Választás 2026: hamarosan megismerjük Magyar Péter új miniszterjelöltjét

Mozgalmas napot hozott a magyar belpolitika: miközben a Tisza Párt a szombati alakuló ülésre készülve a parlamenti hatalom átvételének gyakorlati előkészítésén dolgozik, egymást érték a lemondások és személyi változások, az est legfontosabb fejleményeként pedig visszalépett Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterjelölt.

A politikus közölte: nem szeretné, hogy Magyar Péterhez fűződő sógori kapcsolata terhet jelentsen a leendő kormány számára.

A döntésre gyorsan reagált Magyar Péter is. Csütörtök esti bejegyzésében azt írta: köszöni Melléthei-Barna Márton elkötelezettségét a „hazája, a rendszerváltás és a TISZA közössége” iránt, és hangsúlyozta, hogy szerinte kiváló igazságügyi miniszter lett volna. Hozzátette: továbbra is számít a munkájára országgyűlési képviselőként, valamint bejelentette, hogy

pénteken ismerteti új igazságügyi miniszterjelöltjét.

A politikai változásokkal párhuzamosan több fontos intézmény élén is távozásokat jelentettek be. Lemondott Révész Sándor, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője, megbízatása 2026 júniusáig szól.

Szintén csütörtökön derült ki, hogy az Eximbank igazgatósági tagja, Besesek Botond távozik pozíciójából. A Budapesti Metropolitan Egyetem is bejelentette: lemond Dr. Czene Gréta elnök-vezérigazgató. Az időzítés különösen érzékeny, mivel ugyanazon a napon az Állami Számvevőszék feljelentést tett az egyetem gazdálkodása miatt. A vizsgálat során az ÁSZ szerint olyan kifizetésekre derült fény, amelyek a Magyar Nemzeti Bank elnökének, Matolcsy Györgynek a fiához köthető üzleti körhöz kerülhettek. Az egyetem közleménye szerint Czene Gréta személyes okokra hivatkozva döntött a távozás mellett.

Közben újabb súlyos ügyben indult eljárás állami vezetők ellen: őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját egy több mint 2,5 milliárd forintos ügy miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 8,15 millió eurós kölcsönt nyújtott egy romániai naperőmű-projektre megfelelő kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül, miközben a beruházás végül nem valósult meg.

Magyar Péter leendő közben Rómában tárgyalt Giorgia Meloni olasz kormányfővel, Budapesten pedig tovább zajlik a kormányalakítás szervezése. A kabinet felállításának koordinációját Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa irányítja. A politikai háttérben közben jelentős erőviszony-átrendeződés látszik: a Medián friss felmérése szerint

a Tisza támogatottsága 61 százalékra emelkedett, miközben a Fideszé 21 százalékra csökkent.

A Orbán Viktor köre már a párt teljes átszervezését és akár névváltoztatását is mérlegeli.

