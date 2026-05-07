  • Megjelenítés
Viharos időszak vár az energiapiacokra
Gazdaság

Viharos időszak vár az energiapiacokra

Portfolio
A globális energiapiacok viharos időszak elé néznek, miután az iráni háború miatt naponta több millió hordó olaj esik ki a kínálatból - jelentette ki Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője egy torontói konferencián. Az olajárak továbbra is hektikusan mozognak, az ügynökség pedig kész további mennyiségeket felszabadítani a stratégiai készletekből.

A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzései csütörtökön hordónként 96 és 102 dollár között ingadoztak, miután ellentmondásos hírek érkeztek egy esetleges rövid távú megállapodásról. Egy ilyen egyezség véget vethetne a háborúnak, és újra megnyithatná a Hormuzi-szorost. A világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala a február végi konfliktus kitörése óta gyakorlatilag zárva van - emlékeztet tudósításában a Reuters hírügynökség.

Birol a Canada Growth Summit rendezvényen arra figyelmeztetett, hogy az áringadozás a háború lezárulása után sem szűnik meg egyik napról a másikra, mivel a kínálat csak fokozatosan épülhet vissza. Meglátása szerint a volatilitás lesz a meghatározó tényező, ezért az olajellátás biztonsága továbbra is kulcskérdés marad.

Az IEA vezetője Kanadát, a világ negyedik legnagyobb olajtermelőjét arra ösztönözte, hogy keressen új célpiacokat a termelésének. Hangsúlyozta, hogy az iráni háború miatt új energiakereskedelmi partnereket kereső országok számára Kanada várhatóan vonzó alternatíva lesz.

Birol megerősítette, hogy

Még több Gazdaság

Választás 2026: még az utolsó pillanatban is alakul Magyar Péter kormánya

Lemondott Révész János országos kórházi főigazgató

Váratlan fordulat Magyar Péter kormányában: visszalépett az igazságügyi miniszterjelölt

ha a háború okozta ellátási zavarok fennmaradnak, az IEA kész további mennyiségeket felszabadítani

a tagállamok stratégiai kőolajtartalékaiból. Az ügynökség eddig a rendelkezésre álló készletek mintegy 20 százalékát mozgósította az olajárak emelkedésének mérséklésére.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi rekord született az energiapiacon: új királya lett a növekedésnek

Megszólalt a vezető: a történelem legnagyobb energiaválsága jön

Energiaválság: az Európai Bizottság hatalmas csomaggal reagál az árak elszabadulására

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mindenki lélegzet-visszafojtva várja a hétvégét, NATO-területen csapódtak be Oroszország felől érkező drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Elképesztő, amit művel a forint - Mégis hogyan történhet ez?
Választás 2026: még az utolsó pillanatban is alakul Magyar Péter kormánya
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility