Újabb aggasztó jel: hároméves csúcsra lőtte az élelmiszerárakat a háború

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) élelmiszerár-indexe
áprilisban 1,6 százalékkal emelkedett, elsősorban a növényi olajok, a hús és a gabonafélék drágulása miatt.
Az index éves összevetésben 2,5 százalékkal áll magasabban. A mostani immár a harmadik egymást követő havi emelkedés.
A háború harmadik hónapjába lépve az iráni konfliktus gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ez korlátozza az olyan nélkülözhetetlen mezőgazdasági inputanyagok – mindenekelőtt a gázolaj és a műtrágya – szállítását, és felfelé nyomja az árakat. A növényi olajok drágultak a leginkább: márciushoz képest 5,9 százalékkal nőtt az áruk, ami 2022 júliusa óta a legmagasabb szint. Máximo Torero, a FAO vezető közgazdásza szerint a növényi olajok piacán az emelkedő kőolajárak fokozzák a bioüzemanyagok iránti keresletet, ami további nyomást helyez az ágazatra.
Az index a nemzetközi nyersanyagárakat méri, nem pedig a kiskereskedelmi árakat, így a drágulás csak késleltetve jut el a vásárlókhoz. Az emelkedés mégis
egyértelmű jelzés arra, hogy az élelmiszer-infláció ismét gyorsulhat – még akkor is, ha az Egyesült Államok és Irán békemegállapodáson dolgozik a szoros újranyitása érdekében.
A húsárak történelmi csúcsra emelkedtek: az idevágó index márciushoz képest 1,2 százalékkal nőtt. A gabonaárak 0,8 százalékkal emelkedtek. Ebben az időjárási aggodalmak mellett az is szerepet játszik, hogy a gazdálkodók a 2026-os vetési szezonban kevesebb, nagy műtrágya-igényű növényt terveznek vetni a megemelkedett költségek miatt.
A februárban kirobbant konfliktus óta a gázolaj- és műtrágyaárak megugrása világszerte csökkentette a vetésterületeket és rontotta a hozamkilátásokat. Európa meghatározó termelői közül Franciaország és Románia is alacsonyabb kibocsátást jelzett előre, mivel a gazdálkodók visszafogják többek között a kukorica vetését, hogy kezeljék az elszálló termelési költségeket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zelenszkij megnevezte az egyetlen embert, aki felelős az orosz tűzszünet felrúgásáért: Putyint
Meg is indokolta, miért látja így.
Magyar Péter bejelentette, kit kér fel igazságügyi miniszternek
Megvan az új név.
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Esik a Telekom, lekerült az osztalék
Május 20-án kezdi el kifizetni az osztalékot a cég.
Nagyot tévedtek az elemzők, meredeken lefordult a Mol
Reagálnak a befektetők a gyorsjelentésre.
Megszólalt von der Leyen azután, hogy telefonon beszélt Trumppal
Csütörtökön egyeztetett a két vezető.
Kimondta Lagarde: az euró erősítésére szánt eszköz valójában a pénzügyi rendszert fenyegetheti
Keményen beleszállt az euróhoz kötött stablecoinokba.
Összeomlott Putyin tűzszünete: megindult a megtorlás
Nem sokat élt az egyoldalú elképzelés.
Ingyen pénz a magyar választáson - Látványos félreárazások az előrejelzési piacokon
A magyar választás nemcsak a politikában hozott meglepetéseket, hanem a fogadási piacokon is: a Polymarketen milliók cseréltek gazdát, miközben a piac látványosan félreárazott alapvető kimene
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg nem nevezett, de egyértelműen kitalált országban a kormány szétlopott mindent. Szektorokat tette
Forrong a lakáspiac: Így spórolhatsz milliókat az Otthon Starton és a lakáshitelen
A lakáshitelpiac történelmi csúcsot döntött, 2026 márciusában több mint 281 milliárd forintnyi szerződés köttetett. Eközben a lakáspiac is érdekes fordulatot vett: bár az árak még mindig
Nemzetközi ÁFA- és e-számlázási változások
A 2026-os változások nem önálló, elszigetelt számlázási reformokként értelmezhetők, hanem egyértelműen a valós idejű adatszolgáltatás és az e-számlázás irányába mutatnak. Az Eur
Végrehajtás megszüntetés ügyvéd által - így szabadulhatsz meg a végrehajtástól
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, hogyan szüntethető meg ügyvéd segítségével akár elévült vagy jogtalan tartozás esetén is. Tartalom: - Mi a helyzet a jogtalan, elévült követelése
Négyéves csúcson a forint: mik az erősödés okai, és kinek kedvez valójában?
Az elmúlt napokban közel négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben. Vajon meddig tarthat a lendület, és kinek kedvez valójában az erős hazai deviza? The post Négyéves csúcson
Ki épít jövőt, és ki él a mából? - BB tengely
Csehország folyamatosan a régió élbolyában, Magyarország a középmezőnyben ingadozik 30 éve: így alakul a beruházási ráta a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A beruházási ráta –
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés
Mielőbb lépni kell, ha komolyan gondoljuk a dolgot.
Egyre több magyar szenved evés után: kiderült, mi áll valójában a tünetek mögött
Sok a félreértés az élelmiszer-érzékenységekről.
Buffették imádnák az OTP-t – De miért nem vesznek belőle?
Olcsóbb, mint az Apple.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?