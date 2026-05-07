Váratlan fordulat Magyar Péter kormányában: visszalépett az igazságügyi miniszterjelölt

Bejelentés - lemondok a miniszteri jelöltségről - jelentette be közösségi média oldalán Melléthei-Barna Márton. Magyar Péter azonnal reagált a közlésre, azt írta: köszöni a jelölt elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a TISZA közössége iránt. Egyúttal azt is jelezte a leendő miniszterelnök, hogy már pénteken bejelenti az új jelöltjét a pozícióra.

A bejelentés

A jelölt posztjának elején részletesen felidézte az elmúlt közel 2 évet, megemlítve a választási győzelmet, valamint azt, amikor csatlakozott Magyar Péterhez 2024 februárjában. Részt vettem az első rendezvények lebonyolításában, ügyvédként és aktivistaként is, ekkor még csak maroknyian voltunk - írta. Emlékeztetett arra is, hogy megszervezte a párt jogi csapatát. "Irányításom alatt más munkacsoportokhoz hasonlóan hatalmas munkát végeztünk azért, hogy felkészüljünk a kormányzásra, írtunk programot, előkészítettünk jogszabálytervezeteket" - tette hozzá. "Az sem titok, hogy az uniós pénzek hazahozatalához szükséges előkészítő munka is hatalmas igénybevételt jelentett, ahogy az igazságügyi területen a kormányzásra való felkészülés is. Arról talán beszélnem sem kell, hogy a kampány és a választás lebonyolítása, a törvényesség biztosítása milyen terhelést és felelősséget jelentett a jogi csapat számára" - fogalmazott a jelölt. Azt is megemlítette, hogy "időközben, 2024. augusztusában, 25 év után találkozott újra Magyar Péter húgával. A találkozásból őszre kapcsolat, majd egy évvel később házasság lett. Azóta született egy közös gyermekünk is".

Az igazságügyi miniszteri pozícióra való jelölésem hatalmas megtiszteltetés volt és egyáltalán nem a fél éve fennálló rokoni, vagy az évtizedek óta fennálló baráti kapcsolatnak szólt. Természetesen hosszan gondolkoztunk azon, hogy elfogadjam-e a felkérést, és arra jutottunk, hogy alkalmas vagyok, készen állok a feladatara - emlékszik vissza a politikus.

De éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött.

Ezt pedig a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolat most nem segíti.

"Hiszek abban, hogy mind jogi, politikai, erkölcsi és emberi szempontból kikezdhetetlen lett volna a kormánytagságom, de most úgy tudom segíteni ezt a nemzeti egységet, ha hátrébb lépek. Én a rendszerváltásra tettem fel az életemet az utóbbi két évben, engem nem személyes célok vezéreltek, pláne nem pozíciót kerestem" - fogalmazott.

"Ezért annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a TISZA-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság" - jelezte.

Megszólalt Magyar Péter is

Köszönöm Melléthei-Barna Márton elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a TISZA közössége iránt! Tisztelem, hogy annak ellenére meghozta ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna. A munkájára és a hazaszeretetére továbbra is számítunk országgyűlési képviselőként.

Holnap bejelentem az új jelöltemet az igazságügyi miniszteri pozícióra

- fogalmazott csütörtök esti posztjában Magyar Péter.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetője, leendő miniszterelnök (b2) az Országgyűlés alakuló ülését elõkészítő tárgyalást követõen tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én. Mellette Melléthei-Barna Márton (b), Bujdosó Andrea és Velkey György László, a párt képviselői. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Miért dönthetett így?

Miután április 30-án Magyar Péter igazságügyi miniszterjelöltnek kérte fel Melléthei-Barna Mártont, főleg a Fidesz politikusai és a „holdudvar” részéről támadások érték, mert Magyar Péter sógoráról van szó, így nepotizmust/összeférhetetlenséget vetettek fel. Magyar Péter erre 2026. május 1-jei videójában azt mondta: Melléthei-Barna jóval később lett a sógora, mint hogy csatlakozott a Tiszához, és a jelölést a szakmai alkalmassággal indokolta, valamint szigorú átláthatósági és összeférhetetlenségi szabályokat ígért

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert