett be Magyar Péter embere

Gajdos László, a Tisza leendő környezetvédelmi minisztere Facebook-bejegyzésében ígéretet tett arra, hogy az új környezetvédelmi főhatóság teljes átláthatósággal működik majd: minden mérési eredményt és vizsgálati jelentést nyilvánosságra hoznak. A politikus a debreceni akkumulátoripari balesetekre utalva hangsúlyozta, hogy ipari beruházások csak a legkorszerűbb technológiák alkalmazása és a biztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kaphatnak zöld utat. Mulasztás esetén a legszigorúbb szankciókat helyezte kilátásba.

Kiborult Magyar Péter leendő minisztere: döbbenetes okból üríthettek ki egy teljes kórházi osztályt

Élesen bírálta Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter a Mezőtúri Kórház Belgyógyászati Osztályának ügyét, amelyet politikai célú visszaélésnek minősített. Állítása szerint az osztályt átmenetileg, a választási időszakra nyitották meg, az oda delegált orvosok szerződése ugyanis eleve csak április 30-ig szólt. Hegedűs hangsúlyozta, hogy a betegellátást szakmai szükségletek és nem politikai érdekek kell hogy meghatározzák.

Magyar Péter beleszállt a megszűnő TV2 Tényekbe

Megszűnik az orbáni propaganda zászlóshajója: a TV2 “Tények” című műsora. A “híradó”, amely külön adást és szakértőt szentelt az egyik testrészemnek – így írt Facebook-bejegyzésében Magyar Péter leendő miniszterelnök arról a bejelentésről, hogy a csatorna hírműsorát teljesen átalakítják.

 

A politikus arra is utalt, hogy a Tények két évvel ezelőtt egy blokkban foglalkozott azzal, hogy az alsónadrágját igazgatta az Európai Parlamentben, amikor Orbán Viktort az EU-soros elnökségéről hallgatták meg 2024 őszén.

Mint írta, „ezzel a képpel búcsúzom a magyar média valaha volt leghitványabb műsorától és a fideszes öntökönszúrás koronázatlan bajnokaitól.”

Orbán Anita is Melonival tárgyalhat

Rómába utazik, hogy csatlakozzon Magyar Péter leendő miniszterelnök Giorgia Meloni olasz kormányfővel folytatandó tárgyalásához – derül ki Orbán Anita külügyminiszter-jelölt Facebook-bejegyzéséből.

Az Olasz Miniszterelnöki Hivatal közlése szerint Meloni csütörtökön 10 órakor fogadja Magyarország megválasztott miniszterelnökét a római Palazzo Chigiben, a találkozóról pedig Magyar Péter is beszámolt.

Végzetes hibát vallott be Navracsics Tibor, ez okozta valójában a Fidesz vereségét, Orbán Viktor sorsáról is beszélt

Navracsics Tibor távozó közigazgatási miniszter a Mandinernek adott interjúban a Fidesz választási vereségének mélyebb okait elemezte. Sorsfordító hibának nevezte az Európai Néppártból való kilépést, ami szerinte a középosztály elvesztéséhez vezetett. Kritizálta, hogy a párt túlságosan ideologikussá és anyagiassá vált, miközben a háborús kommunikáció felmelegítése már nem hozta a korábbi hatást. A megújuláshoz szélesebb ideológiai látókört, bázisbővítést és helyi közösségi politizálást sürgetett, Orbán Viktort pedig akkor is megkerülhetetlen szereplőnek nevezte, ha háttérbe vonul.

Választás 2026: Orbán Viktor a visszavonuláson gondolkodik, Magyar Péter külföldön tárgyal

Az elmúlt napokban két szál határozza meg a választás utáni átmeneti időszakot: a Tisza-kormány gyors előkészítése és a régi politikai rendszer körüli elszámoltatási, illetve átrendeződési folyamatok elindulása. Magyar Péter leendő miniszterelnök még Olaszországban tartózkodik, ahonnan csütörtök este tér vissza Budapestre, így a kormányalakítás gyakorlati előkészítését addig Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért politikus viszi.

Magyar csütörtök délelőtt Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel egyeztet, ami az új magyar kormány első fontos nemzetközi politikai jelzése lehet.

Meloni az uniós tagállami alkukban természetes szövetségesként jelenhet meg egy Európa-párti, de az EU működését több ponton bíráló magyar kormány számára.

Budapesten közben a listás mandátumok hétfői átvétele után inkább háttérmunka zajlik a szombati alakuló ülés előtt. A Tisza kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását, miközben már kirajzolódott az átadás-átvétel menetrendje is: a következő napokban az államigazgatás központi területein is lezajlanak az átmenet legfontosabb lépései, valamint sorra nevezhetik meg a leendő kormány megbízottjait, államtitkárait.

A leendő kormány tagjai közül a közlekedési és beruházási tárca várományosa, Vitézy Dávid már konkrét szakpolitikai irányokról is beszélt: az építésügyi, településképi és közlekedési tárca várományosaként a köztéri reklámok, óriásplakátok és politikai propaganda szabályozásának teljes felülvizsgálatát ígérte, az önkormányzati jogkörök visszaállításával. Balásy Gyula, a Lounge-csoport vezetőjének, az állami hirdetések eddigi legnagyobb haszonélvezőjének keddi lépése, cégeinek falajánlása indította el ezt a lavinát.

Kommunikációs szempontból még az érdekes fejlemény, hogy a 444-nek megerősítette a TV2-csoport vezetője, Vaszily Miklós, hogy a csatorna híradója, a Tények megszűnik a jelenlegi formájában. Míg az állami hirdetési piac várható átalakulására reagálva azt mondta, ez érzékeny érinti a csatornák bevételét a csoportnál.

A választási visszaélések ügyében indult eljárások szerdán újabb lendületet kaptak, mivel Dunaújvárosban választás rendje elleni bűntett gyanújával őrizetbe vettek egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénzt ajánlott választóknak egy meghatározott jelöltre és pártra leadott szavazatért, a voksolást pedig a szavazófülkében készített fényképpel kellett volna igazolni. Az ügy Nagy Ervin, a Tisza Párt dunaújvárosi képviselőjének korábbi feljelentése nyomán indult, a rendőrség házkutatás során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és dokumentumokat foglalt le.

Győrben szintén büntetőeljárás indult a kampányidőszakban feltűnt fekete ruhás csoport ügyében: Pintér Bence polgármester bejelentése szerint a hatóság aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének gyanújával nyomoz, miután a csoport tagjai egy kampányrendezvényen állítólag lökdösődtek, transzparenseket téptek szét, és akadályozták az emberek szabad mozgását.

A választási rendszerrel kapcsolatban az Nemzeti Választási Iroda elnöke, Nagy Attila a parlamenti beszámolójában a jelenlegi választókerületi térképet jogsértőnek nevezte,

ezért legkésőbb 2028 végéig ismét módosítani kell a határokat.

A probléma oka, hogy Somogyban és Tolnában több körzetben is a törvényes 20 százalékos eltérési határ fölé került a választópolgárok száma az országos átlaghoz képest, ami sérti az egyenlő választójog elvét. Az NVI ugyanakkor azt is rögzítette, hogy a választást a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le, történelmi rekordot jelentő, 78,99 százalékos részvétellel.

A pártpolitikai háttérben a Fidesz jövője körüli találgatások erősödtek fel: a Magyar Hang értesülései szerint a választási vereség után Orbán Viktor és köre már nem feltétlenül a jelenlegi pártszerkezetben gondolkodik, hanem helyi „polgári szalonok”, informális közösségek és akár teljes névváltás is napirendre kerülhet.

A lap szerint a leköszönő kormányfő zárt körben arról is beszélt, hogy a Fidesz márkanév annyira elhasználódott, hogy ezen a néven nehéz lenne újra sikeres politikai projektet építeni,

ráadásul Orbán Viktor a saját háttérbe vonulását sem zárja ki.

Mindez egybeesik a Medián friss mérésével, amely szerint a Tisza népszerűsége a választás után tovább nőtt: a teljes szavazókorú népesség 61 százaléka már a Tiszára szavazna, míg a Fidesz támogatottsága 21 százalékra esett vissza.

