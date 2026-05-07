Vörös kód: jöhet az elmúlt 150 év legerősebb El Niñója, a modellek egyre riasztóbb számokat mutatnak
Az óceáni mérések és a vezető globális előrejelző központok friss modellfuttatásai szerint 2026-ban történelmi erejű El Niño-esemény alakulhat ki a Csendes-óceánon. Az ECMWF, a NOAA és az ausztrál BOM intézetek prognózisai egyaránt rekorderősségű jelenségre utalnak, amely akár az 1877–1878-as csúcsot is felülmúlhatja, és 2027-ig alapvetően átrendezheti a világ időjárási mintázatait - számolt be a Severe-Weather.
A most formálódó El Niño motorja egy kiterjedt, az elmúlt hetekben tovább erősödő, úgynevezett óceáni Kelvin-hullám, amely a felszín alatti meleg víztömegeket a trópusi Csendes-óceán nyugati részétől kelet felé szállítja. A május eleji, mélységi hőmérsékleti adatok szerint a jelenlegi pozitív hőmérsékleti anomália nagysága már most eléri az 1997-es és a 2015-ös szuper El Niño-események hasonló fejlődési fázisában mért értékeket. Ráadásul a nyugati trópusi Csendes-óceán jelenleg melegebb, mint a korábbi szuperesemények idején volt, ami arra utal, hogy a Kelvin-hullám még nem érte el maximális erősségét.

A fő ENSO-térségben (a Csendes-óceán középső és keleti, egyenlítői övezetében) a felszíni hőmérséklet január óta meredeken emelkedik, az utóbbi hetekben pedig tovább gyorsult. Az ECMWF hosszú távú előrejelzése szerint az anomália könnyen meghaladhatja a szuper El Niño küszöbének tekintett +2 °C-ot, és akár +3 °C fölé, az extrém tartományba is kerülhet. A NOAA hasonlóképpen nagyon erős eseményt vetít előre. A keleti ENSO-térségben az őszi maximum idejére egyes számítások +4,5 °C-os pozitív anomáliát valószínűsítenek; ha ez bekövetkezik, az az elmúlt 150 év legerősebb El Niño-eseményét jelentené.

Figyelemre méltó tendencia, hogy minden új modellfuttatás az előzőnél erősebb El Niño-t jelez.

Már a nyár elején érezhetjük

A júliusra vonatkozó előrejelzések egyértelműen El Niño-jellegű átrendeződését mutatják, erős felszálló légáramlással a Csendes-óceán középső és keleti részén. Észak-Amerika fölött a modellek szerint az Egyesült Államok keleti része és Kelet-Kanada felett tartós alacsony nyomású terület alakul ki, amely az átlagosnál hűvösebb nyarat valószínűsíti ezeken a vidékeken. Ezzel párhuzamosan az USA középső és nyugati államaiban az átlagosnál melegebb időjárás esélye nő. Az erősödő szubtrópusi magassági áramlás az Egyesült Államok déli részén fokozott csapadékhoz vezethet.

Európára a nyári előrejelzések egy kiterjedt magasnyomású képződményt vetítenek előre a kontinens középső és nyugati területei fölött. Ez a mintázat hőhullámokra és az átlagosnál szárazabb időjárásra utal ezekben a régiókban. A magas nyomású zóna a szokásosnál délebbre helyezkedik el, nagyjából Közép-Európa és a Brit-szigetek térsége fölött.

Az El Niño tetőzése őszre és a 2026–2027-es télre várható

A 2026 őszére vonatkozó előrejelzés már tankönyvszerű El Niño-mintázatot mutat: mély ciklonális központ az Észak-Csendes-óceánon, tartós anticiklon Nyugat-Kanada fölött, és erős szubtrópusi magassági áramlás az Egyesült Államok déli része felett. Észak-Amerika nyugati és északnyugati térségeiben az átlagosnál enyhébb ősz valószínű, míg délen és keleten hűvösebb, csapadékosabb időre lehet számítani. Európában az észak-atlanti és nyugat-mediterrán alacsony nyomás miatt a nyugati, északnyugati és déli régiókban nő a csapadék valószínűsége, miközben a kontinens

középső és északi részein az átlagosnál melegebb ősz ígérkezik. Mindez nagy valószínűséggel áthúzódik a 2026–2027-es téli időszakra is.

