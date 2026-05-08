  • Megjelenítés
Furcsa kormányhatározattal menti a Fradit a kormány
Gazdaság

Furcsa kormányhatározattal menti a Fradit a kormány

Portfolio
Különös kormányhatározat jelent meg tegnap este, amelyben Orbán Viktor miniszterelnök felkéri a honvédelmi minisztert, hogy az FTC állami felé fennálló tartozásait ütemezze át. Az indok: nehéz éveket élnek át a sportszervezetek. A határozat más sportszervezetre nem vonatkozik.

Az éjjel jelent meg a kormány 1136/2026. (V. 7.) határozata "egyes költségvetési kérdésekről". A rövid dokumentum mindössze három pontból áll, amiből kiderül, hogy a költségvetési kérdés a Ferencvárosi Torna Club. A határozatban a kormány

  1. elismeri, hogy a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén;
  2. megállapítja, hogy az elmúlt évek gazdasági kihívásai, ideértve a koronavírus világjárványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket;
  3. felkéri a honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét.

Vagyis a kormány a sportszervezetek kiemelt társadalmi fontosságára, és többek között az évek óta véget ért koronavírus-járványra hivatkozva egyetlen sportszervezet, az FTC számára lehetővé teszi az adótartozásainak az átütemezését. Még pontosabban fogalmazva, a kormány csinált egy határozatot, amiben felkéri a miniszterét, hogy tegyen meg mindent, amit a jogszabályok megengednek.

Arról, hogy az orosz-ukrán háború, vagy a 2022-23-as energiaválság miért sújtja a Ferencvárost 2026-ban, nem esik szó. Ahogy arról sem, hogy a többi sportszervezetet miért nem.

Az FTC elnöke Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, alelnöke, országgyűlési képviselője.

Még több Gazdaság

Évi 100 millió forint egyetlen orvosnak, 211 millió Balásy cégének: az egykori vezető kitálalt az állami meddőségi rendszer rejtett pénzszivattyújáról

Választás 2026: hamarosan megismerjük Magyar Péter új miniszterjelöltjét

Terták Elemér: Mi az igazság a benzinár- és árréstoppal, valamint a rezsivédelemmel kapcsolatban?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elképesztő, amit művel a forint - Mégis hogyan történhet ez?
Választás 2026: még az utolsó pillanatban is alakul Magyar Péter kormánya
Töméntelen mennyiségű eső jöhet jövő héten Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility