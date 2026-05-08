Olyan előrejelzés érkezett, amire régóta vártunk: kiadós esőzés vethet véget a pusztító aszálynak Magyarországon

A száraz, kora nyárias hétvégét követően akár jelentős csapadékra is kilátás lehet a jövő héten. Az európai modell-előrejelzések alapján több hónap után végre szinte országszerte mérséklődhet a súlyos aszály - írja a Weather On Maps friss posztjában.

Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) legfrissebb adatai szerint a Kárpát-medencében

átlagosan 30-40 milliméter eső várható a jövő héten.

A számítások alapján ráadásul szinte biztosra vehető, hogy hazánk területén mindenhol hullik legalább 10 milliméternyi csapadék. Bár a csapadék nyárias, záporos jellege miatt előfordulhatnak kisebb területi eltérések, az összes vizsgált előrejelzési forgatókönyv számol ezzel a minimális mennyiséggel.

Nagyjából ötven százalék az esélye annak, hogy országos átlagban 30 milliméternél is több eső essen. Bizonyos régiókban azonban – elsősorban a Dunántúl déli felén – a csapadékösszeg akár az 50 millimétert is meghaladhatja. Ez a jelentős mennyiség már érdemben enyhítheti a régóta felhalmozódott vízhiányt.

