Meglepő lépésre készülhet egy dél-európai ország: elfordulna az amerikaiaktól, és török harci repülőre váltana

A kormányközi egyeztetésekről Mehmet Demiroğlu, a TAI vezérigazgatója számolt be az Infodefensa május 7-i beszámolója szerint. A mostani tárgyalások nem előzmények nélküliek: Spanyolország tavaly októberben már jóváhagyott egy 3,12 milliárd euró értékű szerződést 45 darab török gyártmányú Hürjet sugárhajtású kiképzőgép beszerzésére a SAETA II program keretében. A projektben az Airbus España felel a fedélzeti számítógépek és egyes avionikai rendszerek integrálásáért, ami már most szoros ipari együttműködést teremt Madrid és Ankara között.
Madrid jelenleg négy, egymással párhuzamos problémával néz szembe: elöregedett EF-18 Hornet-flottájával, az AV-8B Harrier gépek közelgő kivonásával, az F–35-ös beszerzési tervek felfüggesztésével, valamint az európai FCAS (Future Combat Air System) program ismétlődő csúszásaival. A spanyol légierő mintegy 70 darab EF-18A/B Hornetet üzemeltet, amelyeket 1986 és 1990 között állítottak hadrendbe; sok példány már megközelíti vagy meghaladja a 8000 repült órát, ami sürgetővé teszi a leváltásukról szóló döntést.
Törökország a két hajtóműves TF Kaant nem pusztán ötödik generációs vadászgépként, hanem szuverén harci repülőplatformként pozicionálja.
Az ajánlat lényege, hogy a vásárló ország saját ellenőrzése alatt tarthatná a küldetésirányító szoftvereket, az elektronikai hadviselési rendszerek integrációját, az adatkapcsolatokat, valamint a fenntartási és logisztikai lánc számos elemét
– mindezt a hazai védelmi ipar bevonásával és technológiai részesedésével. Az ilyen mértékű autonómia a legtöbb modern hadiipari cikk esetében igazi ritkaságnak számít, a gyártó általában fix csomagokat kínál.
Az F–35-ös továbbra is egyértelmű előnyt élvez az üzemkészség, a már bizonyított lopakodó képesség és a harci körülmények között validált szenzorfúzió terén. Madrid érdeklődése a Kaan iránt ugyanakkor azt jelzi, hogy a szoftverszuverenitás, az ipari önállóság és a rugalmas rendszerintegráció egyre meghatározóbb szemponttá válik az európai vadászgép-beszerzési döntésekben – különösen azoknál az országoknál, amelyek mérsékelni kívánják függőségüket az amerikai ellenőrzésű logisztikai és üzemeltetési infrastruktúrától.
