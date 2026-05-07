Váratlan fordulatot hoztak az Egyesült Államok legfrissebb munkapiaci adatai

A Munkaügyi Minisztérium Munkastatisztikai Hivatalának (BLS) csütörtökön közzétett adatai szerint a nem mezőgazdasági szektorban a termelékenység – vagyis az egy ledolgozott munkaórára jutó kibocsátás – éves összevetésben 0,8 százalékkal nőtt az első negyedévben.
Ez elmarad a Reuters által megkérdezett elemzők 1,0 százalékos növekedési várakozásától.
A lassulás már a negyedik negyedévben megkezdődött: az akkori növekedési ütemet a korábbi 1,8 százalékról 1,6 százalékra módosították lefelé. Mindez a harmadik negyedévi, 5,2 százalékos kiugró bővülés után következett be, éves alapon ugyanakkor a termelékenység továbbra is 2,9 százalékkal emelkedett.
Az egységnyi munkaerőköltség – vagyis az egy kibocsátási egységre jutó munkaerőköltség – 2,3 százalékkal nőtt a negyedév során, ami kedvezőbb a várt 2,6 százaléknál.
A negyedik negyedévre vonatkozó adatot eközben felfelé módosították: az eredetileg közölt 4,4 százalék helyett 4,6 százalékos emelkedést mértek. Éves összevetésben az egységnyi munkaerőköltség mindössze 1,2 százalékkal nőtt.
Az órabérek az első negyedévben 3,1 százalékkal emelkedtek, míg az egy évvel korábbi szinthez képest 4,2 százalékos növekedés volt megfigyelhető. Közgazdászok szerint a mesterséges intelligencia széles körű üzleti alkalmazása érdemben javíthatja a termelékenységet, és segíthet mérsékelten tartani a munkaerőköltségeket.
Forrás: Reuters.
