Legfőbb ügyész: csak hollywoodi filmekben lehet külföldre menekülni, itthon ezt senki nem fogja megúszni

Nagy Gábor Bálint az MNB-ügyben zajló nyomozásról azt mondta: az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert
fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozó hatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás.
Hozzátette: a Központi Nyomozó Főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezhet a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsy Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta: ha bűncselekményt követett el, és bűnösségét kétséget kizáróan meg lehet állapítani, akkor igen.
A Dubajba menekített vagyonelemekről szóló sajtóhírekkel kapcsolatban Nagy Gábor Bálint kiemelte: hivatalosan egyelőre nem tudják, ki, mit és hova menekít, de ha büntetőeljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta: "igen, meg fogjuk oldani. Efelől mindenki nyugodt lehet". Arra a kérdésre, hogy mit tudnak tenni, mivel az Egyesült Arab Emirátusokkal nincs kiadatási egyezmény, a legfőbb ügyész azt mondta: kölcsönösségi alapon megvannak ennek a technikái. Úgy fogalmazott: amióta ezen a pályán van, olyanról nem nagyon tud, hogy valaki, akit kerestek, ne került volna elő.
Ez hiú remény mindenki részéről. Hollywoodi filmekben van ilyen, de a valóságban nincsen. Egy másodpercig sem lehet nyugodt senki, aki ezzel próbálkozik, és erre számít
- mondta.
A legfőbb ügyész közölte: Magyar Péter külföldi vagyonkimentésekről szóló nyilatkozata után egyeztettek a NAV-val és más hatóságokkal. Mint mondta, a NAV pénzmosás elleni szervezeti egységéhez futottak be jelzések, és felderítési szakban lévő nyomozásokról van szó.
Balásy Gyula cégcsoportjával kapcsolatban Nagy Gábor Bálint kijelentette: folyamatban van büntetőeljárás, amely a Diákhitel Központ, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és az érintett cégek közötti szerződéseket vizsgálja. Az ügy felderítési szakban van, gyanúsított egyelőre nincs, de feljelentések érkeztek, büntetőeljárások indultak, és vagyonokat érintő kényszerintézkedéseket is alkalmaztak. Hangsúlyozta, az ügyészség nem a választási naptárhoz igazítja tevékenységét, a nyomozások jelentős része pedig nem a nyilvánosság előtt zajlik. Ugyanakkor úgy fogalmazott: a "rezsimváltással" bizonyos emberek most úgy érezhetik, jobb, ha megszólalnak, ez pedig segítheti a hatóságok munkáját. Tagadta, hogy lettek volna védett személyek az ügyészségen, és azt mondta: ő biztosan nem adott utasítást arra, hogy bizonyos szint fölött ne nyomozzanak. Az elszámoltatással kapcsolatban közölte: aki bűncselekményt követett el, és ez bizonyítható, nem úszhatja meg a felelősségre vonást, de következmények csak jogállami keretek között lehetnek, visszamenőleges hatállyal pedig nem lehet valamit bűncselekménnyé nyilvánítani.
A Szőlő utcai ügyről a legfőbb ügyész azt mondta: amikor 2025 szeptemberének végén átvették a nyomozást, már látható volt, hogy nagy eséllyel lesznek kiskorú sértettek. Az ügyben eredetileg két gyanúsított volt, jelenleg már tizenegy. A bűncselekmények köre emberkereskedelemre, nemi erkölcs elleni bűncselekményekre, bántalmazásokra és százmillió forintos pénzmosás gyanújára is kiterjed.
Nagy Gábor Bálint szerint nem kizárt, hogy a nyomozás lezárása után rendszerszintű hibákra is felhívják az illetékes hatóságok figyelmét. A "Zsolti bácsi" néven emlegetett állítólagos szereplőről kijelentette: nem tudják, létezik-e ilyen személy, de egy sértett újabb nyilatkozata miatt ismét vizsgálják ezt a szálat.
A legfőbb ügyész támogatja Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez.
Közölte: ez politikai döntés, de szakmai álláspontja szerint egyszerűbb megoldás lenne csatlakozni, mint ellenállni ennek. Nagy Gábor Bálint jó ötletnek tartja a vagyonvisszaszerzési hivatalt, mert "vannak olyan szabálytalanságok, amelyek egyszerűen nem minősülnek bűncselekménynek. És a jogalkotó akkor jár el helyesen, ha a bűncselekménynek nem minősülő szabályszegéseknél is megteremti azt a lehetőséget, hogy legyenek megfelelő jogkövetkezmények.
Az, hogyha valaki illegális úton jut vagyonhoz, és ezt az illegális úton megszerzett vagyont valamilyen formában tőle elvonják, nem ördögtől való elképzelés". Az ukrán pénzszállítók elleni akcióról Nagy Gábor Bálint azt mondta: a Legfőbb Ügyészségen tett feljelentés alapján a NAV rendelte el a pénzmosás miatti nyomozást, az akcióról az ügyészség utólag szerzett tudomást. Közölte, párhuzamosan két eljárás van folyamatban: az alapügy és a Központi Nyomozó Főügyészségen az akció miatt indult büntetőeljárás.
Arra a kérdésre, eleget tesz-e Magyar Péter felszólításának és lemond-e posztjáról, úgy válaszolt:
szeretné a megkezdett szakmai munkát folytatni.
Arra a felvetésre, hogy elődje, Polt Péter "legfőbb ügyészként a NER egyik legfőbb támasza volt, és büntetlenséget vagy jogi felelősségre vonástól való mentességet biztosított a hatalomhoz közel állóknak", Nagy Gábor Bálint úgy reagált: 2025 júniusában választották meg legfőbb ügyésznek, az ezt követő időszakért tud felelősséget vállalni legfőbb ügyészként, a korábbi időszakban "csak azokért az ügyekért vállalok felelősséget, melyek előadó ügyészként az én kezemen mentek keresztül. Nem gondolom, hogy rám bárki azt mondhatná, bárkinek büntetlenséget vagy mentességet biztosítanék. Soha nem tettem ilyet".
