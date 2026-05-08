Választás 2026: megvan az új igazságügyi miniszterjelölt

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Erre azért volt szükség, mert visszalépett Melléthei-Barna Márton, aki nem kívánta, hogy Magyar Péterhez fűződő sógori kapcsolata megterhelje a leendő kormányt. Emellett több fontos intézményvezető is távozott, köztük az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Budapesti Metropolitan Egyetem első embere – utóbbi esetében az Állami Számvevőszék feljelentést tett az egyetem gazdálkodása miatt. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját egy 2,5 milliárd forintos ügyben. Magyar Péter Rómában Giorgia Melonival tárgyalt. A Medián friss felmérése szerint a Tisza támogatottsága 61 százalékra nőtt, a Fideszé pedig 21 százalékra esett vissza.
Legfőbb ügyész: csak hollywoodi filmekben lehet külföldre menekülni, itthon ezt senki nem fogja megúszni

Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, ki, milyen vagyont és hova menekített, de ha büntetőeljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik - közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta: "igen, meg fogjuk oldani".

Magyar Péter bejelentette, kit kér fel igazságügyi miniszternek

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Dr. Görög Mártát kértem fel igazságügyi miniszternek – írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

Újabb 30 képviselő vette át a megbízólevelét

Átvették megbízólevelüket pénteken azok a képviselők, akik az április 12-ei országgyűlési választáson országos pártlistáról mandátumot szereztek, de megbízólevelüket eddig még nem vették át.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Alkotmány utcai székházában tartott rendezvényen Sasvári Róbert, az NVB elnöke arról beszélt, április 12-én az újkori magyar demokrácia történetében tizedik alkalommal zajlott le az országgyűlési képviselők választása. A Nemzeti Választási Bizottság országos listás eredményt megállapító döntése jogerőre emelkedett.

Az NVB elnöke gratulált a megszerzett mandátumokhoz, és sok erőt, kitartást, jó egészséget és eredményes munkát kívánt a képviselőnek. Nagy Attila, az NVI elnöke szintén gratulált az elnyert mandátumokhoz. A megbízóleveleket Sasvári Róbert, az NVB és Nagy Attila, az NVI elnöke adta át.

A Fidesz-KDNP közös listáján szereplők közül pénteken vette át megbízólevelét Bencsik János, Budai Gyula, Czirbus Gábor, Csibi Krisztina, Hankó Balázs, Hargitai János, Hegedűs Barbara, Horváth László, Kocsis Máté, Koncz Zsófia, Latorcai Csaba, Lázár János, Máthé Zsuzsa, Molnárné Lezsák Anna, Nagy Sándor Bálint, Németh Balázs, Panyi Miklós, Pócs János, Radics Béla, Rétvári Bence, Seszták Miklós, Szijjártó Péter, Szűcs Gábor, Takács Árpád, Takács Péter, Tuzson Bence, Vitályos Eszter, Witzmann Mihály és Zsigó Róbert. Később veszi át mandátumát Varga Zsoltné Szalai Piroska.

A Mi Hazánk Mozgalom listájáról pénteken vette át mandátumát Szabadi István. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom hat listás mandátumot szerzett. Az országos listáról kiadható mandátumok meghatározásánál az országos listákra leadott voksokat és az egyéni választókerületekben nem hasznosuló, úgynevezett töredékszavazatokat vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság. (MTI)

Tisza-kormány: Gyurkó Szilvia lehet az új gyermekvédelmi államtitkár

A Tisza-kormány a Szociális és Családügyi Minisztériumon belül önálló államtitkárságot hoz létre a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért. Az államtitkári posztra a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját, Gyurkó Szilviát kérik fel – értesült a HVG több, egymástól független forrásból.

Mennyivel emelkedtek az árak Magyarországon? Itt a friss adat!

Áprilisban 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedési ütem – derül ki a KSH péntek reggel közölt adataiból. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők.

Választás 2026: hamarosan megismerjük Magyar Péter új miniszterjelöltjét

Mozgalmas napot hozott a magyar belpolitika: miközben a Tisza Párt a szombati alakuló ülésre készülve a parlamenti hatalom átvételének gyakorlati előkészítésén dolgozik, egymást érték a lemondások és személyi változások, az est legfontosabb fejleményeként pedig visszalépett Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterjelölt.

A politikus közölte: nem szeretné, hogy Magyar Péterhez fűződő sógori kapcsolata terhet jelentsen a leendő kormány számára.

A döntésre gyorsan reagált Magyar Péter is. Csütörtök esti bejegyzésében azt írta: köszöni Melléthei-Barna Márton elkötelezettségét a „hazája, a rendszerváltás és a TISZA közössége” iránt, és hangsúlyozta, hogy szerinte kiváló igazságügyi miniszter lett volna. Hozzátette: továbbra is számít a munkájára országgyűlési képviselőként, valamint bejelentette, hogy

pénteken ismerteti új igazságügyi miniszterjelöltjét.

A politikai változásokkal párhuzamosan több fontos intézmény élén is távozásokat jelentettek be. Lemondott Révész Sándor, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője, megbízatása 2026 júniusáig szól.

Szintén csütörtökön derült ki, hogy az Eximbank igazgatósági tagja, Besesek Botond távozik pozíciójából. A Budapesti Metropolitan Egyetem is bejelentette: lemond Dr. Czene Gréta elnök-vezérigazgató. Az időzítés különösen érzékeny, mivel ugyanazon a napon az Állami Számvevőszék feljelentést tett az egyetem gazdálkodása miatt. A vizsgálat során az ÁSZ szerint olyan kifizetésekre derült fény, amelyek a Magyar Nemzeti Bank elnökének, Matolcsy Györgynek a fiához köthető üzleti körhöz kerülhettek. Az egyetem közleménye szerint Czene Gréta személyes okokra hivatkozva döntött a távozás mellett.

Közben újabb súlyos ügyben indult eljárás állami vezetők ellen: őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját egy több mint 2,5 milliárd forintos ügy miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 8,15 millió eurós kölcsönt nyújtott egy romániai naperőmű-projektre megfelelő kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül, miközben a beruházás végül nem valósult meg.

Magyar Péter leendő közben Rómában tárgyalt Giorgia Meloni olasz kormányfővel, Budapesten pedig tovább zajlik a kormányalakítás szervezése. A kabinet felállításának koordinációját Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa irányítja. A politikai háttérben közben jelentős erőviszony-átrendeződés látszik: a Medián friss felmérése szerint

a Tisza támogatottsága 61 százalékra emelkedett, miközben a Fideszé 21 százalékra csökkent.

A Orbán Viktor köre már a párt teljes átszervezését és akár névváltoztatását is mérlegeli.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Fabio Cimaglia

Választás 2026: még az utolsó pillanatban is alakul Magyar Péter kormánya

Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön Rómában Giorgia Melonival egyeztetett, miközben Budapesten a Tisza Párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását a szombati alakuló ülésre. A kormányalakítás gyakorlati előkészítését Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa koordinálja. A Fidesz jövőjét illetően a Magyar Hang szerint Orbán Viktor köre névváltást és teljes átszervezést fontolgat, miközben a Medián friss mérése szerint a Tisza támogatottsága 61 százalékra nőtt, a Fideszé pedig 21 százalékra esett vissza. Csütörtök este érkezett a hír: Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterjelölt visszalép a jelöltségtől.

