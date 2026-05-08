Debrecenben már nem elég növekedni: a kkv-knak is szintet kell lépniük

Hiába vált Debrecen az elmúlt években a hazai ipari fejlesztések egyik legfontosabb helyszínévé, a helyi vállalkozások számára ez nem jelent automatikus növekedési pályát. A nagyvállalati beruházások ugyan új beszállítói, szolgáltatói és munkaerőpiaci lehetőségeket nyitnak meg, de közben magasabb elvárásokat is hoznak: gyorsabb alkalmazkodást, jobb szervezettséget, fejlettebb technológiát és stabilabb finanszírozási hátteret igényelnek.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026 Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunkon szó lesz támogatott hitelekről, kedvezményes forrásokról, kombinált konstrukciókról. Jöjjön el a következő vidéki állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást! Információ és jelentkezés

A helyzetet bonyolítja, hogy a vállalkozások továbbra is bizonytalan környezetben működnek. A költségszint magas, a kereslet több ágazatban ingadozó, a munkaerő megszerzése és megtartása pedig Debrecenben is különösen éles kérdéssé vált. A nagy ipari szereplők megjelenése a térség egész munkaerőpiacát mozgatja, ami a kisebb cégek számára egyszerre jelent lehetőséget és nyomást. A képzett munkaerőért folyó versenyben egyre fontosabbá válik a hatékonyabb működés, az automatizáció, a digitalizáció és a tudatos szervezetfejlesztés.

Felértékelődik a finanszírozás szerepe

A támogatott hitelek, a kedvezményes források és a vállalkozásokra szabott konstrukciók sok cég számára jelenthetik azt a különbséget, amely a kivárás és a fejlesztés között dönt. A Széchenyi Kártya Program éppen ezért lehet fontos eszköz azoknak a kkv-knak, amelyek stabil működés mellett szeretnének beruházni, gépet vásárolni, kapacitást bővíteni, vagy fejleszteni a működésüket.

Annak érdekében, hogy a cégvezetők első kézből kapjanak információt az aktuális lehetőségekről, a KAVOSZ és a Portfolio országos rendezvénysorozatot szervez. A Széchenyi Kártya Roadshow 2026 debreceni állomásán a fókuszban a gyakorlati kérdések állnak:

miből lehet fejleszteni, hogyan lehet stabilizálni a működést, milyen források érhetők el a kkv-szektor számára,

és hogyan lehet felkészülni arra a gazdasági környezetre, amelyben a debreceni vállalkozások egyre közvetlenebbül kapcsolódnak a térség ipari átalakulásához. A rendezvény támogatóinknak köszönhetően ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.

2026. MÁJUS 11., DEBRECEN – HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZÉKHÁZA

Kiemelt témák:

Gazdasági kilátások Magyarországon

Forrásszerzési lehetőségek a kkv-szektor számára

Stabilitás, fejlesztés, versenyképesség

Munkaerőpiaci változások

Digitális ugródeszka: AI és növekedés a kkv-k világában

Vállalati kerekasztal: vezetésről első kézből

Előadók:

Ne maradjon le, regisztráljon még ma!

Következő állomás:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images