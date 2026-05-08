Megszólalt a Tisza Párt visszalépő igazságügyiminiszter-jelöltje a döntéséről

Magyar Péter sógora a Válasz Online-nak adott villáminterjúban elmondta: nem a rokoni kapcsolat miatt került a Tisza közelébe, hanem azért kérték fel a posztra, mert a leendő miniszterelnökkel huszonöt éve barátok, és az elmúlt két évben meghatározó jogi munkát végzett a pártban.

Felidézte, hogy ő és Magyar Péter 1999-ben, a Pázmány jogi karának gólyatáborába tartó vonaton ismerkedtek meg, és barátságuk az első ultiparti óta tart. Magyar Péter húgával csak 2024 őszén kezdődött a kapcsolata, majd egy évvel később házasodtak össze, így – mint hangsúlyozta –

nem a sógori viszony révén került a politikába.

Melléthei-Barna Márton önkéntesként, majd ügyvédként segítette a Tiszát. A Nemzeti Választási Bizottságban a párt delegáltjaként dolgozott, számos perben képviselte a közösséget, intézte a napi jogi ügyeket, és ő koordinálta a párt jogi programjának kidolgozását. Elmondása szerint Magyar Péter nem a rokonság vagy a régi barátság, hanem az elmúlt két évben végzett munka és a bizonyított megbízhatóság alapján tartotta alkalmasnak a feladatra.

A "vejek után a sógorok világa jön" típusú felvetéseket nem érti. Meggyőződése, hogy az igazságügyi tárca vezetése a legnehezebb feladat, amelyet a leendő miniszterelnök ma bárkinek adhat: ez nem kegy, hanem kőkemény szolgálat, ezért az analógiát elhibázottnak tartja.

Mindezek ellenére érzékelte a közvéleményben megjelent kritikákat. Azért lépett vissza, hogy a

Tisza-kormány tiszta lappal indulhasson, és a nepotizmusnak még a látszata se vetüljön rá.

Hangsúlyozta: nem azért mondott le a jelöltségről, mert alkalmatlannak tartaná magát, hanem mert szerinte a saját ambíciójánál nagyságrendekkel fontosabb az ország és a kormány érdeke.

Elmondta, hogy az igazságügyi tárca vezetésére felkészültnek érezte magát, volt víziója, és elkötelezett híve annak, hogy Magyarország ismét valódi jogállam legyen. Képviselői mandátumát ugyanakkor megtartja.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán