Magyarország Európa legmagasabb adójával sújtja a nőket - most sokan segítséget kaphatnak

Magyarországon továbbra is komoly társadalmi problémát jelent a menstruációs szegénység: a higiéniai termékeket 27 százalékos áfa terheli, miközben Európa számos országában már nulla vagy jelentősen csökkentett adókulcsot alkalmaznak. Becslések szerint a lányok közel 10 százaléka hiányzott már az iskolából menstruációval összefüggő nehézségek miatt, az érintettek száma pedig több százezresre tehető. A Tisza-párt programjában ingyenes menstruációs termékek biztosítását ígéri állami iskolákban és szociális intézményekben. Az Online Árfigyelő adatai szerint az egészségügyi betétek darabára átlagosan 67-68 forint, a tamponoké 73-75 forint, de a nagyobb, olcsóbb kiszerelések megvásárlása éppen a rászorulók számára jelent nehézséget.

Magyarországon továbbra is komoly társadalmi problémát jelent a menstruációs szegénység: sokak számára a megfelelő higiéniai termékek rendszeres megvásárlása anyagi nehézséget okoz, miközben az érintett termékeket továbbra is 27 százalékos áfa terheli. A jelenség nemcsak szociális, hanem közegészségügyi és oktatási kérdésként is megjelenik, hiszen a higiéniai termékek hiánya az iskolai hiányzásoktól kezdve hosszabb távú egészségügyi problémákig számos következménnyel járhat.

A probléma mértékét Magyarországon több kutatás és civil szervezet felmérése is érzékelteti. A témával foglalkozó összefoglalók szerint a lányok közel 10 százaléka hiányzott már az iskolából menstruációval összefüggő nehézségek miatt. A teljes érintetti kör számát nehéz megbecsülni, de az több százezresre tehető.

Miközben Magyarországon továbbra is a legmagasabb általános forgalmi adókulcs vonatkozik a menstruációs higiéniai termékekre, Európában egyre több ország próbálja csökkenteni a menstruáció pénzügyi terheit. Több európai állam már nulla százalékos vagy jelentősen csökkentett áfakulcsot alkalmaz a tamponokra és betétekre, ilyen ország Ciprus vagy Írország.

Más országok kedvezményes vagy alacsony áfakulcsot vezettek be. Luxemburgban például 3 százalékos, Spanyolországban 4 százalékos adó vonatkozik a menstruációs termékekre, Franciaországban 5,5 százalékos, Németországban 7 százalékos, Ausztriában pedig 10 százalékos kulcs van érvényben.

Az alábbi térképen a higiéniai termékek általános áfakulcsa látható.

Forrás: Eurostat

Az Európai Parlament több alkalommal is hangsúlyozta, hogy a menstruációs termékeket alapvető szükségleti cikknek kell tekinteni, nem pedig luxusterméknek.

Az európai gyakorlat ugyanakkor nem csak az adócsökkentésről szól. Skóciában jogszabály garantálja az ingyenes menstruációs termékekhez való hozzáférést, Walesben pedig iskolákban és közösségi helyszíneken biztosítanak ingyenes higiéniai termékeket állami program keretében. Az Európai Unió az elmúlt években nagyobb mozgásteret adott a tagállamoknak arra, hogy akár nulla százalékos áfát alkalmazzanak az ilyen termékekre, azonban a tagállami gyakorlat továbbra is jelentősen eltér egymástól.

A Tisza is tett ígéreteket

A témára már a magyar belpolitikában is egyre több figyelem irányul. A Tisza-párt programjában külön fejezet foglalkozik a menstruációs szegénységgel, amelyet esélyegyenlőségi és közegészségügyi kérdésként kezelnének. A párt vállalásai között szerepel

az ingyenes menstruációs termékek biztosítása az állami iskolákban, gyermekvédelmi és szociális intézményekben,

valamint anonim adatgyűjtés indítása a probléma pontosabb feltérképezésére.

Mennyibe kerül?

Az Online Árfigyelőben több mint ezer higiéniai termék szerepel három csoportban. Ezek az egészségügyi betétek, a tisztasági betétek és a tamponok. Ezekből leszűrtük azokat a termékeket, amelyek folyamatosan elérhetők voltak az elmúlt bő fél évben a Lidl, az Aldi, a Penny, az Auchan, a Tesco, a Spar, a DM, a Rossmann és a Müller polcain.

Az egészségügyi betétek darabára az elmúlt időszakban csökkent, jelenleg átlagosan 67-68 forintért lehet hozzájuk jutni, de bőven van kínálat 10-15 forintos darabár között is. A csökkenés mögött állhat árfolyamhatás is, hiszen a termékek nagy része importból érkezik. Azonban erre a termékcsoportra is igaz, hogy a nagyobb kiszerelések jellemzően olcsóbbak, amely gondot jelenthet a kevésbé tehetősek számára.

A tisztasági betétek nem éppen ideálisak a nehezebb napokon, de áruk jóval alacsonyabb, mint az egészségügyi betéteké, 24-25 forint között alakul átlagosan.

A tamponok esetében is látszott egy kisebb árcsökkenés az elmúlt hetekben, az átlagár 73-75 forint között ingadozik a nagy hazai boltokban.

