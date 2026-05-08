Megjött az adat: borzalmas állapotban kapja meg a költségvetést a Tisza-kormány

Áprilisban 429 milliárd forintos mínusszal zárt az államkassza, ami elsőre nem tragikus, de fontos kiemelni, hogy ez a második legnagyobb negyedik havi deficit a költségvetés újkori történetében. Ezzel az első négy hónap után a deficit 3850 milliárd forintra hízott, ami az egész éves eredeti terv 93%-a. A napokban felálló új kormány és annak is a Kármán András vezette Pénzügyminisztériuma nem lesz könnyű helyzetben, amikor a fiskális politika újraalkotásáról beszélünk.

Eltelt az év első harmada, mélyben a költségvetés állapota

A havi adat 429 milliárd forintos mínuszt mutat tehát áprilisra (ennél nagyobb áprilisi deficitre csak 2023-ban volt példa), de ami igazán ijesztő, az a költségvetés állapota az első 4 hónap után.

Ez alapján pedig kijelenthető:

a 2026-os évben mély nyomot hagyott a költségvetésen a választás,

és igenis választási költségvetésről beszélhetünk, az eddigi (első 4 hónap adatai alapján).

Mit mond a feladatot átadó NGM?

Mint ismert, a jövőben az önálló Pénzügyminisztérium fogja felügyelni a költségvetést, utoljára adott tehát ki erről szóló jelentést a leköszönő kormány Nemzetgazdasági Minisztériuma. A tárca a közleményében megemlíti: a megemelt pénzforgalmi hiányterv 70,7%-ára rúg ez a friss első 4 havi adat. Ennek kapcsán fontos kiemelni, hogy az eredeti éves hiányterv nominálisan 4218 milliárd forint volt, vagyis a leköszönő kormány ennek az eredeti tervnek közel a 100 százalékát kimerítette.

Hozzátette: a központi költségvetés 3743,4 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 43,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 150,3 milliárd forintos hiányt mutattak.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,2%-kal magasabban alakultak. Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Április végéig – a 13. és részbeni 14. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 3099,4 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1030,1 milliárd forint kifizetése történt meg.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első négy hónapjában fordított, összesen 1000,9 milliárd forint kifizetés 77,7 milliárd forinttal lett magasabb az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évihez viszonyított magasabb összege a közösségi közlekedési, valamint a közüzemi szolgáltatások teljesítésére fordított támogatási igények kifizetéseinek eltérő ütemezéséből fakadt - magyarázza a tárca. Az állami beruházási fejezet kiadása 2026 első négy hónapjában összesen 318,8 milliárd forint volt, mely jelentősen nagyobb az előző év azonos időszakához képest. A fejezet kiadásait az egyes projektek előrehaladása határozza meg, az eltérést elsősorban egyes útberuházásokhoz kapcsolódó kifizetések okozzák - írták.

A lakástámogatásokra fordított 175,7 milliárd forintot kitevő költségvetési kiadások jelentősen magasabban alakultak a tavalyi összegnél, mely főként a Vidéki Otthonfelújítási Programhoz kapcsolódó támogatásokkal függ össze.

Ezért érdekes ez az adat

Az áprilisi költségvetésnek azért is van jelentősége, mert ez volt az a hónap, amikor még teljes egészében a leköszönő kormány felügyelte a büdzsé folyamatait (a májusra is volt még ráhatása az Orbán-kormánynak, érdekes lesz látni, hogy az első pár napnak voltak-e hatásai a májusi költségvetés egyenlegére), és ez volt az az időszak, melynek a költéseit feltehetően meghatározta az áprilisi parlamenti választás. Az első 4 hónap lezárásával kimondható, hogy milyen állapotban adta át a költségvetést az Orbán-kormány a Magyar-kormánynak. A leendő miniszterelnök legutóbb azt mondta, hogy 6,8% körül lehet az idei költségvetés GDP-arányos hiánya, szemben az eddigi 5%-os céllal.

