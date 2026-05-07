Viharos időszak vár az energiapiacokra

A globális energiapiacok viharos időszak elé néznek, miután az iráni háború miatt naponta több millió hordó olaj esik ki a kínálatból - jelentette ki Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője egy torontói konferencián. Az olajárak továbbra is hektikusan mozognak, az ügynökség pedig kész további mennyiségeket felszabadítani a stratégiai készletekből.

A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzései csütörtökön hordónként 96 és 102 dollár között ingadoztak, miután ellentmondásos hírek érkeztek egy esetleges rövid távú megállapodásról. Egy ilyen egyezség véget vethetne a háborúnak, és újra megnyithatná a Hormuzi-szorost. A világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala a február végi konfliktus kitörése óta gyakorlatilag zárva van - emlékeztet tudósításában a Reuters hírügynökség.

Birol a Canada Growth Summit rendezvényen arra figyelmeztetett, hogy az áringadozás a háború lezárulása után sem szűnik meg egyik napról a másikra, mivel a kínálat csak fokozatosan épülhet vissza. Meglátása szerint a volatilitás lesz a meghatározó tényező, ezért az olajellátás biztonsága továbbra is kulcskérdés marad.

Az IEA vezetője Kanadát, a világ negyedik legnagyobb olajtermelőjét arra ösztönözte, hogy keressen új célpiacokat a termelésének. Hangsúlyozta, hogy az iráni háború miatt új energiakereskedelmi partnereket kereső országok számára Kanada várhatóan vonzó alternatíva lesz.

Birol megerősítette, hogy

ha a háború okozta ellátási zavarok fennmaradnak, az IEA kész további mennyiségeket felszabadítani

a tagállamok stratégiai kőolajtartalékaiból. Az ügynökség eddig a rendelkezésre álló készletek mintegy 20 százalékát mozgósította az olajárak emelkedésének mérséklésére.

Címlapkép forrása: Shutterstock