Mennyivel emelkedtek az árak Magyarországon? Itt a friss adat!

Áprilisban 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedési ütem – derül ki a KSH péntek reggel közölt adataiból. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők.

A márciusi 1,8 százalék után áprilisban 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak – közölte a KSH péntek reggel. A maginfláció az előző havi 1,9%-ról 2,2%-ra emelkedett. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, a Portfolio által megkérdezett elemzők 2 százalék körüli értékre számítottak.

Az infláció szerkezetét illetően az élelmiszerárakban volt egy érezhető emelkedés éves alapon, a márciusi stagnálás után 1,5%-os drágulást mértek, ami

kizárólag annak köszönhető, hogy kikerült a bázisból a tavaly márciusban bevezetett árrésstopok hatása.

Ezzel együtt továbbra is igen visszafogott az élelmiszerár-emelkedés, az elmúlt egy év során mindössze 1,5%-os volt a drágulás, ha a szolgáltatás-komponenst is tartalmazó büféárukat kivesszük, 1%-os áresést láthatunk. Pedig az árrésstopok bázisból való kikerülése miatt most már a piaci ármozgások tükröződnek az élelmiszerinflációs adatokban.

A szeszes italok és dohányáruk árát hagyományosan elsősorban a jövedéki adó változása mozgatja, emellett a tartós fogyasztási cikkek drágultak átlagon felüli mértékben éves alapon.

Áralakulás (2026. ápr., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,1 1,5 Szeszes ital, dohány 0,0 4,1 Ruházkodás 1,5 0,8 Tartós fogy. cikk -0,1 2,7 Háztart. energia -0,9 -0,4 Egyéb cikk, üzemanyag 0,8 0,1 Szolgáltatások 0,7 4,0 Fogyasztói árindex 0,4 2,1 Maginfláció 0,4 2,2 Nyugdíjas infláció 0,3 1,8 Forrás: KSH, Portfolio

Az egyes termékkörökben összességében a vártnak megfelelő ármozgásokat láthattunk áprilisban. Az élelmiszerek stagnáló árai mellett a ruházkodásban megjelent a szokásos tavaszi szezonális alapú drágulás (de éves alapon így is 1% alatti az áremelkedés), nyolc hónap után estek újra havi alapon a tartós fogyasztási cikkek árai.

Emögött a forinterősödés hatását lehet sejteni.

A fogyasztás-alapú árképzés az átlagos gázárakat most épp lefelé vitte, az üzemanyagárakban viszont még egy kis drágulást láthatunk. Utóbbi területen mostantól várhatók a nullás havi árindexek, amíg a védett ár rendszere kitart.

Összességében a jelenlegi árfolyamatok továbbra is azt mutatják, hogy az inflációs pálya kedvezően alakul Magyarországon. Előretekintve azonban mégis nagyon homályos a kép. Hamarosan a nagy szolgáltatók drágításai megjelennek az árakban, miközben nem tudni, hogy a hatósági árszabályozó intézkedések meddig tartanak. A költségvetési kiigazítási igény szintén okozhat áremelkedéseket.

A mostani adattal továbbra is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) inflációs célsávjának (3 plusz-mínusz 1 százalék) alsó széle környékén van az áremelkedési ütem. Ez alapján akár kamatot is csökkenthetne a jegybank, azonban a kockázatok egyértelműen felfelé mutatnak, az év végére újra 4-5% lehet az infláció. Ennek oka részben a közel-keleti háború, melynek másodkörös hatásai még csak most fognak begyűrűzni a gazdaságba, a közvetlen hatásokat pedig az üzemanyagok védett ára egyelőre elfojtja, de kérdés, meddig lehet ezzel a módszerrel mesterségesen megvédeni a fogyasztókat. Így egyelőre nem valószínű, hogy lazításon gondolkodna az MNB Monetáris Tanácsa, a következő inflációs jelentés majd június végén érkezik, akkor vázolhatnak fel friss előrejelzést a következő hónapokra.

