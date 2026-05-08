  • Megjelenítés
Csúnya mélyponton az amerikai fogyasztói bizalom
Gazdaság

Csúnya mélyponton az amerikai fogyasztói bizalom

Portfolio
Ismét csökkent az amerikai fogyasztói bialom. Főként a jelenlegi helyzet megítélése romlott sokat. Ezzel együtt viszont az inflációs várakozások valamelyest javultak.

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe 49,8 pontrül 48,2 pontra csökkent, ami újabb mélypontnak számít. Ezen belül a jelenlegi helyzet megítélése 52,5 pontról 47,8-ra csökkent, viszont a jövőbeli helyzet megítélése kissé javult.

Az 1 éves lakossági inflációs várakozások 4,7%-ról 4,5%-ra csökkentek, míg az 5 éves inflációs várakozások 3,5%-ról 3,4%-ra mérséklődtek.

A romló fogyasztói bizalmi indexet elsősorban a magas üzemanyagárak és a vámok miatti magasabb termékárak magyarázzak.

A növekvő megélhetési költségek miatt reálbérek alig tudnak emelkedni és emiatt érezhetően egyre frusztráltabb a lakosság.

Még több Gazdaság

Kormányváltás 2026: megvan az új miniszterjelölt, borzalmas költségvetést örököl az új kormány

Megviselte az 1,7 milliárd forintos botrány, távozik a Győr-Szol vezére

Mi is az a szuverén pénz?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Erre a pillanatra várt Oroszország – Az Egyesült Államok kivonulása után azonnal megindult a katonai megerősítés a térségben
Megjött az adat: borzalmas állapotban kapja meg a költségvetést a Tisza-kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility