"Szabadidő helyett a gonosz jöhet el" – bevezetné az ötnapos munkahetet Brazília, de ennek nem mindenki örül

A munkaidő lerövidítésével szeretné visszanyerni a brazil kormánypárt a munkások bizalmát a választások előtt. A lakosság túlnyomó része támogatja az ötletet, a vállalatok viszont félnek attól, hogy így drágább lesz a munkaerő. A vitában mára már egészen anakronisztikusnak tűnő érvek is megjelennek, mint a címben idézett megszólalás, ami a társadalom erkölcsi züllésétől tart. Mai magyar szemmel szinte hihetetlennek tűnik, hogy Brazíliában még nem általános az ötnapos munkahét, pedig nem is volt olyan nagyon régen, amikor Magyarországon sem volt magától értetődő a szabad szombat.

Októberben választásokat tartanak Latin-Amerika legnépesebb országában, Brazíliában. A nem éppen népszerűsége csúcspontján lévő jelenlegi baloldali elnök, Luiz Inácio Lula da Silva egy fontos reformmal növelné pártja újraválasztási esélyeit:

bevezetné az 5 napos munkahetet.

Ezt azzal érné el, hogy a heti munkavégzést 40 órában maximálná a jelenlegi 44 helyett – hívta fel a figyelmet a Financial Times.

Mennyi brazilt érintene a változtatás?

A kormány számításai szerint ez a gyakorlatban mintegy 15 millió munkavállaló, vagyis a bejelentett dolgozók harmada számára jelentené azt, hogy heti hat nap helyett immáron csak ötön kellene dolgoznia. Noha a munkavállalók jelentős része már jelenleg is átállt az öt napra – akár úgy, hogy 40 órában dolgoznak, akár úgy, hogy a hét két napján 2-2 órával tovább maradnak –, a 44 órás szabályozás miatt még mindig sokan ragadtak a "hagyományos", hat napos munkarendben.

A miniszterek szerint a kevesebb heti munkaóra kedvező lenne a családok számára, valamint a dolgozók egészségén és jóllétén is javítana, így végeredményben a munka termelékenysége is nőne.

A régi nóta: az emberek örülnének, a cégek nem

A reformterv támogatottsága nem meglepő módon elég nagy: 10-ből 7 ember támogatja a Datafolha közvélemény-kutató nemrégi felmérésében.

Ahogyan a Financial Times is megjegyzi, nehéz olyan dolgozót találni, aki teljes mértékben a változtatás, és ezzel a kevesebb munkaidő ellen lenne. Aggodalmak azért mégis akadnak. Rogério Oliveira, egy sao paulo-i biztonságtechnikai cég értékesítője például a jövedelme jelentős részét kitevő jutalék nagy részét szombatonként szokta bezsebelni. Reméli azonban, hogy a munkáltatója engedi majd, hogy valamelyik hétköznap pihenjen szombat helyett.

Az üzleti szféra többnyire a reform ellen foglal állást. A Sao Paolo-i Kereskedelmi Szövetség szerint a munkavállalók óránkénti költsége 10 százalékkal emelkedhet, és a mezőgazdaság, a kiskereskedelem és a szolgáltatási szektor különösen súlyosan érintett lehet.

A közgazdászok közt nincs teljes egyetértés az ügyben. Az ARX Investimentos vezető közgazdásza, Gabriel Leal de Barros szerint a magasabb munkaerőköltség miatt csökkenni fog a termelékenység, ami "végül alacsonyabb GDP-hez és közép-, valamint hosszú távon magasabb inflációhoz vezet". Az Ipea think-tank szerint azonban az átállásnak kezelhetőek lennének a költségei, és a munkahelyek elvesztésére sem találtak bizonyítékot, ellenben a vállalatok a hatékonyabbá válással szerintük képesek lehetnek az alkalmazkodásra.

Egy kipihentebb munkás egyben egy hatékonyabb munkás is

– fogalmazta meg tömören az egyik legkézenfekvőbb érvet Guilherme Boulos, a jelenlegi kormány minisztere. "Kevesebb munkahelyi balesete lesz, és kevesebbet is hiányzik majd munkából kimerültség miatt."

A vita legszórakoztatóbb érvét azonban minden bizonnyal egy jobboldali konzervatív törvényhozó és lelkész, Marcos Pereira szolgáltatta, aki az emberek lelki üdvözülését féltette a rövidebb munkahetektől:

Jobban ki lesznek téve a drogoknak és a szerencsejátékoknak. Szabadidő helyett a gonosz jöhet el

– mondta a Folha de S.Paulo lapnak, igaz, később ezért bocsánatot kért.

Magyarországon sem olyan régóta szabadok a szombatok

A lelkész úréhoz hasonló érvelés hazánkban is elhangzott. A Népszabadság 1982. március 31-i számában Kékesdi Gyula "A szabadidő veszélyeiről" címmel egy egész cikket szentelt a témának, emlékeztetett a Múlt-kor történelmi magazin.

A veszély nem a szabadidőben rejlik, hanem az unalom szülte céltalanságban, amellyel némelyek ma még a kétnapos pihenőnek nekivágnak

– filozofált Kékesdi. Az írásban több módon is illusztrálja, hogy micsoda átgondolatlan döntés volt magyar munkások millióinak több szabadidőt engedni. "Mindjárt példák is felsorakoztak, s nem is csak a fiatalok céltalan ődöngéseiről, hanem a felnőttekről is, akik még nem tudnak mit kezdeni a két szabadnappal, illetve rosszul használják fel ezt az értékes lehetőséget. A társaság legfiatalabb tagja a szomszédját említette meg, aki azelőtt csak vasárnap itta le magát a sárga földig, most viszont már szombat délelőtt is jó alkalma nyílik az italozásra."

Persze lehetséges, hogy az italozás okát társadalmi szinten nem a plusz szabadidőben, hanem inkább a kommunizmus által kínált nem túl fényes életperspektívában lett volna érdemes keresni. Akárhogy is, kicsit több, mint 40 év távlatából talán biztonsággal kijelenthetjük, hogy az 5 napos munkahét nem okozta a magyar társadalom végleges erkölcsi züllését.

A cikk apropója az volt, hogy 1981 áprilisában a kommunista vezetés kormányrendeletben döntött a 40 órás munkahét bevezetéséről, ami egy 42 órás átmeneti időszak után 1984-től lépett életbe.

Hogyan lett 40 órás a munkahét?

A norma egészen sokáig a 6 napos munkahét volt: a vasárnap Európában – jelentős részben a kereszténységhez kapcsolódó szokásoknak köszönhetően – nagyon régóta pihenőnapként funkcionál. Az ipari forradalom időszakában is ez volt a szokás, a munkanapok azonban jóval hosszabbak voltak: az 1800-as években a brit ipari munkások zöme napi 12 órát, vagy akár még többet robotolt. Robert Owen textilgyár tulajdonos és politikai filozófus a kizsákmányolás okozta társadalmi károkat látva már akkor felszólalt az embertelen körülmények ellen, és 1817-ben meg is alkotta a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra kikapcsolódás szlogenjét, ami minden bizonnyal az olvasóknak is ismerősen cseng a Beatrice száma nyomán.

Ugyan a textilgyáros saját vállalatában be is vezette a 8 órás munkaidőt, ennek széles körben való elterjedésére még sokat kellett várni. Az USA-ban az első nagyobb cég a T-modell gyártásáról elhíresült Ford volt, ami éppen 100 éve, 1926-ban vezette be az 5 napos munkahetet. Az Egyesült Államokban 1940-ben vált ez egy minden munkavállalóra érvényes szabállyá, Franciaországban 1936-ban.

Ezzel szemben Magyarországon Rákosi idején, 1951-ben még csak a 48 órás, tehát 6 napos munkahétről döntöttek. Ez fokozatosan csökkent: a Kádár-korszakban 1967–1975 között fokozatosan 44 órára mérsékelték a heti munkaidőt. Ez volt a "minden második szabad szombat" rendszere. A szombati munkavégzés azonban egyre kevésbé volt valójában hatékony, kezdett a tettetett munkavégzés napjává válni – végül ahogyan fentebb is említettük, 1981-ben döntöttek kivezetéséről.

Az 1980-ban indult Pulzus könnyűzenei műsor egy adása. A kultikus tévésorozat szombat délelőttönként futott, így ha éppen "hosszú hét" volt, akkor lemaradtak róla az iskolapadban ülők és a dolgozók, amíg még élt a minden második szombat rendszere. Forrás: Nemzeti Audiovizuális Archívum.

A munka és szabadidő viszonyáról szóló viták természetesen azok után sem szűntek meg, hogy a 40 órás munkahetet sikerült kivívni a világ országainak jelentős részében. A diskurzus átterelődött arra, hogy vajon a 4 napos munkahét nem lenne-e hatékonyabb a több pihenőidő miatt.

Az utóbbi években azonban más jellegű problémák is egyre inkább a figyelem középpontjába kerültek, különösen a koronavírus járvány után: az online munkavégzés térnyerésével a munka és magánélet tereinek összecsúszása, a folyamatos elérhetőség állította emberek millióinak mentális egészségét kihívások elé. Miközben a társadalom még erre sem talált igazán választ, sokan már amiatt aggódnak, hogy egyáltalán lesz-e elég munkahely, vagy az AI fejlődése tömeges elbocsátásokhoz vezet majd. A munka világának átalakulása tehát továbbra sem lezárt történet, csupán a kérdéseink alakultak át radikálisan.

Címlapkép forrása: Ton Molina/Bloomberg via Getty Images, a képen Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök látható.