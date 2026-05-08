Erősnek tűnik az amerikai munkaerőpiac, de belül már repedezik

Áprilisban 115 ezerrel nőtt a nem-mezőgazdasági szektor foglalkoztatottainak száma az Egyesült Államokban, ami jelentősen meghaladja a 62 ezres elemzői konszenzust, ugyanakkor érezhető lassulást jelent a márciusi 185 ezres bővüléshez képest, derül ki a Munkaügyi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett jelentéséből.
A munkanélküliségi ráta változatlanul 4,3 százalékon maradt, pontosan a várakozásoknak és az előző havi értéknek megfelelően.
Az átlagos órabér éves alapon 3,6 százalékkal emelkedett, ami gyorsulást jelent a márciusi 3,4 százalékhoz képest, viszont elmarad a 3,8 százalékos piaci várakozástól.
A részletekben több figyelemre méltó mozzanat is van. A szélesebb munkanélküliséget mérő U-6 mutató, amely a kényszerből részmunkaidőben dolgozókat és a marginálisan kötődő munkavállalókat is magában foglalja, 8,0 százalékról 8,2 százalékra ugrott, miközben a fő mutató stabil maradt.
Ez a divergencia arra utal, hogy a munkaerőpiac mélyebb rétegeiben már elindult egy érezhető lazulás.
A részvételi ráta is enyhén csökkent, 61,9 százalékról 61,8 százalékra. A magánszektorban 123 ezer új állás keletkezett a márciusi 190 ezer után, a feldolgozóipar pedig 2 ezres mínuszba fordult az előző havi 15 ezres bővülést követően.
Mit jelent ez a Fed számára?
A jelentés vegyes üzenetet hordoz, és nagyjából pontosan azt, amire a Fednek a jelenlegi körülmények között szüksége van: a munkaerőpiac egyértelműen hűl, de nem omlik össze. A 115 ezres NFP a konszenzushoz képest pozitív meglepetés, ám a trend tagadhatatlanul lefelé mutat, a magánszektor álláshely-teremtése pedig markánsan visszaesett. A U-6 emelkedése és a részvételi ráta csökkenése azt jelzi, hogy a munkaerő-kereslet lazulása nemcsak a fő számokban, hanem a munkaerőpiac minőségi mutatóiban is megjelenik.
A Fed számára ez a kombináció inkább megnyugtató: a bérdinamika visszafogottabb maradt a vártnál, ami csökkenti a bérinflációból fakadó kockázatot, miközben a foglalkoztatás nem zuhanórepülésben van.
A jegybank így továbbra is türelmes maradhat.
Az év hátralévő részében az amerikai monetáris politika szempontjából nagy kérdés, hogy mikor és mennyire erősen gyűrűznek be a nyeranyagárak az inflációba és az, hogy a fogyasztás mennyire bizonyul ellenállónak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy döntés előtt a miskolci kkv-k: kivárás vagy beruházás a következő lépés?
2026. május 13. Népkerti Vigadó
Ukrán főparancsnok: Oroszország tehetetlen az egyik legfontosabb képességgel szemben, sürgős megoldásokra van szükség
Folyamatosan bővítenek, de ez sem tűnik elegendőnek.
Elbukott a kampány, amely bitcoint csempészett volna egy európai ország jegybanki tartalékaiba
Visszavonják a svájci kriptovaluta-pártiak azt a kezdeményezést.
Élő túszdráma egy német kisváros bankjában: a rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre
Sinzig belvárosában túszejtés zajlik.
80 ezer dollár fölött a bitcoin, de most nem is az árfolyam a legérdekesebb
A háttérben épül a kriptovilág új infrastruktúrája.
Mikor szűnik meg az Otthon Start? Tényleg lesz eurónk? Mihez nyúl hozzá először a Tisza? – Itt a lista a bankszakma várakozásairól
"Korrektebb, kiegyensúlyozottabb" lehet a Magyar-kormány viszonya a bankokkal.
Debrecenben már nem elég növekedni: a kkv-knak is szintet kell lépniük
2026. május 11. Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza.
Lakásfelújítás vagy hitelkiváltás? Ezek most a legmenőbb személyi kölcsönök
Az ingatlanfedezet nélküli kölcsönök piaca sosem látott sebességgel pörög, 2026 tavaszára a folyósított személyi kölcsön volumene egészen elképesztő, 120 milliárd forint feletti szintre
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?