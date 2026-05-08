Debrecenben már nem elég növekedni: a kkv-knak is szintet kell lépniük

Hiába vált Debrecen az elmúlt években a hazai ipari fejlesztések egyik legfontosabb helyszínévé, a helyi vállalkozások számára ez nem jelent automatikus növekedési pályát. A nagyvállalati beruházások ugyan új beszállítói, szolgáltatói és munkaerőpiaci lehetőségeket nyitnak meg, de közben magasabb elvárásokat is hoznak: gyorsabb alkalmazkodást, jobb szervezettséget, fejlettebb technológiát és stabilabb finanszírozási hátteret igényelnek.
A helyzetet bonyolítja, hogy a vállalkozások továbbra is bizonytalan környezetben működnek. A költségszint magas, a kereslet több ágazatban ingadozó, a munkaerő megszerzése és megtartása pedig Debrecenben is különösen éles kérdéssé vált. A nagy ipari szereplők megjelenése a térség egész munkaerőpiacát mozgatja, ami a kisebb cégek számára egyszerre jelent lehetőséget és nyomást. A képzett munkaerőért folyó versenyben egyre fontosabbá válik a hatékonyabb működés, az automatizáció, a digitalizáció és a tudatos szervezetfejlesztés.
Felértékelődik a finanszírozás szerepe
A támogatott hitelek, a kedvezményes források és a vállalkozásokra szabott konstrukciók sok cég számára jelenthetik azt a különbséget, amely a kivárás és a fejlesztés között dönt. A Széchenyi Kártya Program éppen ezért lehet fontos eszköz azoknak a kkv-knak, amelyek stabil működés mellett szeretnének beruházni, gépet vásárolni, kapacitást bővíteni, vagy fejleszteni a működésüket.
Annak érdekében, hogy a cégvezetők első kézből kapjanak információt az aktuális lehetőségekről, a KAVOSZ és a Portfolio országos rendezvénysorozatot szervez. A Széchenyi Kártya Roadshow 2026 debreceni állomásán a fókuszban a gyakorlati kérdések állnak:
miből lehet fejleszteni, hogyan lehet stabilizálni a működést, milyen források érhetők el a kkv-szektor számára,
és hogyan lehet felkészülni arra a gazdasági környezetre, amelyben a debreceni vállalkozások egyre közvetlenebbül kapcsolódnak a térség ipari átalakulásához. A rendezvény támogatóinknak köszönhetően ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.
2026. MÁJUS 11., DEBRECEN – HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZÉKHÁZA
Kiemelt témák:
- Gazdasági kilátások Magyarországon
- Forrásszerzési lehetőségek a kkv-szektor számára
- Stabilitás, fejlesztés, versenyképesség
- Munkaerőpiaci változások
- Digitális ugródeszka: AI és növekedés a kkv-k világában
- Vállalati kerekasztal: vezetésről első kézből
Előadók:
- Balogh Károly, elnök, VOSZ Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete
- Miklóssy Ferenc, elnök, Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
- Végh Richárd, vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.
- Balog Ádám, alelnök, igazgatóság elnöke, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, KAVOSZ Zrt.
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
- Korsósné Maku Márta, üzleti igazgató, KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.
- Szepes Zsolt, társalapító, work2flow.ai
- Bács Zoltán, rektor, Debreceni Egyetem
- Fenyves Veronika, egyetemi tanár, dékán, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
- Dedéné Novotni Anna, alelnök, Hajdu Cégcsoport
- Máté Sándor, ügyvezető, Máté & Nagy Bt.
- Petis László, cégvezető, IL-PE Kft.
- Szatmári Norbert, ügyvezető, Kész-Gép
