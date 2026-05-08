Kritikus hetek után jöhet a felüdülés Magyarországon: a keresési adatokon is meglátszik a súlyos aszályhelyzet

Nyárihoz hasonló szárazság alakult ki tavasszal Magyarországon
Az elmúlt hetekben több cikkünkben is beszámoltunk már róla, hogy a tavasz eleje óta tartó igen száraz időjárás egyre súlyosbodó aszályhelyzetet idézett elő Magyarországon. Április végére, a szakemberek értékelése szerint már az általában júniusihoz volt mérthető a földek szárazsága, amely több növénykultúra számára is aggasztó hírnek számít. Május elejére a száraz körülmények miatt
a Duna vízszintje is vészesen csökkent, Budapesten pedig emiatt ismét láthatóvá vált az Ínség-szikla
Az agrárium szempontjából a tavaszi aszályhelyzet mellett az április végén és május elején a hajnali fagyok is komoly károkat okoztak a termelőknek.
A hosszú, csapadékmentes időszakot követően a hét folyamán megjelentek az első bizakodásra okot adó időjárás-előrejelzések. A meteorológusok szerint az elkövetkező napokban számottevő eső eshet Kelet-Közép-Európában, ami érzékelhető enyhülést hozhat hazánkban. A pontos csapadékmennyiség és területi eloszlás ugyanakkor egyelőre kérdéses maradt.
A szárazság és a jégeső is felkavarta a magyar internetezőket
A Google Trends legfelkapottabb témákat listázó felülete alapján az időjárás-téma nagy hangsúlyt kapott az internetes keresések terén az elmúlt héten Magyarországi. Az legfelkapottabb keresési trend a "jégeső" volt, amely a hazánkat idén először elérő intenzív zivataroknak tudható be.
Az aszályos időszakban beérkező első komolyabb csapadék azonnal hatalmas érdeklődést váltott ki.
Az időjárás keresési kifejezés szintén a legfelkapottabb témák között szerepelt, mellette pedig maga az aszály is megjelent kapcsolódó kifejezésként.
Az „időjárás" keresési kifejezés iránt az április végéig viszonylag stabil volt az érdeklődés, majd május elejétők kezdve
az elmúlt 90 nap legmagasabb szintjére ugrott a keresési intenzitás a Google szerint.
A szaggatott vonal jelzi, hogy az adatok még gyűlőben vannak, és az emelkedés valószínűleg még nem zárult le.
Az "Aszály" témakör — amely az aszályhoz kapcsolódó összes keresési kifejezést összesíti — iránti érdeklődés éves viszonylatban nézve is láthatóan kilőtt idén tavasszal.
A tavalyi nyárinál is magasabb szintre jutott az érdeklődés 2026 tavaszán,
és a szaggatott vonal alapján az emelkedés még folyamatban van.
Hosszabb, ötéves perspektívában nézve, a témakör iránt a 2022-es nagy szárazság idején volt a legnagyobb az érdeklődés Magyarországon. A mostani, 2026 tavaszi kiugrás ahhoz ugyan nem ér fel, de az elmúlt öt év adatai között
ez a második legnagyobb kiugrás az érdeklődés tekintetében.
A területi megoszlás alapján az aszály által legsúlyosabban érintett alföldi területeken volt a legintenzívebb az érdeklődés:
Csongrád vármegye vezette a listát, Békés és Tolna vármegye pedig szintén kiemelkedett.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
