A GVH elfogadta a Szentkirályi vállalásait, amit PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt tett a cég
MTI
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa elfogadta a Szentkirályi Magyarország Kft. vállalásait, amelyeket a cég a PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárás eredményeképpen tett - közölte a versenyhatóság pénteken az MTI-vel.

A GVH közleményében felidézte: 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indítottak versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, köztük a Szentkirályi Magyarország Kft.-vel szemben is. A versenyhivatal eredeti gyanúja szerint a vállalkozás a Szentkirályi ásványvizek és ízesített italok címkéin és kereskedelmi kommunikációjában megfogalmazott állításaival megtéveszthette a fogyasztókat.

Az eljárás során

a vállalkozás igazolni tudta, hogy a palackok ténylegesen legalább 25 százalékban újrahasznosított anyagból készültek.

Ugyanakkor a cég honlapján folytatott kereskedelmi kommunikáció azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, hogy a PET alapanyagok alkalmazásának nincs káros hatása a környezetre.

A Szentkirályi az eljárás során részletes kötelezettségvállalási csomagot nyújtott be a versenytanácsnak. Ebben vállalta egy új belső megfelelési program kidolgozását és bevezetését, amely kiemelten figyelembe veszi a GVH zöld marketing iránymutatásait, valamint belső képzések tartását érintett dolgozói számára és a honlapján történő kommunikációjának felülvizsgálatát.

A cég vállalta továbbá a betétdíjas visszaváltási rendszerrel kapcsolatos tájékoztatásának fejlesztését is. Ennek keretében a Szentkirályi 2029 végéig negyedévente közzéteszi a weboldalán, hogy a forgalomba hozott PET palackok mekkora arányban kerültek ténylegesen vissza a rendszerbe.

A GVH úgy ítélte meg, hogy a cég vállalásai érdemiek, előremutatóak és hatékonyan kezelik a versenyhatóság eredeti aggályait. A GVH Versenytanácsa elfogadta és kötelezően előírta a Szentkirályinak a vállalások végrehajtását, amit utóvizsgálat során ellenőrizni fognak - közölte a versenyhatóság.

