Megint nagyot estek a magyar hozamok - Mi történik a kötvénypiacon?

Pénteken újabb hatalmas hozamesést láttunk a magyar hosszú kötvények piacán, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint a tegnapihoz képest 19 bázisponttal mérséklődött a 10 éves és a 15 éves lejáratú papír referenciahozama. Az 1 éves lejáratú állampapír hozama 2 bázisponttal mérséklődött.
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Hozam (%)
|Egynapos változás
|Egy hónapos változás
|2026-05-08
|3M
|D260819
|5.84
|-0.03
|-0.46
|2026-05-08
|6M
|D261028
|5.81
|-0.07
|-0.53
|2026-05-08
|12M
|D270428
|5.71
|-0.02
|-0.62
|2026-05-08
|3Y
|2029/C
|5.66
|-0.14
|-1.02
|2026-05-08
|5Y
|2031/B
|5.56
|-0.18
|-1.12
|2026-05-08
|10Y
|2037/A
|5.68
|-0.19
|-1.04
|2026-05-08
|15Y
|2041/A
|5.73
|-0.19
|-0.99
|2026-05-08
|20Y
|2051/G
|5.74
|-0.18
|-0.98
|Adatok forrása: ÁKK.
Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest az 5 éves lejáratú papír referenciahozama 112 bázisponttal csökkent a, 3 hónapos lejáratú állampapír hozama 46 bázisponttal mérséklődött.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Ha jobban megnézzük a pénteki adatokat, akkor az 5,68%-os tízéves hozam 2024 januárja óta a legalacsonyabb. Az esés már megfigyelhető volt az elmúlt hetekben, a választások óta van egy erős bizalom az új kormány iránt, mivel a befektetők az eddiginél piacbarátabb és hitelesebb gazdaságpolitikát várnak.
Hasonló tendencia figyelhető meg a többi állampapír referenciahozama esetében is, bár a rövidebb oldal jóval kisebb mértékben esett. Ez arra utal, hogy jelenleg nem elsősorban a kamatcsökkentési várakozások, hanem az általános hangulatjavulás és piaci megítélés mozgatja a kötvényeket.
Címlapkép forrása: Vladislav Zolotov
