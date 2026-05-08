Tisza-kormány: Gyurkó Szilvia lehet az új gyermekvédelmi államtitkár

A szakember a Kátai-Németh Vilmos vezette minisztériumban dolgozna államtitkárként. Gyurkó Szilvia telefonon nem erősítette meg a hírt,
de többszöri rákérdezésre sem cáfolta.
Gyurkó Szilvia az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, majd a New York-i Columbia Egyetemen folytatott gyermekjogi és gyermekvédelmi tanulmányokat. További kurzusokat végzett a Genfi Egyetemen és a Harvardon is. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója volt, 2016-ban pedig megalapította a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt, ahol jelenleg tanácsadóként dolgozik.
Nagyon komoly bajban van a gyermekvédelmi szakellátás
– mondta Gyurkó Szilvia egy 2024-es HVG-interjúban. Kifejtette: az 1997-es gyermekvédelmi törvény hatálybalépése óta soha nem volt olyan időszak, amikor az előírások mindenhol maradéktalanul érvényesültek volna. A helyzetet súlyosbítja a nevelőszülők, a képzett szakemberek és a férőhelyek hiánya, a kiegészítő szolgáltatások elégtelensége, valamint az ágazatok közötti együttműködés gyengesége.
Rámutatott arra is, hogy a családok átmeneti otthonaiban szűkösek a kapacitások, és jellemzően nem átmeneti, hanem tartós problémákkal küzdő családok kerülnek be ezekbe az intézményekbe.
Hiába írja elő a jogszabály, hogy gyereket pusztán anyagi okok miatt nem lehet kiemelni a családjából, mégis minden harmadik gyerek valamilyen anyagi problémával összefüggő ok miatt kerül az állami gondoskodás rendszerébe
– hívta fel a figyelmet.
Magyar Péter a bicskei gyermekotthon ügyét mindvégig kampánya és a Tisza eredettörténetének középpontjába állította. Az intézmény igazgatóját, Vásárhelyi Jánost 2018-ban ítélték el jogerősen szexuális zaklatásért, amelyet már egy évtizeddel korábban is elkövetett a gondjaira bízott gyerekek ellen. 2012-ben az otthon három nevelője levélben fordult az Eszter Alapítványhoz, ahol akkoriban Gyurkó is dolgozott. A nevelők videófelvételeket is küldtek, amelyeken az áldozatok beszéltek a zaklatásról. Az ügyben már 2011-ben nyomozás indult, de az eljárást később lezárták.
Gyurkó a kegyelmi botrány kirobbanása után a Népszavának elmondta: annak idején azt tanácsolta a nevelőknek, hogy ne forduljanak a médiához, mert a nyilvánosság egy életre áldozatszerepben tarthatja a gyerekeket. Hozzátette, hogy az ügy sok álmatlan éjszakát okozott neki, és úgy érzi, hatalmas hibát követett el.
Az, hogy a sajtónyilvánosság része a jelzőrendszernek, az súlyos szegénységi bizonyítvány a hazai gyermekvédelemnek
– fogalmazott.
A Tisza-kormány gyermekvédelmi terveiről Magyar Péter korábban azt közölte, hogy húsz évre visszamenőleg átfogó vizsgálatot rendelnének el a rendszerben történt visszaélésekről. Kiemelte, hogy az odafigyelés, a szakmaiság és az emberség jelenti a legnagyobb hiányt, és ezek pótlásához nem feltétlenül szükséges többletforrás. Ugyanakkor azonnali béremelést és a napi kiadásokra vonatkozó kvóta növelését is tervezik.
A párt programja a gyermekvédelmi rendszer azonnali megerősítését ígéri: az ágazat működési költségeit 20 százalékkal, a dolgozók bérét 25 százalékkal emelnék, és a béreket inflációkövetővé tennék. A költségvetés felülről nyitott lenne. További vállalásaik között szerepel a gyermekotthonok 2030-ig történő felújítása, a szakellátásban dolgozók és a gyámügyi ügyintézők létszámának növelése, az egyedülállók örökbefogadási korlátozásának feloldása, a krízis- és átmeneti otthonok kapacitásának bővítése, valamint egy gyermekjogi ombudsmani intézmény létrehozása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
