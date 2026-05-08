Kritikus hetek után jöhet a felüdülés Magyarországon: a keresési adatokon is meglátszik a súlyos aszályhelyzet
Kritikus hetek után jöhet a felüdülés Magyarországon: a keresési adatokon is meglátszik a súlyos aszályhelyzet

Rendkívüli aszályhelyzet alakult ki Magyarországon 2026 tavaszán. Az elmúlt hetek csapadékhiányos időjárása miatt a talajszárazság már mostanra a júniusihoz hasonló mértékű. A Duna vízszintje vészesen apadt, az agrárium komoly kockázatokkal néz szembe, a szárazság és a fagykárok miatt is. A héten érkezett időjárás-előrejelzések szerint ugyan van remény esőre a következő napokban, még nem egyértelmű, mekkora enyhülésre számíthat az ország. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan jelent meg az aszályos időjárás a magyar internetezők kereséseiben.
Nyárihoz hasonló szárazság alakult ki tavasszal Magyarországon

Az elmúlt hetekben több cikkünkben is beszámoltunk már róla, hogy a tavasz eleje óta tartó igen száraz időjárás egyre súlyosbodó aszályhelyzetet idézett elő Magyarországon. Április végére, a szakemberek értékelése szerint már az általában júniusihoz volt mérthető a földek szárazsága, amely több növénykultúra számára is aggasztó hírnek számít. Május elejére a száraz körülmények miatt

a Duna vízszintje is vészesen csökkent, Budapesten pedig emiatt ismét láthatóvá vált az Ínség-szikla

Az agrárium szempontjából a tavaszi aszályhelyzet mellett az április végén és május elején a hajnali fagyok is komoly károkat okoztak a termelőknek.

A hosszú, csapadékmentes időszakot követően a hét folyamán megjelentek az első bizakodásra okot adó időjárás-előrejelzések. A meteorológusok szerint az elkövetkező napokban számottevő eső eshet Kelet-Közép-Európában, ami érzékelhető enyhülést hozhat hazánkban. A pontos csapadékmennyiség és területi eloszlás ugyanakkor egyelőre kérdéses maradt.

A szárazság és a jégeső is felkavarta a magyar internetezőket

A Google Trends legfelkapottabb témákat listázó felülete alapján az időjárás-téma nagy hangsúlyt kapott az internetes keresések terén az elmúlt héten Magyarországi. Az legfelkapottabb keresési trend a "jégeső" volt, amely a hazánkat idén először elérő intenzív zivataroknak tudható be.

Az aszályos időszakban beérkező első komolyabb csapadék azonnal hatalmas érdeklődést váltott ki.

Az időjárás keresési kifejezés szintén a legfelkapottabb témák között szerepelt, mellette pedig maga az aszály is megjelent kapcsolódó kifejezésként.

Kép forrása: Google Trends

Az „időjárás" keresési kifejezés iránt az április végéig viszonylag stabil volt az érdeklődés, majd május elejétők kezdve

az elmúlt 90 nap legmagasabb szintjére ugrott a keresési intenzitás a Google szerint.

A szaggatott vonal jelzi, hogy az adatok még gyűlőben vannak, és az emelkedés valószínűleg még nem zárult le.

Kép forrása: Google Trends

Az "Aszály" témakör — amely az aszályhoz kapcsolódó összes keresési kifejezést összesíti — iránti érdeklődés éves viszonylatban nézve is láthatóan kilőtt idén tavasszal.

A tavalyi nyárinál is magasabb szintre jutott az érdeklődés 2026 tavaszán,

és a szaggatott vonal alapján az emelkedés még folyamatban van.

Kép forrása: Google Trends

Hosszabb, ötéves perspektívában nézve, a témakör iránt a 2022-es nagy szárazság idején volt a legnagyobb az érdeklődés Magyarországon. A mostani, 2026 tavaszi kiugrás ahhoz ugyan nem ér fel, de az elmúlt öt év adatai között

ez a második legnagyobb kiugrás az érdeklődés tekintetében.

Kép forrása: Google Trends

A területi megoszlás alapján az aszály által legsúlyosabban érintett alföldi területeken volt a legintenzívebb az érdeklődés:

Csongrád vármegye vezette a listát, Békés és Tolna vármegye pedig szintén kiemelkedett.

Kép forrása: Google Trends
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

