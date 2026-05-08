Mennyivel emelkedtek az árak Magyarországon? Itt a friss adat!

A márciusi 1,8 százalék után áprilisban 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak – közölte a KSH péntek reggel. A maginfláció az előző havi 1,9%-ról 2,2%-ra emelkedett. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, a Portfolio által megkérdezett elemzők 2 százalék körüli értékre számítottak.
Az infláció szerkezetét illetően az élelmiszerárakban volt egy érezhető emelkedés éves alapon, a márciusi stagnálás után 1,5%-os drágulást mértek, ami
kizárólag annak köszönhető, hogy kikerült a bázisból a tavaly márciusban bevezetett árrésstopok hatása.
Ezzel együtt továbbra is igen visszafogott az élelmiszerár-emelkedés, az elmúlt egy év során mindössze 1,5%-os volt a drágulás, ha a szolgáltatás-komponenst is tartalmazó büféárukat kivesszük, 1%-os áresést láthatunk. Pedig az árrésstopok bázisból való kikerülése miatt most már a piaci ármozgások tükröződnek az élelmiszerinflációs adatokban.
A szeszes italok és dohányáruk árát hagyományosan elsősorban a jövedéki adó változása mozgatja, emellett a tartós fogyasztási cikkek drágultak átlagon felüli mértékben éves alapon.
|Áralakulás (2026. ápr., százalék)
|havi vált.
|éves vált.
|Élelmiszerek
|0,1
|1,5
|Szeszes ital, dohány
|0,0
|4,1
|Ruházkodás
|1,5
|0,8
|Tartós fogy. cikk
|-0,1
|2,7
|Háztart. energia
|-0,9
|-0,4
|Egyéb cikk, üzemanyag
|0,8
|0,1
|Szolgáltatások
|0,7
|4,0
|Fogyasztói árindex
|0,4
|2,1
|Maginfláció
|0,4
|2,2
|Nyugdíjas infláció
|0,3
|1,8
|Forrás: KSH, Portfolio
Az egyes termékkörökben összességében a vártnak megfelelő ármozgásokat láthattunk áprilisban. Az élelmiszerek stagnáló árai mellett a ruházkodásban megjelent a szokásos tavaszi szezonális alapú drágulás (de éves alapon így is 1% alatti az áremelkedés), nyolc hónap után estek újra havi alapon a tartós fogyasztási cikkek árai.
Emögött a forinterősödés hatását lehet sejteni.
A fogyasztás-alapú árképzés az átlagos gázárakat most épp lefelé vitte, az üzemanyagárakban viszont még egy kis drágulást láthatunk. Utóbbi területen mostantól várhatók a nullás havi árindexek, amíg a védett ár rendszere kitart.
Összességében a jelenlegi árfolyamatok továbbra is azt mutatják, hogy az inflációs pálya kedvezően alakul Magyarországon. Előretekintve azonban mégis nagyon homályos a kép. Hamarosan a nagy szolgáltatók drágításai megjelennek az árakban, miközben nem tudni, hogy a hatósági árszabályozó intézkedések meddig tartanak. A költségvetési kiigazítási igény szintén okozhat áremelkedéseket.
A mostani adattal továbbra is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) inflációs célsávjának (3 plusz-mínusz 1 százalék) alsó széle környékén van az áremelkedési ütem. Ez alapján akár kamatot is csökkenthetne a jegybank, azonban a kockázatok egyértelműen felfelé mutatnak, az év végére újra 4-5% lehet az infláció. Ennek oka részben a közel-keleti háború, melynek másodkörös hatásai még csak most fognak begyűrűzni a gazdaságba, a közvetlen hatásokat pedig az üzemanyagok védett ára egyelőre elfojtja, de kérdés, meddig lehet ezzel a módszerrel mesterségesen megvédeni a fogyasztókat. Így egyelőre nem valószínű, hogy lazításon gondolkodna az MNB Monetáris Tanácsa, a következő inflációs jelentés majd június végén érkezik, akkor vázolhatnak fel friss előrejelzést a következő hónapokra.
