Megint nagyot estek a magyar hozamok - Mi történik a kötvénypiacon?
Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon csökkentek a hozamok.

Pénteken újabb hatalmas hozamesést láttunk a magyar hosszú kötvények piacán, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint a tegnapihoz képest 19 bázisponttal mérséklődött a 10 éves és a 15 éves lejáratú papír referenciahozama. Az 1 éves lejáratú állampapír hozama 2 bázisponttal mérséklődött.

 
Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás
2026-05-08 3M D260819 5.84 -0.03 -0.46
2026-05-08 6M D261028 5.81 -0.07 -0.53
2026-05-08 12M D270428 5.71 -0.02 -0.62
2026-05-08 3Y 2029/C 5.66 -0.14 -1.02
2026-05-08 5Y 2031/B 5.56 -0.18 -1.12
2026-05-08 10Y 2037/A 5.68 -0.19 -1.04
2026-05-08 15Y 2041/A 5.73 -0.19 -0.99
2026-05-08 20Y 2051/G 5.74 -0.18 -0.98
Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest az 5 éves lejáratú papír referenciahozama 112 bázisponttal csökkent a, 3 hónapos lejáratú állampapír hozama 46 bázisponttal mérséklődött.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Ha jobban megnézzük a pénteki adatokat, akkor az 5,68%-os tízéves hozam 2024 januárja óta a legalacsonyabb. Az esés már megfigyelhető volt az elmúlt hetekben, a választások óta van egy erős bizalom az új kormány iránt, mivel a befektetők az eddiginél piacbarátabb és hitelesebb gazdaságpolitikát várnak.

Hasonló tendencia figyelhető meg a többi állampapír referenciahozama esetében is, bár a rövidebb oldal jóval kisebb mértékben esett. Ez arra utal, hogy jelenleg nem elsősorban a kamatcsökkentési várakozások, hanem az általános hangulatjavulás és piaci megítélés mozgatja a kötvényeket.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

