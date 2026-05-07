Végzetes hibát vallott be Navracsics Tibor, ez okozta valójában a Fidesz vereségét, Orbán Viktor sorsáról is beszélt

Navracsics Tibor távozó közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Mandinernek adott interjúban a Fidesz választási vereségét nem pusztán kampányhibákkal, hanem mélyebb politikai és társadalmi eltávolodással magyarázta.
Szerinte a párt és az Európai Unió viszonyának romlása már 2014-ben, Jean-Claude Juncker bizottsági elnökké választásakor elkezdődött, de igazán sorsfordító hibának az Európai Néppártból való kilépést nevezte.
Úgy látja, ezzel a Fidesz elveszítette a középosztály jelentős részét, miközben maga az európai kereszténydemokrácia is eltávolodott korábbi értékeitől. Navracsics szerint „ha a pártunk akkor marad, s ki sem zárják, mára a néppárt sem tudott volna olyan mértékben eltávolodni az alapvető értékeitől”.
A vereség belpolitikai okairól beszélve azt mondta, a Fidesz túlságosan ideologikussá és anyagiassá vált,
miközben háttérbe szorultak azok a polgári értékek, amelyek korábban a párt társadalmi bázisát adták.
Szerinte a kormánypárt „leértékelte a középosztályt”, és elvesztette azt a képességét, hogy közösségi célokat, nemzeti ügyeket és hétköznapi problémákat egyszerre tudjon megszólítani. Ezzel szemben a Tisza Párt sikeresen építette kampányát a közszolgáltatásokra, a mindennapi élet nehézségeire és a „gondolj a hazádra” típusú üzenetekre, miközben a Fidesz inkább anyagi kérdésekre és elvont politikai témákra koncentrált.
Navracsics kritikusan értékelte a kampányt is, különösen azt, hogy a Fidesz szerinte túlzottan a háborúra és Ukrajnára építette kommunikációját. Mint fogalmazott:
háborút tettük meg a fő témának, de az a 2022-es választás előtt is központi szerephez jutott, [...] sok visszajelzés szerint a 2022-es téma felmelegítése már nem hozza a korábbi hatást.
Elismerte azt is, hogy a párt több fontos társadalmi csoporttal, köztük pedagógusokkal, orvosokkal és vállalkozókkal került konfliktusba, miközben elmaradtak azok a gesztusok, amelyek erősíthették volna az összetartozás érzését.
Az interjú egyik hangsúlyos része Orbán Viktor jövőbeli szerepéről szólt:
Navracsics szerint a leköszönő megkerülhetetlen szereplője a magyar politikának, és akkor is meghatározó maradhat, ha háttérbe vonul.
A Fidesz megújulását ugyanakkor szélesebb ideológiai látókörhöz, társadalmi bázisbővítéshez és helyi közösségi politizáláshoz kötötte. Mint mondta: „Ha a párt hosszabb távon tervez, vissza kell szélesítenie mind az ideológiai látókörét, mind pedig a támogatói bázisát.” A megújulás szerinte szalonokon, klubokon, körökön és önkormányzati kapcsolatokon keresztül indulhat újra, míg a túlzottan központilag irányított digitális polgári köröket kudarcnak tartja.
Saját jövőjéről azt mondta, visszatér az egyetemi oktatáshoz, de a politikát sem zárja le végleg, mert abban „soha ne mondd, hogy soha”.
Címlapkép forrása: EU
