Borús hírek Európa gazdasági motorjából – Ezt Magyarország is megérezheti

Márciusban 2,8%-kal zsugorodott a német ipari termelés, ami már egyértelműen jelzi a közel-keleti háború negatív hatásait. A péntek reggel közölt adat alapján a vártnál erősebb első negyedéves növekedés mellett is inkább léfelé mutató kockázatok vannak a német gazdasággal kapcsolatban.

A már februárban 0,2 százalékkal zsugorodó német ipari termelés márciusban már 2,8%-kal esett vissza – derül ki a péntek reggel közölt adatokból. Az adatok egyértelműen a közel-keleti háború hatásait mutatja, az ING Bank elemzői szerint

az erős első negyedéves GDP-adat ellenére elképzelhető, hogy lefelé kell majd módosítani az idei várakozásokat.

Az első negyedévben a német ipar termelése több mint egy százalékkal maradt el a tavalyi negyedik negyedévben látottól. A márciusi visszaesés elsősorban a feldolgozóipar gyenge teljesítményének volt köszönhető, az viszont kedvező, hogy az építőipar valamelyest visszapattant.

Az ipari termeléssel együtt a külkereskedelem friss adatát is közölte a német statisztikai hivatal, eszerint a kivitel növekedése jelentősen lelassult, míg az import továbbra is erőteljes növekedést mutatott. Így a külkereskedelmi mérleg 14,3 milliárd eurós többlete jócskán elmaradt a 18 milliárd feletti várakozástól és tavaly november óta a legalacsonyabb volt.

