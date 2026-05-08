Erősnek tűnik az amerikai munkaerőpiac, de belül már repedezik

A vártnál lényegesen több, 115 ezer új álláshely jött létre áprilisban az amerikai nem mezőgazdasági szektorban, miközben az elemzők mindössze 62 ezres bővülésre számítottak, a márciusi 185 ezres adathoz képest azonban érezhető lassulást mutat a friss jelentés. A munkanélküliségi ráta változatlanul 4,3 százalékon maradt, az átlagos órabérek éves növekedési üteme pedig 3,4-ről 3,6 százalékra gyorsult, ami enyhén elmarad a 3,8 százalékos piaci várakozástól.

Áprilisban 115 ezerrel nőtt a nem-mezőgazdasági szektor foglalkoztatottainak száma az Egyesült Államokban, ami jelentősen meghaladja a 62 ezres elemzői konszenzust, ugyanakkor érezhető lassulást jelent a márciusi 185 ezres bővüléshez képest, derül ki a Munkaügyi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett jelentéséből.

A munkanélküliségi ráta változatlanul 4,3 százalékon maradt, pontosan a várakozásoknak és az előző havi értéknek megfelelően.

Az átlagos órabér éves alapon 3,6 százalékkal emelkedett, ami gyorsulást jelent a márciusi 3,4 százalékhoz képest, viszont elmarad a 3,8 százalékos piaci várakozástól.

A részletekben több figyelemre méltó mozzanat is van. A szélesebb munkanélküliséget mérő U-6 mutató, amely a kényszerből részmunkaidőben dolgozókat és a marginálisan kötődő munkavállalókat is magában foglalja, 8,0 százalékról 8,2 százalékra ugrott, miközben a fő mutató stabil maradt.

Ez a divergencia arra utal, hogy a munkaerőpiac mélyebb rétegeiben már elindult egy érezhető lazulás.

A részvételi ráta is enyhén csökkent, 61,9 százalékról 61,8 százalékra. A magánszektorban 123 ezer új állás keletkezett a márciusi 190 ezer után, a feldolgozóipar pedig 2 ezres mínuszba fordult az előző havi 15 ezres bővülést követően.

Mit jelent ez a Fed számára?

A jelentés vegyes üzenetet hordoz, és nagyjából pontosan azt, amire a Fednek a jelenlegi körülmények között szüksége van: a munkaerőpiac egyértelműen hűl, de nem omlik össze. A 115 ezres NFP a konszenzushoz képest pozitív meglepetés, ám a trend tagadhatatlanul lefelé mutat, a magánszektor álláshely-teremtése pedig markánsan visszaesett. A U-6 emelkedése és a részvételi ráta csökkenése azt jelzi, hogy a munkaerő-kereslet lazulása nemcsak a fő számokban, hanem a munkaerőpiac minőségi mutatóiban is megjelenik.

A Fed számára ez a kombináció inkább megnyugtató: a bérdinamika visszafogottabb maradt a vártnál, ami csökkenti a bérinflációból fakadó kockázatot, miközben a foglalkoztatás nem zuhanórepülésben van.

A jegybank így továbbra is türelmes maradhat.

Az év hátralévő részében az amerikai monetáris politika szempontjából nagy kérdés, hogy mikor és mennyire erősen gyűrűznek be a nyeranyagárak az inflációba és az, hogy a fogyasztás mennyire bizonyul ellenállónak.

