Megviselte az 1,7 milliárd forintos botrány, távozik a Győr-Szol vezére

A pénteki igazgatósági ülésen egyhangúlag fogadták el a vezető lemondását, Sárkány Péter vezérigazgatói megbízása szombaton megszűnik, az igazgatósági elnöki tisztségétől pedig hivatalosan júniusban válik meg.

Döntését fizikai és lelki kimerültséggel, illetve azzal indokolta, hogy nem akarja gátolni a cég további működését.

Mivel a felmondást ő adta be, végkielégítésre nem jogosult.

A távozás oka a helyi politikai erőviszonyok átrendeződésében és egy súlyos pénzügyi botrányban keresendő. Sárkány viszonya véglegesen megromlott Pintér Bence polgármesterrel, miután idén februárban kiderült, hogy kilenc hónap alatt szinte teljesen kiürült a Győr-Szol által kezelt önkormányzati lakásalap. Az alapból legalább 1,7 milliárd forint tűnt el. Bár Pintér már korábban is lemondásra szólította fel a cégvezetőt, erre a közelmúltbeli választásokig nem volt reális esély. A választásokon a korábban domináns Fidesz-KDNP vereséget szenvedett, és a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület vette át az irányítást.

A hiányzó milliárdok ügye jelentős felháborodást és utcai tüntetéseket váltott ki Győrben.

A gyanút fokozták a vállalat zavaros közleményei, valamint egy rosszul sikerült Nokia-dobozos performansz. A polgármester februári feljelentése nyomán április végén elindult a rendőrségi nyomozás. Ennek során Pintér Bence már átadta a hatóságoknak a cégtől megszerzett dokumentumokat. A büntetőeljárást Sárkány távozása nem befolyásolja, a leköszönő vezetőt a hatóságok egyelőre nem hallgatták ki.

A pénteki igazgatósági ülésen elfogadták a vállalat legújabb pénzügyi beszámolóját is. Bár a cég 212 millió forintos veszteséggel zárt, ez jelentős javulást mutat ahhoz az 1,4 milliárdos hiányhoz képest, amellyel a Győr-Szol Sárkány érkezésekor küzdött. A 2009-ben több vállalat összevonásával létrejött Győr-Szol működése kulcsfontosságú a város életében, a cég rendkívül széles körű feladatokat lát el. Többek között felelős a távhőszolgáltatásért, a városi parkolásért, a piacok és temetők fenntartásáért, a köztisztaságért, valamint a sportlétesítmények üzemeltetéséért is.

