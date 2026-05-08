Nagy döntés előtt a miskolci kkv-k: kivárás vagy beruházás a következő lépés?
A miskolci és észak-magyarországi kkv-k egyszerre küzdenek magas költségekkel, ingadozó kereslettel és munkaerőhiánnyal, miközben a fejlesztés és technológiai felzárkózás versenyképességi kérdéssé vált. A támogatott hitelek és a Széchenyi Kártya Program kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy a vállalkozások mikor és hogyan tudnak ebben előrelépni. A KAVOSZ és a Portfolio országos roadshow-jának következő állomása 2026. május 13-án Miskolcon lesz, ahol a kkv-k forrásszerzési lehetőségeiről, a gazdasági kilátásokról és a digitalizáció kihívásairól is szó esik.

A térség vállalkozásai ma egyszerre szembesülnek hagyományos és új típusú kihívásokkal. A költségszint továbbra is magas, a kereslet több ágazatban ingadozó, a munkaerő megszerzése és megtartása pedig Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is kulcskérdés. A nagyobb ipari cégek jelenléte új beszállítói és szolgáltatói lehetőségeket nyithat meg a helyi kkv-k előtt, de ezekhez a cégeknek sokszor technológiában, hatékonyságban, digitalizációban és pénzügyi tervezésben is szintet kell lépniük.

A kisebb és közepes vállalkozások számára ezért ma különösen fontos kérdés, hogyan tudnak fejleszteni egy bizonytalanabb gazdasági környezetben. Aki gépet vásárolna, kapacitást bővítene, energiahatékonysági beruházásban gondolkodik, digitalizálná a működését vagy stabilabb forgóeszköz-finanszírozást keres, annak a megfelelő forrás megtalálása versenyképességi kérdéssé vált.

A finanszírozás dönthet kivárás és fejlesztés között

A támogatott hitelek, a kedvezményes források és a vállalkozásokra szabott konstrukciók sok cég számára jelenthetik azt a különbséget, amely a kivárás és a fejlesztés között dönt. A Széchenyi Kártya Program éppen ezért lehet fontos eszköz azoknak a kkv-knak, amelyek stabil működés mellett szeretnének beruházni, gépet vásárolni, kapacitást bővíteni, vagy fejleszteni a mindennapi működésüket.

Annak érdekében, hogy a cégvezetők első kézből kapjanak információt az aktuális lehetőségekről, a KAVOSZ és a Portfolio országos rendezvénysorozatot szervez. A Széchenyi Kártya Roadshow 2026 miskolci állomásán a fókuszban a gyakorlati kérdések állnak:

MIBŐL LEHET FEJLESZTENI, HOGYAN LEHET STABILIZÁLNI A MŰKÖDÉST, MILYEN FORRÁSOK ÉRHETŐK EL A KKV-SZEKTOR SZÁMÁRA,

és hogyan lehet felkészülni arra a gazdasági környezetre, amelyben a miskolci és észak-magyarországi vállalkozásoknak egyszerre kell alkalmazkodniuk az ipari átalakuláshoz, a munkaerőpiaci nyomáshoz és a technológiai fejlődéshez. A rendezvény támogatóinknak köszönhetően ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.

KÖVETKEZŐ ÁLLOMÁS: 2026. MÁJUS 13., MISKOLC – NÉPKERTI VIGADÓ

Kiemelt témák:

  • Gazdasági kilátások Magyarországon
  • Forrásszerzési lehetőségek a kkv-szektor számára
  • Stabilitás, fejlesztés, versenyképesség
  • Munkaerőpiaci változások
  • Digitális ugródeszka: AI és növekedés a kkv-k világában
  • Vállalati kerekasztal: vezetésről első kézből

Előadók:

