A lengyelek és a csehek sem változtattak a kamaton, de máshogy látja a helyzetet a két jegybank

A cseh és a lengyel jegybank a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatot, kommunikációjukban azonban eltérő inflációs kockázatokat emeltek ki.

A Cseh Nemzeti Bank 3,50 százalékon, a Lengyel Nemzeti Bank pedig 3,75 százalékon tartotta az alapkamatot. Aleš Michl cseh jegybankelnök viszonylag galambos hangot ütött meg: a monetáris politikát már kellően szigorúnak ítélte, és jelezte, hogy

a testület hajlandó a rövid távú, kínálati oldali inflációs nyomáson átnézni.

Ezzel szemben Adam Glapiński lengyel jegybankelnök

az egyre erősödő, felfelé mutató inflációs kockázatokat hangsúlyozta,

kiemelve az energiatámogatások kifutását és az élelmiszer-áfa visszaállítását, amelyek az év második felében újabb inflációs nyomást okozhatnak.

Piaci szempontból a cseh jegybank kommunikációja arra utal, hogy a további szigorítás mozgástere korlátozott, még akkor is, ha a piaci kamatvárakozások továbbra is magasak. Egy esetleges újabb kamatemelés így egyelőre várat magára. Lengyelországban ezzel szemben a döntéshozói diskurzus a kamatcsökkentési kilátásoktól inkább egy tartós szünet irányába tolódott el, miközben a további szigorítás kockázata az infláció makacsul magas szintjétől függ - olvasható az ING Bank péntek reggeli kommentárjában.

A régió egészében a devizaárfolyamok stabilizálódását a javuló globális kockázatvállalási hangulat támogatta. Ugyanakkor egyértelműen héja jellegű, monetáris szigorítást erősítő katalizátor hiányában a további erősödés tere korlátozott, így a térségi devizák várhatóan a jelenlegi szintek közelében maradnak - teszik hozzá a bank elemzői.

