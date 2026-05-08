Kiderült, miért zuhan a dolgozói létszám az Aldinál
Tizenhárom hónapja folyamatosan csökken az Aldi magyarországi alkalmazottainak száma: egy év alatt 1280 fővel lettek kevesebben, februárban már csak 4573-an dolgoztak a cégnél. A kiskereskedelmi lánc az Aldi Süd csoport egyik legnagyobb átalakulásának részeként alakítja át boltjai mintegy háromnegyedét új üzletkoncepcióval. A vállalat szerint az átalakítás kevesebb feladatot jelent az üzletekben, így kisebb létszámmal is üzemeltethetők az áruházak. A kiszolgálás színvonala nem változik.

Nemrég írta meg a HR Portal, hogy zsinórban tizenharmadik hónapja csökken az alkalmazottak száma az Aldi kiskereskedelmi lánc magyar leányvállalatánál. Egy éve még 5 853, idén februárban már csak 4 573 főből állt a csapat.

Azaz egy év alatt 1280 munkavállalóval lettek kevesebben, idén januárról februárra pedig 142 fővel.

Lapunk megkérdezte a céget, hogy mi áll emögött. A csökkenés azért is érdekes, mert az Aldi komoly átalakításokra készül. Ahogy arról Bernhard Haidert, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója is beszélt lapunknak, a kiskereskedelmi lánc új üzletkoncepcióval alakítja át magyarországi boltjainak mintegy háromnegyedét. Az átalakítás – amely belső átrendezést jelent, nem alapterület-változást – egy évek óta készülő globális terv része.

Az Aldi válasza alapján a létszámcsökkentés összefüggésben áll az átalakításokkal:

"Az ALDI Süd csoport története egyik legnagyobb átalakulásán megy keresztül. Megváltozik az üzletek belső elrendezése, az árucsoportok kihelyezése és prezentációja.

Ez az átállás az áruházakban a korábbinál kevesebb folyamatot és feladatot jelent az értékesítés területén dolgozó kollégák számára, így az utóbbi másfél évben folytatott tesztek alapján kisebb létszámot igényel, hiszen alacsonyabb létszámmal is üzemeltethetők az áruházak.

A cég hangsúlyozza, hogy a kiszolgálás színvonala nem változik, a személyes kapcsolat a vásárlókkal továbbra is fontos része az Aldi működésének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

