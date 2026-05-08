Meglepő lépésre készülhet egy dél-európai ország: elfordulna az amerikaiaktól, és török harci repülőre váltana
Spanyolország előzetes tárgyalásokat kezdett Törökországgal a TF Kaan ötödik generációs, lopakodó vadászgép esetleges beszerzéséről – erősítette meg a Turkish Aerospace Industries (TAI) vezérigazgatója a SAHA 2026 szakkiállításon. A lehetséges üzlet éles irányváltást jelez Madrid harcászati repülőerejének fejlesztési stratégiájában, amely eddig szinte teljes egészében az amerikai védelmi ipari ökoszisztémára támaszkodott - jelentette az Army Recognition.

A kormányközi egyeztetésekről Mehmet Demiroğlu, a TAI vezérigazgatója számolt be az Infodefensa május 7-i beszámolója szerint. A mostani tárgyalások nem előzmények nélküliek: Spanyolország tavaly októberben már jóváhagyott egy 3,12 milliárd euró értékű szerződést 45 darab török gyártmányú Hürjet sugárhajtású kiképzőgép beszerzésére a SAETA II program keretében. A projektben az Airbus España felel a fedélzeti számítógépek és egyes avionikai rendszerek integrálásáért, ami már most szoros ipari együttműködést teremt Madrid és Ankara között.

Madrid jelenleg négy, egymással párhuzamos problémával néz szembe: elöregedett EF-18 Hornet-flottájával, az AV-8B Harrier gépek közelgő kivonásával, az F–35-ös beszerzési tervek felfüggesztésével, valamint az európai FCAS (Future Combat Air System) program ismétlődő csúszásaival. A spanyol légierő mintegy 70 darab EF-18A/B Hornetet üzemeltet, amelyeket 1986 és 1990 között állítottak hadrendbe; sok példány már megközelíti vagy meghaladja a 8000 repült órát, ami sürgetővé teszi a leváltásukról szóló döntést.

Törökország a két hajtóműves TF Kaant nem pusztán ötödik generációs vadászgépként, hanem szuverén harci repülőplatformként pozicionálja.

Az ajánlat lényege, hogy a vásárló ország saját ellenőrzése alatt tarthatná a küldetésirányító szoftvereket, az elektronikai hadviselési rendszerek integrációját, az adatkapcsolatokat, valamint a fenntartási és logisztikai lánc számos elemét

– mindezt a hazai védelmi ipar bevonásával és technológiai részesedésével. Az ilyen mértékű autonómia a legtöbb modern hadiipari cikk esetében igazi ritkaságnak számít, a gyártó általában fix csomagokat kínál.

Az F–35-ös továbbra is egyértelmű előnyt élvez az üzemkészség, a már bizonyított lopakodó képesség és a harci körülmények között validált szenzorfúzió terén. Madrid érdeklődése a Kaan iránt ugyanakkor azt jelzi, hogy a szoftverszuverenitás, az ipari önállóság és a rugalmas rendszerintegráció egyre meghatározóbb szemponttá válik az európai vadászgép-beszerzési döntésekben – különösen azoknál az országoknál, amelyek mérsékelni kívánják függőségüket az amerikai ellenőrzésű logisztikai és üzemeltetési infrastruktúrától.

