Újabb aggasztó jel: hároméves csúcsra lőtte az élelmiszerárakat a háború
A globális élelmiszerárak több mint hároméves csúcsra emelkedtek áprilisban, miután az Iránban zajló háború megzavarta az ellátási láncokat; a drágulás idővel várhatóan a fogyasztói árakban is megjelenik - írta a Bloomberg.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) élelmiszerár-indexe

áprilisban 1,6 százalékkal emelkedett, elsősorban a növényi olajok, a hús és a gabonafélék drágulása miatt.

Az index éves összevetésben 2,5 százalékkal áll magasabban. A mostani immár a harmadik egymást követő havi emelkedés.

A háború harmadik hónapjába lépve az iráni konfliktus gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ez korlátozza az olyan nélkülözhetetlen mezőgazdasági inputanyagok – mindenekelőtt a gázolaj és a műtrágya – szállítását, és felfelé nyomja az árakat. A növényi olajok drágultak a leginkább: márciushoz képest 5,9 százalékkal nőtt az áruk, ami 2022 júliusa óta a legmagasabb szint. Máximo Torero, a FAO vezető közgazdásza szerint a növényi olajok piacán az emelkedő kőolajárak fokozzák a bioüzemanyagok iránti keresletet, ami további nyomást helyez az ágazatra.

Az index a nemzetközi nyersanyagárakat méri, nem pedig a kiskereskedelmi árakat, így a drágulás csak késleltetve jut el a vásárlókhoz. Az emelkedés mégis

egyértelmű jelzés arra, hogy az élelmiszer-infláció ismét gyorsulhat – még akkor is, ha az Egyesült Államok és Irán békemegállapodáson dolgozik a szoros újranyitása érdekében.

A húsárak történelmi csúcsra emelkedtek: az idevágó index márciushoz képest 1,2 százalékkal nőtt. A gabonaárak 0,8 százalékkal emelkedtek. Ebben az időjárási aggodalmak mellett az is szerepet játszik, hogy a gazdálkodók a 2026-os vetési szezonban kevesebb, nagy műtrágya-igényű növényt terveznek vetni a megemelkedett költségek miatt.

A februárban kirobbant konfliktus óta a gázolaj- és műtrágyaárak megugrása világszerte csökkentette a vetésterületeket és rontotta a hozamkilátásokat. Európa meghatározó termelői közül Franciaország és Románia is alacsonyabb kibocsátást jelzett előre, mivel a gazdálkodók visszafogják többek között a kukorica vetését, hogy kezeljék az elszálló termelési költségeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

