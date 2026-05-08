Itt az új történelmi csúcs: soha nem volt ennyi devizatartaléka Magyarországnak
Itt az új történelmi csúcs: soha nem volt ennyi devizatartaléka Magyarországnak

Április végére 60 milliárd euró fölé emelkedett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemzetközi tartalékainak összege – közölte a jegybank péntek reggel. Ez új történelmi csúcsot jelent, a múlt hónapban kismértékben csökkent az aranytartalék piaci értéke, de ezt ellensúlyozta a devizakövetelések értékének emelkedése.

Az MNB most közölt előzetes adatai szerint április végén 60,6 milliárd euró volt a nemzetközi tartalékok összege, ez majdnem kétmilliárd euróval volt magasabb az egy hónappal korábbi szintnél. 2025 decemberéhez képest négy hónap alatt már

több mint tízmilliárd euróval emelkedett az összeg, egy évvel ezelőtt pedig még mindössze 45,8 milliárd euró volt a devizatartalék.

Az emelkedésben nagy szerepet játszott az arany drágulása, illetve az ÁKK év elején végrehajtott devizakötvény-kibocsátásai. Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy itt a folyamat vége, amennyiben az új kormány meg tud állapodni az uniós források felszabadításáról, akkor a következő hónapokban tovább emelkedhet a devizatartalék összege.

