Furcsa kormányhatározattal menti a Fradit a kormány

Az éjjel jelent meg a kormány 1136/2026. (V. 7.) határozata "egyes költségvetési kérdésekről". A rövid dokumentum mindössze három pontból áll, amiből kiderül, hogy a költségvetési kérdés a Ferencvárosi Torna Club. A határozatban a kormány
- elismeri, hogy a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén;
- megállapítja, hogy az elmúlt évek gazdasági kihívásai, ideértve a koronavírus világjárványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket;
- felkéri a honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét.
Vagyis a kormány a sportszervezetek kiemelt társadalmi fontosságára, és többek között az évek óta véget ért koronavírus-járványra hivatkozva egyetlen sportszervezet, az FTC számára lehetővé teszi az adótartozásainak az átütemezését. Még pontosabban fogalmazva, a kormány csinált egy határozatot, amiben felkéri a miniszterét, hogy tegyen meg mindent, amit a jogszabályok megengednek.
Arról, hogy az orosz-ukrán háború, vagy a 2022-23-as energiaválság miért sújtja a Ferencvárost 2026-ban, nem esik szó. Ahogy arról sem, hogy a többi sportszervezetet miért nem.
Az FTC elnöke Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, alelnöke, országgyűlési képviselője.
