Nagyot tévedtek az elemzők, meredeken lefordult a Mol

Több mint 3 százalékos zuhanással nyitott a Mol részvénye, miután a társaság első negyedéves gyorsjelentése jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat. A gyenge teljesítés fő oka a Downstream szegmens volt, amelyet a százhalombattai baleset és a Barátság-vezeték leállása terhelt – az üzletág eredménye legalább tíz éve nem látott mélységbe süllyedt. A menedzsment egyelőre tartja az éves célokat, ugyanakkor a lefelé mutató kockázatok erősödésére figyelmeztetett.

3,1 százalékos esésben van a piacnyitást követően a Mol árfolyama,

a ma hajnalban kijött első negyedéves gyorsjelentésre reagálnak ilyen élesen a befektetők.

Az olajcég jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat: a csoportszintű tisztított EBITDA a várttól 10 százalékkal elmaradva 626 millió dollár lett, ami az elmúlt időszakokhoz képest kimondottan gyengének számít.

Bár az Upstream szegmens erősen teljesített, de a Downstream üzletág a százhalombattai balesetből és a Barátság-vezeték leállásából fakadó nehézségek miatt

olyan gyenge eredményt produkált, amit legalább 10 éve nem láthattunk, ez az elemzőket is alaposan meglepte.

A menedzsment egyelőre tartja az éves pénzügyi célokat, de figyelmeztetett a lefelé mutató kockázatok erősödésére.

