Nagy döntés előtt a miskolci kkv-k: kivárás vagy beruházás a következő lépés?

A térség vállalkozásai ma egyszerre szembesülnek hagyományos és új típusú kihívásokkal. A költségszint továbbra is magas, a kereslet több ágazatban ingadozó, a munkaerő megszerzése és megtartása pedig Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is kulcskérdés. A nagyobb ipari cégek jelenléte új beszállítói és szolgáltatói lehetőségeket nyithat meg a helyi kkv-k előtt, de ezekhez a cégeknek sokszor technológiában, hatékonyságban, digitalizációban és pénzügyi tervezésben is szintet kell lépniük.
A kisebb és közepes vállalkozások számára ezért ma különösen fontos kérdés, hogyan tudnak fejleszteni egy bizonytalanabb gazdasági környezetben. Aki gépet vásárolna, kapacitást bővítene, energiahatékonysági beruházásban gondolkodik, digitalizálná a működését vagy stabilabb forgóeszköz-finanszírozást keres, annak a megfelelő forrás megtalálása versenyképességi kérdéssé vált.
A finanszírozás dönthet kivárás és fejlesztés között
A támogatott hitelek, a kedvezményes források és a vállalkozásokra szabott konstrukciók sok cég számára jelenthetik azt a különbséget, amely a kivárás és a fejlesztés között dönt. A Széchenyi Kártya Program éppen ezért lehet fontos eszköz azoknak a kkv-knak, amelyek stabil működés mellett szeretnének beruházni, gépet vásárolni, kapacitást bővíteni, vagy fejleszteni a mindennapi működésüket.
Annak érdekében, hogy a cégvezetők első kézből kapjanak információt az aktuális lehetőségekről, a KAVOSZ és a Portfolio országos rendezvénysorozatot szervez. A Széchenyi Kártya Roadshow 2026 miskolci állomásán a fókuszban a gyakorlati kérdések állnak:
MIBŐL LEHET FEJLESZTENI, HOGYAN LEHET STABILIZÁLNI A MŰKÖDÉST, MILYEN FORRÁSOK ÉRHETŐK EL A KKV-SZEKTOR SZÁMÁRA,
és hogyan lehet felkészülni arra a gazdasági környezetre, amelyben a miskolci és észak-magyarországi vállalkozásoknak egyszerre kell alkalmazkodniuk az ipari átalakuláshoz, a munkaerőpiaci nyomáshoz és a technológiai fejlődéshez. A rendezvény támogatóinknak köszönhetően ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött.
KÖVETKEZŐ ÁLLOMÁS: 2026. MÁJUS 13., MISKOLC – NÉPKERTI VIGADÓ
Kiemelt témák:
- Gazdasági kilátások Magyarországon
- Forrásszerzési lehetőségek a kkv-szektor számára
- Stabilitás, fejlesztés, versenyképesség
- Munkaerőpiaci változások
- Digitális ugródeszka: AI és növekedés a kkv-k világában
- Vállalati kerekasztal: vezetésről első kézből
Előadók:
- Ádám Imre, elnök, VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete
- Bihall Tamás, elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
- Végh Richárd, vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.
- Balog Ádám, alelnök, igazgatóság elnöke, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, KAVOSZ Zrt.
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
- Horváth Zita, rektor, Miskolci Egyetem
- Barkóczi István, vezérigazgató, Fux
- Dédesi Péter, ügyvezető, SimpleSoft
- Hajdú László, vezérigazgató, Expert Társaságok
- Kis Kővágó Gabriella, ügyvezető, Kis Kővágó
- Ostorházi Imre, ügyvezető, Aura Gold
