Végzetes hibát vallott be Navracsics Tibor, ez okozta valójában a Fidesz vereségét, Orbán Viktor sorsáról is beszélt

Navracsics Tibor távozó közigazgatási miniszter a Mandinernek adott interjúban a Fidesz választási vereségének mélyebb okait elemezte. Sorsfordító hibának nevezte az Európai Néppártból való kilépést, ami szerinte a középosztály elvesztéséhez vezetett. Kritizálta, hogy a párt túlságosan ideologikussá és anyagiassá vált, miközben a háborús kommunikáció felmelegítése már nem hozta a korábbi hatást. A megújuláshoz szélesebb ideológiai látókört, bázisbővítést és helyi közösségi politizálást sürgetett, Orbán Viktort pedig akkor is megkerülhetetlen szereplőnek nevezte, ha háttérbe vonul.

Navracsics Tibor távozó közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Mandinernek adott interjúban a Fidesz választási vereségét nem pusztán kampányhibákkal, hanem mélyebb politikai és társadalmi eltávolodással magyarázta.

Szerinte a párt és az Európai Unió viszonyának romlása már 2014-ben, Jean-Claude Juncker bizottsági elnökké választásakor elkezdődött, de igazán sorsfordító hibának az Európai Néppártból való kilépést nevezte.

Úgy látja, ezzel a Fidesz elveszítette a középosztály jelentős részét, miközben maga az európai kereszténydemokrácia is eltávolodott korábbi értékeitől. Navracsics szerint „ha a pártunk akkor marad, s ki sem zárják, mára a néppárt sem tudott volna olyan mértékben eltávolodni az alapvető értékeitől”.

A vereség belpolitikai okairól beszélve azt mondta, a Fidesz túlságosan ideologikussá és anyagiassá vált,

miközben háttérbe szorultak azok a polgári értékek, amelyek korábban a párt társadalmi bázisát adták.

Szerinte a kormánypárt „leértékelte a középosztályt”, és elvesztette azt a képességét, hogy közösségi célokat, nemzeti ügyeket és hétköznapi problémákat egyszerre tudjon megszólítani. Ezzel szemben a Tisza Párt sikeresen építette kampányát a közszolgáltatásokra, a mindennapi élet nehézségeire és a „gondolj a hazádra” típusú üzenetekre, miközben a Fidesz inkább anyagi kérdésekre és elvont politikai témákra koncentrált.

Navracsics kritikusan értékelte a kampányt is, különösen azt, hogy a Fidesz szerinte túlzottan a háborúra és Ukrajnára építette kommunikációját. Mint fogalmazott:

háborút tettük meg a fő témának, de az a 2022-es választás előtt is központi szerephez jutott, [...] sok visszajelzés szerint a 2022-es téma felmelegítése már nem hozza a korábbi hatást.

Elismerte azt is, hogy a párt több fontos társadalmi csoporttal, köztük pedagógusokkal, orvosokkal és vállalkozókkal került konfliktusba, miközben elmaradtak azok a gesztusok, amelyek erősíthették volna az összetartozás érzését.

Az interjú egyik hangsúlyos része Orbán Viktor jövőbeli szerepéről szólt:

Navracsics szerint a leköszönő megkerülhetetlen szereplője a magyar politikának, és akkor is meghatározó maradhat, ha háttérbe vonul.

A Fidesz megújulását ugyanakkor szélesebb ideológiai látókörhöz, társadalmi bázisbővítéshez és helyi közösségi politizáláshoz kötötte. Mint mondta: „Ha a párt hosszabb távon tervez, vissza kell szélesítenie mind az ideológiai látókörét, mind pedig a támogatói bázisát.” A megújulás szerinte szalonokon, klubokon, körökön és önkormányzati kapcsolatokon keresztül indulhat újra, míg a túlzottan központilag irányított digitális polgári köröket kudarcnak tartja.

Saját jövőjéről azt mondta, visszatér az egyetemi oktatáshoz, de a politikát sem zárja le végleg, mert abban „soha ne mondd, hogy soha”.

Címlapkép forrása: EU