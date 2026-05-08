Csúnya mélyponton az amerikai fogyasztói bizalom

Ismét csökkent az amerikai fogyasztói bialom. Főként a jelenlegi helyzet megítélése romlott sokat. Ezzel együtt viszont az inflációs várakozások valamelyest javultak.

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe 49,8 pontrül 48,2 pontra csökkent, ami újabb mélypontnak számít. Ezen belül a jelenlegi helyzet megítélése 52,5 pontról 47,8-ra csökkent, viszont a jövőbeli helyzet megítélése kissé javult.

Az 1 éves lakossági inflációs várakozások 4,7%-ról 4,5%-ra csökkentek, míg az 5 éves inflációs várakozások 3,5%-ról 3,4%-ra mérséklődtek.

A romló fogyasztói bizalmi indexet elsősorban a magas üzemanyagárak és a vámok miatti magasabb termékárak magyarázzak.

A növekvő megélhetési költségek miatt reálbérek alig tudnak emelkedni és emiatt érezhetően egyre frusztráltabb a lakosság.

