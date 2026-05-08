Egy hatalmas európai kutatás leplezte le, mi dönti el valójában, ki éli túl a hőhullámot és a fagyot

A 32 európai ország adatait feldolgozó vizsgálat elsőként számszerűsíti, városi és vidéki lakosságra egyaránt, hogyan módosítják a társadalmi-gazdasági tényezők a hőmérséklet és a halálozás közötti összefüggést. A kutatók a 2000 és 2019 közötti időszakban rögzített, több mint 161 millió haláleset adatait elemezték.
Az eredmények szerint a nagyobb társadalmi deprivációval jellemezhető régiók a hőhullámok és a hideg időszakok idején egyaránt jóval sebezhetőbbek.
Az energiaszegénység, a rossz lakáskörülmények, az egészségügyi ellátáshoz való korlátozott hozzáférés és az alacsony szintű egészségértés mind hozzájárulhat a megnövekedett kockázathoz.
A Gini-együttható, a lakásfűtési nehézségek, valamint az anyagi és társadalmi depriváció következetesen magasabb, hőmérséklethez köthető halálozással járnak együtt.
A kutatók két hipotetikus forgatókönyvet hasonlítottak össze: az egyikben minden régió a legkedvezőbb, a másikban pedig a legkedvezőtlenebb társadalmi-gazdasági feltételek mellett él. A két szélső helyzet közötti különbség a lakások megfelelő fűtésére való képtelenség esetében meghaladja a 300 ezer halálesetet. A gazdasági egyenlőtlenséghez kapcsolódóan mintegy 177 ezerrel, a súlyos anyagi és társadalmi depriváció esetében pedig körülbelül 157 ezerrel több halálesetet becsülnek Európa-szerte.
A magasabb egy főre jutó GDP-vel és hosszabb várható élettartammal rendelkező régiókban alacsonyabb a hideghez köthető halálozás. Ez feltehetően a jobb hőszigetelésű lakásoknak, az erősebb egészségügyi rendszereknek és az alacsonyabb energiaszegénységnek köszönhető. Ugyanakkor ezekben a régiókban a hőség idején magasabb a halálozás, amit az intenzív urbanizáció magyarázhat: a sűrűn beépített városokban az aszfalt hőelnyelése és a növényzet hiánya miatt kialakuló városi hősziget-hatás fokozza a kitettséget.
A szerzők hangsúlyozzák, hogy mivel az éghajlatváltozás nem egyformán érinti a különböző társadalmi csoportokat, az eredmények segíthetnek abban, hogy a klímaadaptációs, alkalmazkodási szakpolitikák hatékonyabban építsék be a társadalmi-gazdasági szempontokat. Hasonló vizsgálatokra lenne szükség a globális délen is, ahol az összehasonlítható kutatások száma egyelőre igen csekély.
