Furcsa kormányhatározattal menti a Fradit a kormány

Különös kormányhatározat jelent meg tegnap este, amelyben Orbán Viktor miniszterelnök felkéri a honvédelmi minisztert, hogy az FTC állami felé fennálló tartozásait ütemezze át. Az indok: nehéz éveket élnek át a sportszervezetek. A határozat más sportszervezetre nem vonatkozik.

Az éjjel jelent meg a kormány 1136/2026. (V. 7.) határozata "egyes költségvetési kérdésekről". A rövid dokumentum mindössze három pontból áll, amiből kiderül, hogy a költségvetési kérdés a Ferencvárosi Torna Club. A határozatban a kormány

elismeri, hogy a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén; megállapítja, hogy az elmúlt évek gazdasági kihívásai, ideértve a koronavírus világjárványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket; felkéri a honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét.

Vagyis a kormány a sportszervezetek kiemelt társadalmi fontosságára, és többek között az évek óta véget ért koronavírus-járványra hivatkozva egyetlen sportszervezet, az FTC számára lehetővé teszi az adótartozásainak az átütemezését. Még pontosabban fogalmazva, a kormány csinált egy határozatot, amiben felkéri a miniszterét, hogy tegyen meg mindent, amit a jogszabályok megengednek.

Arról, hogy az orosz-ukrán háború, vagy a 2022-23-as energiaválság miért sújtja a Ferencvárost 2026-ban, nem esik szó. Ahogy arról sem, hogy a többi sportszervezetet miért nem.

Az FTC elnöke Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, alelnöke, országgyűlési képviselője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images