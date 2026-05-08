Két új elektromos autó modellt gyártanak majd Európában a tervek szerint

A Stellantis kiterjeszti kínai Leapmotor-partnerségét, és európai gyártási együttműködést indít, amelynek első helyszíne a vállalat zaragozai üzeme lesz.

A tervek szerint a Stellantis spanyolországi, zaragozai gyárában megkezdik a Leapmotor B10-es modelljének, valamint egy közösen fejlesztett, Opel márkanév alatt forgalmazott, elektromos C-SUV kategóriájú modellnek a gyártását. A két vállalat az alkatrészbeszerzés terén is szorosabbra fűzi az együttműködést.

A partnerek emellett azt is vizsgálják, hogy 2028-tól további Leapmotor-modelleket telepítsenek a Stellantis Madrid melletti, villaverdei üzemébe. Felmerült az a lehetőség is, hogy az üzem tulajdonjogát a Stellantis irányítása alatt működő, közös vállalatnak, a Leapmotor Internationalnek adják át.

