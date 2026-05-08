Kormányváltás 2026: megvan az új miniszterjelölt, borzalmas költségvetést örököl az új kormány

Átvették megbízólevelüket pénteken azok a képviselők, akik az április 12-ei országgyűlési választáson országos pártlistáról mandátumot szereztek, de megbízólevelüket eddig még nem vették át.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Alkotmány utcai székházában tartott rendezvényen Sasvári Róbert, az NVB elnöke arról beszélt, április 12-én az újkori magyar demokrácia történetében tizedik alkalommal zajlott le az országgyűlési képviselők választása. A Nemzeti Választási Bizottság országos listás eredményt megállapító döntése jogerőre emelkedett.

Az NVB elnöke gratulált a megszerzett mandátumokhoz, és sok erőt, kitartást, jó egészséget és eredményes munkát kívánt a képviselőnek. Nagy Attila, az NVI elnöke szintén gratulált az elnyert mandátumokhoz. A megbízóleveleket Sasvári Róbert, az NVB és Nagy Attila, az NVI elnöke adta át.

A Fidesz-KDNP közös listáján szereplők közül pénteken vette át megbízólevelét Bencsik János, Budai Gyula, Czirbus Gábor, Csibi Krisztina, Hankó Balázs, Hargitai János, Hegedűs Barbara, Horváth László, Kocsis Máté, Koncz Zsófia, Latorcai Csaba, Lázár János, Máthé Zsuzsa, Molnárné Lezsák Anna, Nagy Sándor Bálint, Németh Balázs, Panyi Miklós, Pócs János, Radics Béla, Rétvári Bence, Seszták Miklós, Szijjártó Péter, Szűcs Gábor, Takács Árpád, Takács Péter, Tuzson Bence, Vitályos Eszter, Witzmann Mihály és Zsigó Róbert. Később veszi át mandátumát Varga Zsoltné Szalai Piroska.

A Mi Hazánk Mozgalom listájáról pénteken vette át mandátumát Szabadi István. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom hat listás mandátumot szerzett. Az országos listáról kiadható mandátumok meghatározásánál az országos listákra leadott voksokat és az egyéni választókerületekben nem hasznosuló, úgynevezett töredékszavazatokat vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság. (MTI)